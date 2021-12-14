Зеленский обвинил Россию в невыполнении договоренности по удерживаемым лицам

Россия не выполнила договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже заявил в интервью итальянской газете «Репубблика» президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что Россию якобы не удается вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. «В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту», – приводятся его слова на сайте офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский утверждает, что его страна готова сделать необходимые шаги для установления в Донбассе долговременного мира.

«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным. Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны», – заявил украинский лидер.

В принятом по итогам саммита в Париже заявлении содержится призыв к Контактной группе по урегулированию на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц» до конца 2019 года, а также говорится о предоставлении доступа к ним всех международных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.

Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.

В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.