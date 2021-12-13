Гинцбург подтвердил способность «омикрона» вытеснить «дельту»

Вероятно, штамм коронавируса «омикрон» вытеснит штамм «дельта», появляются сообщения, что в Южной Африке уже происходит этот процесс, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», – ответил он РИА «Новости» на соответствующий вопрос.

Ранее Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД