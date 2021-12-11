Стало известно о подорожании шампанского в России

Цена игристого вина в несетевой рознице выросла за год на 14% – до 317 рублей. В сетевой рознице стоимость шампанского возросла на 5%, сообщили эксперты индустрии.

«По данным ИТ-компании «Эвотор» (обрабатывает данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов компании в несетевой рознице на всей территории страны), средняя цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%», – рассказал ТАСС представитель пресс-службы «Эвотора».

В Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. Самое дорогое шампанское в Якутии – 546 рублей. В Красноярском крае средняя цена напитка – 321 рубль, в Краснодарском крае – 315 рублей, в Калининградской области – 281 рубль, в Нижегородской области – 260 рублей, в Челябинской области – 239 рублей, в Чувашии – 203 рубля, уточнили в «Эвоторе».

При этом эксперты не прогнозируют однозначный рост цен на игристое перед Новым годом. Например, в прошлом году средняя стоимость бутылки в ноябре и декабре не менялась, отмечают эксперты.

«На полках «Ашан» представлено шампанское как из стран зарубежья, так и из винодельческих регионов России. Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – рассказали представители торговой сети «Ашан».

При этом опрошенные агентством ретейлеры отмечают, что в целом уровень продаж игристых вин в этом году остается на уровне прошлого. Однако в начале декабря в «Пятерочке» спрос игристые вина увеличился на 6% в штуках по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть «Пятерочка».

По данным аналитического ресурса «Чек индекс» «Платформы ОФД» (обрабатывает чеки с 1 млн кассовых аппаратов по всей России), за период с 1 по 8 декабря средний чек покупки шампанского составил 460 рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году.

Большинство россиян в основном предпочитают аналоги традиционного «советского» шампанского. Доля проданных в ноябре в несетевой рознице бутылок полусладкого шампанского составила в ноябре 77%, брюта – 16%, а доля розового и красного шампанского составила в продажах только 13%, добавили в «Эвоторе».

В сети «Магнит» рассказали, что с 22 ноября по 9 декабря по сравнению с прошлым годом на 25% выросли продажи белого полусухого шампанского, на 16% – белого сладкого и на 4% – розового полусладкого. Самые популярные бренды в этом году – «Дербентский завод игристых вин», «Абрау-Дюрсо», Bosca и Lavetti.

Ранее сообщалось, что «Новогодний набор», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении – почти до 5 тыс. рублей.