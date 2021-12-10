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Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса
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Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.
«До конца [2021] года первую вакцинацию [подростков от коронавируса] проведем по всей России», – приводит ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.
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Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.
Кроме того, в конце ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о направлении в Минздрав документов для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет. Как уточнил глава Минздава Михаил Мурашко, исследования вакцины для детей от шести до 12 лет планируется начать с 2022 года.
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Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
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Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение: надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. «Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Названы основные симптомы при заражении штаммом «омикрон»
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Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».
«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.
Ранее ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния.
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Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
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Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
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Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
В Татарстане от родителей в детсадах начали требовать QR-код
Жительница Мамадышского района Татарстана рассказала, что в детсаду, куда она водит ребенка, просят принести копию QR-кода, либо медотвода.
Соответствующий пост опубликован в интернет-сообществе «Мамы Казани».
Женщина прикрепила к посту скриншот переписки из чата, где была озвучена вышеуказанная просьба. Как следует из текста сообщения, родители детсадовцев должны предоставить: достоверную информацию о проведенной или непроведенной вакцинации против COVID-19, с предоставлением ФИО обоих родителей, передает «Вечерняя Казань».
Кроме того, у родителей просят указать даты рождения, место фактического проживания, место работы, место прохождения вакцинации, времени прохождения вакцинации, либо сроки действия медотвода, причину выдачи медотвода. Отмечается также, что данное требование обязательно для всех родителей.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Итальянский антиваксер выступил за прививку после перенесенного COVID
Один из известных противников вакцины против коронавируса в североитальянской области Венето Лоренцо Дамиано заявил, что сейчас только вакцинация спасет человечество от вируса.
«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь скорее! Не беспокойтесь, потому что потом в дело вмешается бог, который все расставит по своим местам. Но сегодня вас может спасти именно эта вакцина!» –вот послание, которое я несу сейчас людям. Я делаю это после того, что мне пришлось пережить в последние недели», – цитирует РИА «Новости» мужчину.
Дамиано переболел коронавирусом в ноябре в тяжелой форме. Переболела и супруга мужчины, она перенесла коронавирус в легкой форме.
По словам собеседника агентства, в больнице ему заявили, что если бы он сделал прививку, то болезнь протекала бы иначе. Дамиано попал в отделение субинтенсивной терапии с обширным воспалением легких. По его собственным словам, он – не религиозный человек и прошел непростой путь к богу.
Мужчина покинул больницу лишь в начале декабря, но до сих пор сильно кашляет. После лечения в больнице он захотел обратиться к людям и попросить прощения. Теперь на вопрос, будет ли он вакцинироваться, Дамиано отвечает не задумываясь.
«Не пожелал бы никому того, что мне пришлось пережить в больнице. Со мной это случилось. Постепенно моя жизнь придет в норму. Но надо иметь мужество сказать правду», – подытожил он.
Вакцину сейчас он назвал спасением. В Италии завершили курс вакцинации более 45,8 млн граждан, то есть 84,86% населения страны старше 12 лет.
Ранее в Pfizer/BioNTech заявили, что для нейтрализации «омикрона» необходимо три дозы вакцины от коронавируса.
В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2948, Санкт-Петербурге – 2111, Московской области – 1616.
Всего в стране выявлено 9 925 806 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
За сутки зафиксировали 1181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.
Полностью выздоровели 35 794 человека, всего – 8 637 861 человек.
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Накануне в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 543.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стали известны сроки появления данных об эффективности «ЭпиВакКороны» против «омикрона»
Эффективна ли вакцина «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон», станет известно в январе, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», – цитирует Максютова РИА «Новости».
Животных привили в конце ноября, когда только появились первые данные о новом виде штамма.
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Ранее сообщалось, что решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» примут через две недели, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Ростовчане пытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц
Жители ростовской области неоднократно пытались попасть на закрытые для невакцинированных и непереболевших COVID-19 объекты по подложным документам: граждане пытались выдавать за QR-коды о вакцинации коды от бытовых товаров, сообщил глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Ковалев отметил, что зачастую имеет место «формальное отношение охранников» к проверке документов. Он отметил, что проверяющие неоднократно фиксировали проход посетителей ТЦ «по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
Светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску создали в Японии
Японские специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции.
Ученые создали защитный фильтр на основе антител, обработанный флуоресцентным красителем, после чего поместили его в маску, пишет издание Kyodo News, передает ФАН.
При контакте с частицами вируса поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что эффективность разработки подтвердили несколько масштабных экспериментов.
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«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – отметил руководитель исследования Ясухиро Цукамото.
Ранее управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
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