Лукашенко: Порошенко был изначально согласен на восстановление Донбасса с помощью России

Шарий: Подонки вроде Данилова стали мерилами нормальности на Украине

«События на Майдане подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но в перевернутом мире именно они считаются мерилами моральности, а хорошие люди – плохими», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя обнародованную им информацию о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов бросил свою мать на территории ЛНР.

«На Украине нет и не может быть никакой официальной реакции на информацию о матери Данилова, потому что ее обнародовал я. И даже те СМИ, которые называют себя оппозиционными, тоже не отреагируют, потому что вторить Шарию страшно: в отместку им может прилететь как из офиса президента, так и от СНБО. Поэтому самые известные украинские СМИ будут молчать в тряпочку», – считает лидер «Партии Шария».

«А так, конечно, в соцсетях все рвануло: телеграм-каналы забиты информацией о матери Данилова. Все заметили этот ролик, – добавил он. – То, что Данилов бросил свою мать в ЛНР – это, конечно, его дело. Но Зеленский недавно сказал, что люди, против которых введены санкции – то есть я, моя жена и другие – это особи, а не люди. А я считаю особями животных, которые бросают на произвол судьбы своих матерей. Но это еще полбеды, Данилов ведь утверждал, что забрал ее на Украину, то есть он солгал».

«Пенсионерка многое нам рассказала о своей жизни. Более того, какие-то вещи пришлось оставить за кадром, потому что она попросила не публиковать эту информацию, – рассказал Шарий. – Вы видели, как она ужасающе бедно одета. Она брошена и никому не нужна. А Данилов уже лет 20 как долларовый миллионер. Это многое говорит про такого рода животных и окружение Владимира Зеленского в целом».

«Но есть и хорошая новость: теперь мать Данилова будет всегда с ним. Его знакомые, друзья, члены СНБО и Верховной рады будут смотреть на этого человека и видеть его мать, – пояснил блогер. – Я очень долго думал, как ответить ему за то, что он начал третировать мать моей жены. Они выписали ей два подозрения, начали вызывать на допросы и хотели ограничить ей передвижение. То есть это настоящие мрази. И я нашел очень хороший способ ответить».

«Если же говорить в целом, то я не думаю, что именно Майдан снизил моральную планку украинского общества. Мне кажется, что туда на танке вошли те, у кого мораль и так была на очень низком уровне. Они не вчера стали такими и не Майдан их такими сделал, – уверен Шарий. – Просто те события подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но из-за того, что мы сейчас живем в перевернутом мире, такие подонки стали чуть ли не мерилами моральности, а хорошие люди на Украине считаются плохими».

Ранее Шарий выяснил, что мать главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который говорил о том, что уже вывез ее на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.

На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию также от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.

«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.

Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, расспросив ее о жизни и планах по возвращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.

В августе в интервью медиагруппе Funke Владимир Зеленский отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм. «Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил президент.

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