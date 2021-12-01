Прощание с Градским завершилось в Москве

В столичном театре «Градский холл» закончилась церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским.

Почтить память артиста пришли члены семьи, его ученики, коллеги, актеры театра «Градский холл», где певец работал художественным руководителем в течение семи лет, передает РИА «Новости».

Певец Лев Лещенко на церемонии отметил, что Градский своим творчеством определял эпоху, с его уходом образовалась пустота.

«Мы потеряли что-то очень большое, настоящее, то, что определяло и творчество наше, и наши нравственные ориентиры какие-то. Он был, конечно, величайшим человеком», – сказал Лещенко.

Певец Леонид Агутин на церемонии рассказал, что часто общался с Градским, причем не только в рамках проекта «Голос».

«Под конец [он] часто начал хвалить. Я еще подумал: не к добру. Обычно у него было: «Сделал хорошо, но не расслабляйся», – цитирует Агутина ТАСС.

«Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить», – признался певец.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что жизнь Градского продолжится в его заслугах.

«Он был человеком по «гамбургскому счету», и поэтому то, что от него останется и осталось – это вещи, все эти его деяния, они будут оставаться и после него и продолжать его жизнь», – сказал Эрнст.

Композитор Алексей Рыбников отметил, что Градский воздействовал на самое глубинное, что есть в человеческих душах.

«Сейчас я читаю, что пишут – он был оперный певец, основатель русского рока, он пел советские песни... Да он был выше всего этого, он был Александр Борисович Градский, который своим гением давал всем этим жанрам свой талант, полет своей души», – сказал он.

Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.