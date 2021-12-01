В «Единой России» поблагодарили за поддержку партии на протяжении 20 лет

Опираясь на широкую народную поддержку, «Единая Россия» смогла многого добиться, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в поздравлении по случаю 20-летия ЕР.

«Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы все делаем правильно», – приводятся его слова на сайте партии.

«Единая Россия», которой сегодня исполнилось 20 лет, росла и развивались вместе со страной, менялась вместе с ней, становилась лучше, отметил Турчак.

«Мы всегда слушали и слышали людей. Доказывали, что можем брать на себя ответственность за решения в интересах страны, а наши слова не расходятся с делом. Что нашими целями всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая Россия», – сказал он.

Турчак подчеркнул, что доверие людей – главная ценность и главный актив партии.

Он отметил, что впереди – серьезная работа по исполнению народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную Думу, по достижению национальных целей, выполнению поставленных президентом задач.

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов подчеркнул, что современный этап истории нашей страны ставит перед «Единой Россией» новые задачи. «Ключевым условием решения каждой из них, достижения успеха в реализации национальных проектов является политическая стабильность, которую обязана укрепить и гарантировать наша партия», – говорится в статье Грызлова для «Российской газеты».

«Гарантируя политическую стабильность, наша партия обеспечит результативное взаимодействие государства и общества, парламента и исполнительной власти, центра и регионов. Обеспечит и укрепит единство нашей страны», – подчеркнул председатель Высшего совета партии.

Герой России, сенатор Александр Карелин в свою очередь отметил, что каждого в «Единой России» интересует, чтобы государство стало сильнее.

Сенатор отметил, что для него за 20 лет существования «Единой России» остается определяющим, что она пережила объединение через сложный формат, а не раскололась, отказавшись от каких-то доктрин.

Говоря о том, каким он видит будущее партии, он выразил уверенность, что оно связано с напряженной работой в условиях новых требований и условий жизни.

«Особенно сейчас, когда Российская Федерация вернула себе состояние силы, а население оправилось от растерянности, которая являлась следствием утраты советской государственности. Все время к нам пристальное внимание, тенденциозное. С упреками и обвинениями. Мы должны быть сильными, искать пути, как сделать так, чтобы не становиться слабее. И мы должны менять правила под ритм и градус жизни. В этом задача «Единой России», – заключил Карелин.

«Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года путем объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» и «Наш дом – Россия».