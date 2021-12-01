Пассажиров поезда из Мюнхена в Австрию призвали срочно сдать ПЦР-тест

|
1 декабря, среда | Последнее обновление — 00:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР
Разделы
Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles.
Подробности...
Отмена американских санкций против «Северного потока – 2» будет похожа на разрешение фараона солнцу вставать на востоке. Но других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет.
Подробности...
Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать.
Подробности...
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пассажиров поезда из Мюнхена в Австрию призвали срочно сдать ПЦР-тест
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Всем пассажирам поезда EuroCity 83, путешествовавшими 23 ноября из Мюнхена в австрийский Енбах, требуется немедленно сдать ПЦР-тест, заявило Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности питания по поручению Минздрава Австрии.
Пассажир, у которого был выявлен штамм «омикрон», ехал на поезде EuroCity 83 из Мюнхена в австрийский Енбах 23 ноября, предупреждают австрийские санитарные власти, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«В связи с тем, что нельзя исключить угрозу заражения, лица, ехавшие на этом поезде, должны скорейшим образом сдать ПЦР-тест. В Тироле для этого есть специальные возможности по тестированию», – говорится в заявлении Австрийского агентства по вопросам здоровья и безопасности питания.
В минувшую субботу власти Тироля заподозрили первый в Австрии случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» у вернувшегося из Африки путешественника. Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.
-
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Петербурге раскрыли схему продажи поддельных QR-кодов
В Красногвардейском районе в одной из поликлиник медики брали деньги за «прививку», чтобы человек получил QR-кодов вакцинированного, ампулы с вакциной от коронавируса при этом выбрасывались. По делу задержаны четыре человека.
По данным правоохранительных органов, преступную схему придумал бывший следователь. Он договорился с одним из врачей поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя медсестрами учреждения. Медики должны были искать людей, которые не хотят вакцинироваться, но хотят получить QR-код, передает «Фонтанка».
За получение документа о «лжевакцинации» пациенты платили от 10 до 15 тыс. рублей. На данный момент установлено несколько десятков граждан, которые воспользовались услугой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).
Ранее жителям Кургана пригрозили уголовным делом за покупку QR-кодов.
Срок действия ПЦР-тестов на COVID сокращают до 48 часов из-за «омикрона»
|
|
Срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – цитирует Попову ТАСС.
Она добавила, что все российские вакцины защищают от этого штамма, и все существующие тест-системы способны его выявить. При этом этот вариант вируса все же вызывает серьезные опасения.
-
В Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон».
В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На новогодние праздники россиян призвали не выезжать за рубеж
|
|
Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», – приводит РИА «Новости» слова Поповой.
-
Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм
В российских аэропортах пассажиров при возвращении будут тестировать для выявления штамма «омикрон», в некоторых случаях приезжающим придется пройти 14-дневный карантин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета.
«Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – добавила Попова.
«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», – подчеркнула глава ведомства.
При этом граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. Попова пояснила, что речь идет о нескольких сотнях россиян.
Ранее Попова заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.
-
Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро
Власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
По данным издания Die Presse, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова, передает «Коммерсант».
На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере 3,6 тыс. евро или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до 7,2 тыс. евро, утверждает издание.
Исключением станут люди, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременные и подростки до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Также он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.
С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР
|
|
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4373 заболевших по сравнению с 2273 днем ранее, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции ЮАР Гаутенг – 3143 по сравнению с 1909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
За прошедшие сутки были сделаны 42664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%. В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2328 человек. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28651.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
-
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены к 20 февраля 2022 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Будущий канцлер Германии Шольц выступил за обязательную вакцинацию
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Заявил он в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, его слова приводит газета Bild.
По словам Шольца, он согласен с предложениями о вакцинации. Издание сообщает, что другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии, тоже должны одобрить введение обязательной вакцинации, передает ТАСС.
Но правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что его беспокоят принятие такого рода мер.
Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до европейских стран. Его выявили в Германии и Чехии.
Производитель известных конфет «Моцарткугель» обанкротился из-за пандемии
Один из крупнейших производителей известных австрийских конфет «Моцарткугель» компания Salzburg Schokolade объявила о банкротстве из-за последствий пандемии и отсутствия туристов в Австрии, которые покупали шоколадную продукцию, сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на руководство компании.
Производство по делу о банкротстве должно быть открыто в земельном суде Зальцбурга во вторник. Предприятие понесло большие убытки из-за пандемии в 2020 году, сообщил директор компании. В связи с резким сокращением числа туристов, празднований дней рождения и свадеб упал спрос на продукцию компании, что привело к значительному снижению продаж. Кроме того, кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге неделями оставались закрытыми из-за отсутствия туристов в Австрии, пишет со ссылкой на агентство ТАСС.
Производитель также не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и премию к Рождеству.
Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге под названием фабрика сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Гредиг.
Кислородный баллон взорвался в коронавирусной больнице в Мурманске
Взрыв кислородного баллона произошел в реанимации коронавируской больницы в Мурманске, пострадавших нет, причины происшествия выясняются.
«В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, обошлось без жертв, сдетонировал переносной комплект с баллоном два литра.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике.
Гинцбург оценил пользу назальной вакцины от COVID для непривитых
Назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит работающими вакцинами, не только «Спутником V», заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что «(защита) наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург рассказал о возможных вариантах исследования назальной вакцины.
-
Также стало известно, что президент Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса.
В России уже выдано разрешение на старт первой фазы клинических исследований назальной вакцины. Уже подготовлена необходимая программа. Доклинические исследования прошли успешно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ростех освоил серийное производство нового прибора для борьбы с COVID-19
Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил технологическую подготовку к серийному производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Новые устройства имеют турборежим очистки воздуха, производительность которого на 50% превышает уже выпускаемый в НИИЭП рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного эффекта, сообщает официальный сайт Ростеха.
«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла испытания на рабочих площадках и в научных лабораториях института. Ведется работа по заключению контрактов на поставку новых устройств для борьбы с COVID-19», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.
Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами по безопасности. Новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры аналогичных приборов первого поколения.
Ранее ученые нескольких стран, в том числе из Великобритании, Австралии и Китая заявили, что ношение медицинских масок в общественных местах – это до сих пор самая доступная мера защиты от коронавируса.
Иммунолог оценил перспективы ревакцинироваться от COVID раз в три месяца
Введение ускоренной ревакцинации против COVID-19 в России вслед за Великобританией было бы «логично», заявил иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя рекомендацию британских властей сократить срок ревакцинации с полугода до трех месяцев.
Жемчугов отметил, что «это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета», и одна из мер, «самая быстрая – действительно уменьшить сроки вакцинации», передает «Ридус».
Однако, на его взгляд, все же более эффективным было бы создание новой вакцины, уже приспособленной к омикрон-штамму. По его словам, подобные разработки в России ведутся.
«По этому пути, насколько я в курсе, пошли гамалеевцы (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – прим. ВЗГЛЯД). Pfizer тоже сообщал об этом. Это более нормальный путь – они уже учтут все происшедшие изменения, в том числе в дельта-штамме. Обновленная вакцина будет гораздо эффективней, чем старая вакцина, рассчитанная на уханьский штамм, с короткой ревакцинацией», – добавил он.
-
Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса спустя три месяца после получения второй дозы прививки, а не через шесть месяцев, как раньше. Эти меры предложены на фоне появления нового «омикрон-штамма» вируса, сопротивляемость к выработке антител у которого куда выше.
В США также заявили, что ревакцинация защищает от «омикрон-штамма».
Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона». Газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ИСКЧ начал проверять эффективность вакцины «Бетувакс» против «омикрона»
Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) оценит эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил председатель совета директоров компании Артур Исаев.
«В течение ближайших недель – я думаю, двух-трех-четырех недель – мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина этот серотип вируса «омикрон»... После того как мы увидим, мы примем решение», – рассказал он ТАСС.
По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости.
-
Вакцина «Бетувакс-ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом «Сколково», компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале–марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав России промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство. Производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.
Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 32 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2788, Московской области – 2215, Санкт-Петербурге – 2103.
Всего в стране выявлен 9 636 881 вирус-положительный пациент в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.
Полностью выздоровели 33 442 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 329 253 человек.
-
Накануне, 29 ноября, в России выявили 33 860 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|