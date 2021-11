Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра Политолог назвал главную цель законопроекта о региональной власти в России 9 ноября 2021, 18:18

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект базового закона о региональной власти. «Современная система власти в России, формировавшаяся долгое время, является достаточно запутанной. Особенно это касается вопросов распределения полномочий между муниципальными и региональными властями», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Кроме того, за столько лет в законодательство было внесено множество поправок. А каждый уровень власти действовал, руководствуясь своей логикой. Поэтому сейчас необходимо привести все в соответствующий времени и условиям вид. Это как раз и есть основная задача законопроекта», – пояснил он. Эксперт напомнил, что термин «публичная власть» была четко зафиксирован в принятых на общероссийском голосовании поправках к Конституции 2020 года. «Это новое понятие, которое во многом объясняет принципы функционирования властей всех уровней и уточняет их основную цель – служение на благо народа, – отметил политолог. – В этом смысле универсализация названий глав субъектов федерации – лишь видимая часть задачи. Главное – то, что законопроект призван гармонизировать систему публичной власти в России и привести ее в соответствие с новыми положениями Конституции страны». «Законопроект также решает проблему распределения полномочий властей всех уровней и вводит единое правовое пространство для них, чтобы не было условных лебедя, рака и щуки, каждый из которых перетягивает одеяло в свою сторону, – добавил Данилин. – Разные уровни власти должны действовать четко и слаженно. В настоящее время такое взаимодействие оставляет желать лучшего. В этой связи введение электронного документооборота в некоторой степени ускорит и облегчит достижение этой задачи». «Что касается универсализации наименования глав субъектов, то это тоже шаг вперед, – уверен собеседник. – Неправильно иметь разночтения в названиях глав регионов. Кроме того, президент в стране должен быть один, и все должны понимать, что это главная должность в стране. Главы регионов занимают одинаковую позицию в вертикали власти и называться должны тоже одинаково». «А вопрос о том, сколько сроков должен работать глава субъекта – пусть решают законодательные власти того или иного региона. При этом важно, что законопроектом регламентируются полномочия глав регионов, вводится мера ответственности за ненадлежащую работу, а также прописываются условия отстранения их от должности», – резюмировал Данилин. Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет. За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались. Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в дальнейшем вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, «они могут оставить эти два срока, а могут отменить». Документом закрепляется, что законом субъекта РФ устанавливается порядок проведения выборов главы региона либо его избрания депутатами. Региональный законодательный орган также принимает конституцию и устав субъекта РФ. Один их авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отметил, что глава региона сможет работать «столько, сколько будет указано в уставе конкретного субъекта РФ». Глава каждого региона, согласно законопроекту, теперь будет обязан сформировать правительство. Вместе они будут отвечать за социально-экономическую ситуацию в регионе. Также вводится норма о формировании контрольно-счетных органов, которые будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. «Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», – сказал журналистам Володин. По его словам, «именно от согласованных действий всех уровней власти – федерального, регионального и местного – зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом». «Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», – отметил спикер Госдумы. Согласно законопроекту, «полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются досрочно в случае его смерти, отставки по собственному желанию, отрешения от должности президентом РФ в связи с утратой доверия, в связи с выражением ему недоверия законодательным органом региона, признанием его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, выездом за пределы РФ на постоянное место жительства, прекращением российского гражданства или наличием гражданства (подданства) иностранного государства».

Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге 9 ноября 2021, 10:01

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Кристина Коваленко

Боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Санкт-Петербурге, сообщают правоохранительные органы. «Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника. Мужчина скончался от полученных травм на месте. Водителя задержали сотрудники полиции после объявления в городе плана «Перехват». Как стало известно «Фонтанке», телефонные мошенники, которых задерживала полиция, обманывали горожан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду. Один из подозреваемых, который дежурил у дома, сбил сотрудника СОБРа и переехал мужчину. Спецназовец скончался. Обвиненный в домогательствах актер фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза 8 ноября 2021, 19:51

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого после обвинения в домогательствах к студенткам. Украинское агентство УНИАН сообщает, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование. При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает. В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали. Владимир Талашко – советский и украинский актер. Стал знаменитым после роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики». Задержанные за драку в Новых Ватутинках назвали причину конфликта 9 ноября 2021, 10:24 Текст: Кристина Коваленко

Один из задержанных за драку с отцом с ребенком в Новой Москве заявил, что причиной конфликта стали 10 рублей, а сама потасовка началась не по вине компании, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Трое вину не признают, а четвертый – не говорит по-русски. «По словам одного из арестованных, драка началась из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комиссию. В ОНК добавили, что жалоб на условия содержания от мужчин не поступало, телесных повреждений у них нет. Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки, когда четверо парней избили мужчину на глазах у его ребенка. Видеозапись позже попала в Сеть. Отец ребенка утверждал, что драка началась по вине агрессивной компании, а один из нападавших еще и ударил ребенка по щеке. Задержанные же называют потерпевшего зачинщиком. Сначала по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но по требованию главы СК Александра Бастрыкина статью изменили на «Покушение на убийство». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в этом инциденте. Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний 9 ноября 2021, 03:39

Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше». Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут». Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости». «Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше». Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию. Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата» 9 ноября 2021, 09:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». «Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале. Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он. Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане 9 ноября 2021, 07:22

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане зачастую спровоцированы воздействием внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В «Российской газете» опубликована статья Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». В ней министр отметил, что «в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана». По его словам, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». Однако уровень отношений России и Казахстана «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», заявил он. Лавров подчеркнул, что и Россия, и Казахстан понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. Он напомнил, что по конституции Казахстана «русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским». Это приносит пользу «казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», передает ТАСС. Долгосрочным интересам двух стран, по словам министра, отвечают «стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции». Отношения двух государств «не только в полной мере опираются на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии». «Связка» Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, «идейным вдохновителем» которого «по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев», говорится в статье. Лавров отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек», создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Также от указал, что Россия и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ. Напомним, изначально власти Казахстана не замечали ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, считая подобные инциденты чисто бытовыми, но позднее им пришлось отреагировать на деятельность русофобов. Россиянам назвали основания для лишения пенсии 8 ноября 2021, 19:02

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

В Пенсионном фонде России сообщили, что есть четыре условия, при которых человек может лишиться регулярных денежных выплат. Первая причина, по которой выплаты могут быть прекращены, если человек не получает установленные денежные выплаты в течение полугода. Срок считается, если пенсионер пропускает шесть выплат подряд. Также пенсию могут «отменить», если инвалид в установленные сроки не придет на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, передает «Царьград». Еще одна причина – если у пенсионера закончился вид на жительство. Это условие касается иностранцев и лиц без гражданства. Также, если ребенок получает пенсию по потере кормильца, после 18 лет он может лишиться ее. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего очное обучение. Во всех случаях, кроме касающихся инвалидов, выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время человек может предоставить нужные документы и вернуть себе выплаты, говорится на сайте Пенсионного фонда России. Если речь идет об инвалидах, там выплата приостанавливается на три месяца. Ранее сообщалось, что иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в России истекло, пенсии перестанут платить почти сразу. В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей. Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам 9 ноября 2021, 12:49

Фото: ONT NEWS/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии. «На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ. В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе. Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии. Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа. «Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве. Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику. Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами. Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. В метро Москвы произошла драка с участием темнокожего пассажира 8 ноября 2021, 22:02

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

В Московском метро на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего пассажира. По информации Рен ТВ, конфликт случился на станции «Улица 1905 года». Никто из участников потасовки не смог внятно объяснить, из-за чего произошла драка. В конфликт вмешалась полиция, которая разняла участников. Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое дагестанцев на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело. Ранее в понедельник следователи открыли уголовное дело по факту покушения на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников ранили острым предметом. Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС 9 ноября 2021, 10:54

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности. «За последние шесть недель более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa. Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву... Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС». «Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild. Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац. В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталью несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке». Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой. Кехман: МХАТ не должен Ольге Бузовой ни копейки 8 ноября 2021, 18:48

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького ни копейки не должен телеведущей Ольге Бузовой, спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, заявил новый генеральный директор МХАТ Владимир Кехман. «Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки. На сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей», – приводит ТАСС слова Кехмана. По словам гендиректора, «в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому «формально театр ничего ей не должен». «Мой учитель, Валентина Ивановна Матвиенко, когда назначила меня в 2007 году генеральным директором Михайловского театра, сказала мне следующий текст: «Владимир Абрамович, вы вошли в историю, самое главное теперь – кем вы в ней останетесь», – отметил Кехман. Ранее новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что попросил Ольгу Бузову не обижаться из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором та должна была принимать участие. Напомним, Бузова заявила, что МХАТ не выплатил зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей. Она пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом. В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Занимавший тогда пост худрука МХАТа Эдуард Бояков признавался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы». В Раде посоветовали Зеленскому обратиться к Путину за помощью 9 ноября 2021, 09:03

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в видео, опубликованном в Facebook, призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину. «Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда», – приводит его слова РИА «Новости». В своем призыве Кива выразил мнение, что главным просчетом Зеленского стало смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутата, именно Аваков привел Зеленского к власти и был его «опорой и защитником». Кива уверен, что теперь Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех противников действующего президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинский лидер не сможет этому противостоять. Депутат подчеркнул, что «шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию – да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины». Как считает депутат, перед Зеленским сегодня открыты всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму. Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента. Правнука Сталина выгнали из квартиры 9 ноября 2021, 08:29 Текст: Елена Мирошниченко

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад вынужден жить на улице после ссоры с отцом, рассказал его пресс-атташе Вадим Горжанкин. Он рассказал, что правнуку Сталина приходится ночевать в собственной машине после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад, сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим, сообщает канал «360». Пресс-атташе назвал случившееся покушением на жизнь правнука Сталина. По его словам, конфликт в семье усилился из-за выхода книги, одним из авторов которой стал Бенсаад-младший. «Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина) в соавторстве с Селимом», – пояснил он, а также добавил, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов. Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса 8 ноября 2021, 19:30

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V». «Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе. Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме. «Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она. В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года. Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине 9 ноября 2021, 12:18

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний. «Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан. «С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт. «В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан. «Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП». При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов». Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно». Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше». Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут». Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября». «Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше». Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД