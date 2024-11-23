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Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске
ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали
В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.
«Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.