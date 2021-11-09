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Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.
По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» России и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».
Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Росия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Зеленский заявил о «безграничной жестокости» при освобождении Киева от фашистов
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook.
«Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений.
«Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
На Украине сообщили о снижении транзита российского газа
Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.
«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.
За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Стало известно о попытках Уилана получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил представитель прокуратуры в суде в Нижнем Новгороде.
Представитель прокуратуры рассказал, что Уилан, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», передает ТАСС.
Заявление было сделано в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.
В результате четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате»
Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.
«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
Минск направил компаниям Украины письма о прекращении поставок электроэнергии
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Лавров оценил решение комиссии СЕ по украинскому законопроекту
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что законопроект о невыполнении минских договоренностей киевскими чиновниками уже прошел экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы, это не делает никакой чести этому органу.
«Более того, законопроект обсуждается, который будет запрещать украинским официальным лицам эти договоренности выполнять, на что обращал внимание президент Путин в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции. Они заверили, что они сделают все, чтобы такой закон не был принят. А он благополучно уже даже прошел экспертизу Венецианской комиссии, что, в общем-то, не делает никакой чести этому органу, который все еще хочет, чтобы его уважали», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение на украинский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предлагает урегулирование принципов госуправления и правосудия на неподконтрольных Киеву территориях во время процесса их реинтеграции, сообщает ТАСС.
Украина увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии
Украинские трейдеры увеличили заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на вторник, 9 ноября, до 415 МВт, против 400 МВт в понедельник, 8 ноября, следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Согласно графику, поставки планируется осуществлять по ровному графику (без перерывов) с 00.00 до 23.00 вторника, 9 ноября, передает ТАСС.
Как уточняет РИА «Новости», Украина нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии за два дня с начала этих закупок до 400 МВт/ч. 6 ноября импорт составлял 5 МВт/ч. В данный момент импорт составляет 400 МВт/час электроэнергии.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре
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Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.
Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.
Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.
Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».
По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.
Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?