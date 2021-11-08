Кехман попросил Бузову не обижаться за отмену «Чудесного грузина»

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман сообщил, что попросил Ольгу Бузову не обижаться из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором та должна была принимать участие.

«Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с «Чудесным грузином». 225 билетов на сумму 445 тыс. рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась», – сообщил Кехман в интервью РИА «Новости».

Он также рассказал, что не связывался с почетным президентом театра Татьяной Дорониной.

«Я жду и не тороплю события. Точно знаю, что она читает все мои интервью, ее помощник их распечатывает. Дальше я ее не тревожу. Мы ждем решения Татьяны Васильевны, готовим письмо от коллектива. Я его напишу, коллектив обещал подписаться. Одно из главных условий – чтобы Боякова не было на территории театра – я выполнил. Теперь мы ждем, пока она примет то или иное решение, и движемся вперед», – сказал Кехман.

Доронина руководила МХАТом в 1987 году, она была худруком театра до декабря 2018 года, когда ее сменил Эдуард Бояков. Тогда она стала президентом театра. После кадровых перестановок в театре начался конфликт.

В 2021 году Доронина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просила уволить Боякова. По ее мнению, если этого не сделать, то от МХАТ «не останется даже и воспоминаний».

Ранее Бузова заявила, что МХАТ не выплатил зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей. Она пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Занимавший тогда пост худрука МХАТа Эдуард Бояков признавался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».