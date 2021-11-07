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Бузова назвала сумму долга МХАТа
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МХАТ имени Горького не выплатил Ольге Бузовой зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей, телеведущая пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.
В эфире канала НТВ Ольга Бузова заявила, что намерена стребовать невыплаченную ей МХАТ имени Горького зарплату за спектакль «Чудесный грузин» с помощью своего адвоката, сообщает «Пятый канал». По словам телеведущий, театр не выплатил ей 450 тыс. рублей.
«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», – сказала Бузова.
Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.
Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
На Украине придумали, как «вернуть» Крым и Донбасс
Бывший глава МВД Украины Аваков раскрыл план по «возвращению» Крыма: он предложил ввести «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».
«Наши цели – это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма», – цитирует экс-министра РИА «Новости».
Политик предложил ввести два новых закона: о коллаборантах, предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также закон об амнистии для граждан, совершивших мелкие преступления.
Аваков отметил, что руководство страны должно сделать все, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели вернуть в состав Украины регионы. Граждане должны знать, что их ждет: будет ли будущее для детей, будут ли работа и пенсия, считает политик.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства, что вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу.
США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
По имеющейся у издания информации, Соединенные Штаты обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как утверждает издание, Соединенные Штаты поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил, передает ТАСС.
При этом во время встречи и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток – 2». США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.
Издание утверждает, что в ведомстве федерального канцлера якобы недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]», – заявили источники издания.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Экс-министр экономики Украины предупредил о банкротстве страны
Из-за высоких цен на газ 91% предприятий Украины не могут продолжить работу, поэтому в скором времени им грозит разорение, заявил экс-министр экономики республики Виктор Суслов.
«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», – сказал бывший чиновник в эфире канала NewsOne, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас компании получают огромные счета за топливо – 30-50 тыс. гривен на 1 тыс. кубометров газа, что для 91% предприятий это дорого.
Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, люди потеряют работу, будет расти социальная напряженность, а властям придется выплачивать пособия потерявшим доходы и работу гражданам.
Сообщалось, что на Украине осенью образовался дефицит энергоресурсов. В стране не хватает угля, растут цены на газ, простаивают ТЭС из-за отсутствия электричества.
На помощь Украине пришла Белоруссия, которая будет на протяжении ноября поставлять электроэнергию. Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом. Всего Украина за месяц получит от Белоруссии 500 МВт электроэнергии.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Украина оказалась неподготовленной к отопительному сезону.
Полиция начала проверку после массовой драки в Домодедове
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В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, личности всех участников конфликта устанавливаются, сообщило ГУ МВД по Московской области.
Полиция в настоящее время проводит проверку и устанавливает участников инцидента, сообщается на сайте ведомства. На появившемся в интернете видео видно, что в драке участвовало более 20 человек.
Прокуратура Московской области также ведет процессуальную проверку по факту инцидента в Домодедово.
Ранее несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Стали известны подробности о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Четверо уроженцев Закавказья, избившие мужчину на глаза у ребенка в Новой Москве, официально трудоустроены как разнорабочие, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», – передает ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».
По данным Следственного комитета, несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео.
По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Названы признаки слежки за пользователем через веб-камеру
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Требование доступа к камере в совокупности с угрозой прекращения работы устройства являются подозрительным сигналом для его владельца, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
По его словам, еще одним косвенным признаком нарушения личных границ пользователя можно назвать горящий индикатор работы камеры, передает агентство «Прайм».
«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», – поделился эксперт.
Он добавил, что в том случае, если речь идет о хакерском ПО, то пользователям и телефонов, и компьютеров стоит насторожиться при получении сообщений о том, что определенная программа запрашивает доступ к камере и микрофону.
Ранее сообщалось, что американская компания Google усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности с целью заполучить информацию об их местоположении, а сотрудники корпорации об этом знали.
Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента, передают «Украинские новости».
Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.
По данным источников издания, Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.
Ранее сообщалось, что российские деятели культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского минкульта. В нем числятся певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин и другие.
В октябре секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи из-за утверждения о праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе.
«Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра [обороны] <…> он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Резников сослался на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования «иностранных беспилотников». «Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот [о документе] от июля 2020, к разработке которого сам имел отношение, забыл!» – отметил Мирошник.
Представитель ЛНР напомнил, что в июле 2020 года все стороны переговоров в минском формате подписали «Меры по усилению режима прекращения огня», в которым первым пунктом обозначен «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон».
Как отмечал Мирошник, назначение Резникова министром обороны подтверждает настрой Киева на эскалацию в Донбассе. По его словам, «с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года». По мнению Мирошника, «Резников будет политическим куратором Минобороны», но «к военным решениям его вряд ли допустят», а его главной функцией будет «объяснять, что Украина, нарушив Минские обязательства, их не нарушала».
Накануне новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о якобы зафиксированном в Минских соглашениях праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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Сборную России по плаванию лишили серебра в смешанной эстафете на ЧЕ
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Сборная России лишена серебряной медали в смешанной эстафете 4x50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани из-за нарушения правила очередности, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).
Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты, передает ТАСС.
Пловцы были дисквалифицированы и лишены второго места после протеста сборной Польши. После удовлетворения протеста польские спортсмены стали бронзовыми призерами. Первыми стали пловцы из Нидерландов, вторыми – итальянцы.
«Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», – сказал главный тренер команды России Сергей Чепик.
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, в активе российских пловцов восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Далее идут спортсмены из Нидерландов (6-4-5), на третьей строчке располагается команда Италии (4-13-7).
Чемпионат Европы завершится 7 ноября.
Ранее Сборная России одержала победу в игре с командой Ирана со счетом 3:2 в финальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае.
«Северный поток – 2» назвали «надежной основой» поставок газа в Германию
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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke назвал «Северный поток – 2» «надежной основой» поставок газа в Германию и призвал ввести газопровод как можно скорее в эксплуатацию для нормализации цен перед холодной зимой.
«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод «Северный поток – 2», чтобы привести в порядок цены на газ», – приводит слова премьер-министра Баварии ТАСС.
«Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», – указал Зедер. Премьер Баварии подчеркнул, что «люди ожидают быстрого решения».
«Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции», – заявил Зедер. «Северный поток – 2» был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», – подытожил он.
Ранее премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. В пятницу глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем в среду появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Москвичей предупредили о грядущих морозах
Первые морозы жителям столичного региона стоит ожидать уже на грядущей неделе, со вторника дневные температуры покажут отрицательные значения – минус 2-4 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет 2-4 градуса, по области – от 0 до 5 градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника», – рассказал он ТАСС.
Похолодание продолжится в среду, 10 ноября – этот день станет самым холодным на неделе. Ночью температура будет колебаться от минус 6 до 0 градусов. Дневная – от минус 2 до 3 градусов.
Ранее ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям России следует подготовиться к опасным климатическим изменениям – аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды.
СК возбудил дело после жестокого избиения школьника в Хабаровском крае
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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие, предварительно, установило, что днем 30 октября 14-летний подросток на территории заброшенного детского сада в городе Советская Гавань нанес знакомому ровеснику множество ударов руками и ногами по голове. Процесс избиения был снят одним из присутствующих на мобильный телефон и выложен в сеть.
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение. Молодой человек, запечатленный на видеозаписи, задержан органами следствия, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, учитывая предшествующие судимости обоих фигурантов, следственными органами организована процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»).
Напомним, что подростки в городе Советская Гавань в Хабаровском крае жестоко избили ногами школьника. Правоохранительные органы региона начали проверку.
Лукашенко ради доказательства снял маску во время разговора с зараженной COVID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя медицинскую маску во время разговора с пациенткой из «красной зоны» больницы города Орши.
Как объяснил глава республики, он хотел доказать общественности, что посещает больницы лично.
«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», – сказал президент, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Миндздрав Белоруссии заявлял о четвертой волне коронавируса в стране. С октября граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Лукашенко высказывался против принудительной вакцинации и штрафов за нарушение масочного режима, потребовав не отменять оказание плановой медпомощи. Бороться с инфекцией можно лишь повышением личной ответственности граждан, считает глава страны.
Ранее президент выразил готовность вакцинироваться от коронавируса, но только белорусской вакциной.