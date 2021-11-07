Бузова назвала сумму долга МХАТа

МХАТ имени Горького не выплатил Ольге Бузовой зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей, телеведущая пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.

В эфире канала НТВ Ольга Бузова заявила, что намерена стребовать невыплаченную ей МХАТ имени Горького зарплату за спектакль «Чудесный грузин» с помощью своего адвоката, сообщает «Пятый канал». По словам телеведущий, театр не выплатил ей 450 тыс. рублей.

«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», – сказала Бузова.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.