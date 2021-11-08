Командующий ЦВО рассказал об обороноспособности российской базы в Таджикистане

Российская 201-я военная база в Таджикистане сможет отразить любые угрозы в Центральназиатском регионе, заявил командующий Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

«Проведенный комплекс мероприятий позволил значительно усилить боевую мощь соединения. Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центральноазиатском регионе», – цитирует Лапина РИА «Новости».

Он пояснил, что проводится наращивание боевого потенциала базы. В 2021 году проведено перевооружение мотострелковых подразделений на модернизированные боевые машины пехоты – БМП-2М, зенитных подразделений – с переносных зенитно-ракетных комплексов «ИГЛА» на современные и всепогодные комплексы «Верба».

На вооружение поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы с большей дальностью и мощностью, и техника служб тылового и технического обеспечения, добавил он.

До конца года база также обновит парк боевых машин, она получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М.«Первые эшелоны с техникой ожидаем уже в ноябре текущего года. Всего в этом году 201-я военная база получит более 60 единиц современного вооружения», – отметил командующий.

Лапин отметил, что в ноябре в Таджикистане также пройдут учения российских подразделений спецназа, они состоятся у полигона «Ляур».

Командующий ЦВО отметил, что округ уже внепланово провел в Таджикистане свыше 20 учений на фоне ситуации в Афганистане.

«Я очень внимательно изучал каждый день, практически каждый час, и для себя вывел ряд уроков и выводов из того, что произошло. То, что произошло, наложило влияние на жизнедеятельность округа, и внепланово мы провели в Таджикистане более 20 учений – как оперативного, так и тактического звена. Наиболее важные - это те, которые прошли у нас на Харб-Майдоне, Момираке, Самбули, Ляуре. Венцом этой подготовки явились международные учения «Взаимодействие-2021», – пояснил Лапин.

Он добавил, что нельзя полагаться на то, что «войны не будет». «Авось – это одно из самых страшных преступлений», – добавил он.