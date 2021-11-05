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Опубликовано фото с места побега убийцы из психбольницы в Подмосковье
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Прокуратура Московской области опубликовала фото с места побега мужчины, который после совершения убийства находился на принудительном лечении в психиатрической клинике.
На фото видно, как сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Один из них указывает на колючую проволоку, передает Рен ТВ.
По предварительной информации, мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда совершил побег из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов. Позднее появился фоторобот 23-летнего Александра Кутузова и характерные приметы.
Полиция разыскивает мужчину среднего телосложения, ростом 170 см. Он был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротом, светло-серые штаны и черные ботинки. При его обнаружении просят незамедлительно сообщить в дежурную часть города Чехова. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.
Ранее сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова задержали в кафе, в этом помогли жители области, которые опознали преступника и сообщили в полицию.
Украина разработала план военной операции против России
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Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случае начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
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Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
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В Киеве обвинили Москву в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
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Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину, все поставки в ноябре заблокированы, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию», – написал он в своем Telegram-канале.
Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уровень, оно не относится к поставкам коксового угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
В Германии ответили на слова Украины о «ноже в спину»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник ябедничает и переворачивает факты, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник обвинил Берлин в нарушении договора об ассоциации Украины с ЕС и назвал «Северный поток – 2» «ножом в спине» Киева.
«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Он также прокомментировал слова украинского дипломата о том, что из-за запуска проекта «Северный поток – 2» Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета. «Никакие 3 миллиарда евро Украина пока не теряет. Газ так и будет идти через ее территорию», – указал Рар.
Эксперт напомнил, что «Северный поток – 2», с точки зрения многих стран, в том числе Германии, вносит решающий вклад в энергетическую безопасность Европы. «Это видно уже сейчас, когда газа не хватает. «Северный поток – 1», «Турецкий поток» и украинские трубы нужны, как никогда раньше, для обеспечения теплой зимы», – сказал политолог.
Что касается слов о якобы нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС, это лишь интерпретация Мельника, ничего такого в документах не прописано, подчеркнул политолог.
«Тут можно вспомнить, что США все время требовали от Берлина по всем вопросам консультироваться с Украиной. Поэтому Мельник будет ябедничать американцам. Такова украинская политика, Киев хочет поставить будущее правительство Германии под давление США и антироссийских сил в Европе», – добавил Рар.
Впрочем, таким планам Киева не суждено сбыться, поэтому возмущения Мельника будут попросту игнорироваться немецкими властями, прогнозирует эксперт. «Тут сказывается усталость в отношении Украины. Кроме того, Киев только и делает, что торгует русофобией и все валит на Россию», – заключил политолог.
С другой стороны, в Германии найдутся и те, кто поддержит Мельника, уверен Рар. «В основном это либеральная пресса и партия «Зеленых», члены которой считают, что Меркель совершила геополитическую ошибку, разрешив России строить «Северный поток – 2». Таким образом, основной адресат скандальных заявлений Мельника – это по-прежнему «Зеленые», – детализировал собеседник.
Помимо этого, в ФРГ есть силы, которые рассматривают Украину как таран в борьбе с Россией. «Тут можно вспомнить еще неприятное поведение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который пошел на попятную и частично согласился со словами Мельника о том, что именно Украина, а не весь СССР, была главной жертвой нацистов», – напомнил Рар.
По его словам, немецкие политики боятся выступать с осуждением Мельника из-за позиции многих СМИ. «По их мнению, Россия напала на бедную Украину и хотела ее растерзать. Поэтому ее нельзя критиковать. Надо терпеть и принимать Украину такой, какая она есть – с факельными шествиями на день рождения Бандеры и с запретом русского языка», – добавил собеседник.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Напомним, в середине прошлого месяца Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить.
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени». При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента.
Чуть ранее Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Посол назвал участие Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – сказал дипломат.
В сентябре Мельник потребовал от Запада компенсировать запуск «Северного потока – 2» гарантией вхождения Украины в Североатлантический альянс. «Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
В апреле Мельник заявил, что Киев может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: ... снова подумать о ядерном статусе», – предупредил дипломат.
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Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Зеленскому в Раде показали средний палец
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Внефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.
Перед этим он сказал Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.
При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.
По словам Лероса, жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его офиса Андрею Ермаку.
«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.
Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
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Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
В Ростехе рассказали о превосходстве Checkmate над F-35
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Стоимость летного часа перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», – передает РИА «Новости» слова Чемезова в интервью французскому изданию Le Figaro.
Глава Ростеха назвал основными преимуществами Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate (Су-75) состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде прототипа.
Напомним, зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
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В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом
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Российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья, сообщил председатель правления АО Вадим Чебан в интервью телеканалу «НТВ Молдова».
«Молдовагаз» на уровне правления предложило механизм, как урегулировать [задолженность], в том числе и по левому берегу [Днестра]», – приводит слова председателя правления акционерного общества ТАСС. При этом он отказался раскрывать детали.
«Это документ, который требует комплексного обсуждения на уровне всех акционеров», – уточнил он. Глава «Молдовагаз» также отметил, что необходимость решения этого вопроса понимают как в Кишиневе, так и в Тирасполе. «Я вижу желание исправить эту ситуацию», – пояснил Чебан.
Как пояснил Чебан, долг непризнанного Приднестровья сформировался из-за систематических неплатежей. Прекратить поставки, по его словам, невозможно, так как в регионе находятся, во-первых, также молдавские потребители, а во-вторых, снабжающая республику дешевой электроэнергией «Молдавская ГРЭС», которая работает на газе.
Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе газораспределительная компания «Молдовагаз». Крупнейшим акционером «Молдовагаз» является Газпром, контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% – Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление Газпрому.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины
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Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации Минских соглашений, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина разработала план военной операции против России.
«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», – передает РИА «Новости» слова Шхагошева.
Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе «не на что отвечать», а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с Россией.
«Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник – видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник – видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один – быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков», – констатировал российский парламентарий.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским
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«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым.
«Подписание союзных программ президентами России и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт.
Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции России и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент России не взял его с собой в Севастополь.
«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт.
При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич.
В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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Бывший генсек НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
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В начале своего президентства Владимир Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.
Во время первой встречи Путин выразил желание сделать Россию частью Западной Европы. Робертсон вспомнил вопрос, который задал ему Путин. Президент России поинтересовался, когда страна будет приглашена в НАТО, на что Робертсон ответил, что в альянс не приглашают, а вступают по заявке.
«И он сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», – пересказал экс-генсек альянса разговор с российским президентом, передает РИА Новости со ссылкой на One Decision Podcast.
Взгляды Путина поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он увидел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также расширение НАТО на восток, заявил Робертсон.
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что НАТО создано не для мира, а для противостояния.
Напомним, в октябре в НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. Заявлялось тогда, что в случае необходимости НАТО готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Также сообщалось, что Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия из Европы и прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО.
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Лукашенко обратился к крымчанам в День народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводится в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», – обратился Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства к президенту России Владимиру Путину, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Также Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был, сообщает РИА «Новости».
В День народного единства Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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В парламенте Белоруссии заявили о признании Крыма российским
Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
«Вне всякого сомнения», – ответил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.
По его словам, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».
В четверг Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Также глава Белоруссии пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.
Политолог Валерий Карбалевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова».