Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

Власти Курганской области не исключили продления нерабочих дней

Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Возможно, продлим еще на неделю», – приводит ТАСС заявление Шумкова в эфире телеканала «Россия-24». Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущей о продлении нерабочих дней после 7 ноября.

Губернатор отметил, что ограничения, введенные в Курганской области, «можно назвать нерабочими днями с натяжкой». «У нас сейчас в основном не работают бюджетные учреждения, а также на дистанте со следующей недели будет работать образовательная сфера и ее сотрудники. Предприятиям даны рекомендации, в том числе перевести на самоизоляцию людей старше 60 лет. Мы старались устанавливать не максимальные ограничения, чтобы в случае продления никого не травмировать. Ни людей, ни экономику», – пояснил Шумков.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, с 25 октября – обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, с 30 октября по 7 ноября – для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.

На период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) в регионе приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих (не более 10 человек). Также полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. Кроме того, в этот период приостанавливается и проведение спектаклей и концертов, а также прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.

Накануне Коми, Амурская и Ульяновская области допустили продление нерабочих дней.

В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

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