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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 03:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Республиканцы блокировали оборонного бюджета из-за «российской угрозы»
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Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.
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Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет.
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Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Республиканцы блокировали оборонного бюджета из-за «российской угрозы»
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Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить «российскую угрозу», свидетельствуют результаты голосования.
Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100, сообщает РИА «Новости».
Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке принять неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и опасений инфляции.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Саакашвили оскорбил россиян в зале суда
Экс-президент Грузии, гражданин Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили, 29 ноября впервые доставленный в зал Тбилисского горсуда, в своем выступлении оскорбил граждан России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, до ареста 1 октября в Тбилиси он успел скрытно побывать в Батуми и убедился, что большинство квартир в этом городе «скупают российские провинциалы».
Саакашвили сказал, что увидел, «как много русских ходят (в Батуми). Провинциалы, безродные русские покупают 70% квартир, которые строятся (в Батуми)».
Саакашвили также сказал, что увидел, как заполнены торговые точки продуктами из России, а по телевидению можно посмотреть российские каналы, что запрещено и недопустимо на Украине.
Как гражданин этой страны, о чем он регулярно заявляет на процессе, он часть выступления говорил на украинском языке.
Напомнив, что он занимает на Украине пост главы исполкома реформ, Саакашвили сообщил, что перед тем, как направиться в Грузию, подготовил «пакет реформ по здравоохранению».
Саакашвили сообщил, что на Украине ему дважды предлагали пост премьера и что он там имеет хорошую квартиру и высокую зарплату, но решил приехать в Грузию «спасать страну». Также он отметил, что украинцы именно его больше всего хотят видеть главой правительства своей страны.
При этом он сообщил, что перед приездом успел «прочитать на курорте Акапулько лекцию по налоговым реформам для миллионеров и миллиардеров».
«Я построил эту страну! Вам должно быть стыдно, что я здесь!» – закричал он на процессе.
Экс-президент Грузии, гражданин Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили 29 ноября впервые доставлен в зал Тбилгорсуда, ему инкриминируют превышение полномочий во время разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгон телекомпании «Имеди», это грозит восьмилетним сроком.
Он уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Саакашвили заявил, что не признает этих обвинений.
Сторонники Саакашвили в понедельник подрались с полицией у здания Тбилисского суда.
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Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Компания Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, говорится в заявлении компании.
«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы в соответствии с установленными процедурами представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в арбитражный суд по делу «Мотор Сич», – передает РИА «Новости» заявление компании.
Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в китайской компании.
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам.
Напомним, Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Киева соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером 3,5 млрд долларов.
Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»
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«Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов. Ранее стало известно о предстоящей первой «пробежке» собранного с нуля ракетоносца Ту-160М.
«Начинка», прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого «Белого лебедя», – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, напомнив, что многоцелевой ракетоносец Ту-160, прозванный «Белым лебедем», был создан еще в СССР, а сейчас начинают эксплуатировать модернизированную версию самолета. «Спустя два года после запуска модернизации самолетов этого класса Россия смогла полностью восстановить сборку Ту-160, открыв новый подход к использованию ракетоносца», – пояснил генерал.
«За это время появилось множество новых типов оружия, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов, – уточнил Попов. – В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений (свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других), так и требованиям современного оружия».
Не исключает Попов и того, что эта модель ракетоносца «будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения». «На текущий момент они – самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше, – полагает собеседник. – Более того, Ту-160М сможет поднимать в воздух три и более ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса «Кинжал».
«Соответственно, за счет модернизированных машин Ту-160М многократно возрастает боевой потенциал нашей стратегической авиации», – полагает эксперт. Он уверен, что самолеты этого класса еще много десятилетий прослужат России в качестве оборонительного средства. «Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО. Они в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ», – резюмировал Попов.
В понедельник источник в авиастроительной отрасли пообещал, что собранный с нуля Ту-160М в декабре впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). «Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС. По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
Напомним, в декабре прошлого года ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил Ту-160М в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения.
В марте модернизированный ракетоносец с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности Ту-160М, для чего необходимо «установить на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива».
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Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»
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Сомневаюсь, что Украина выиграет суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя иск, который китайские инвесторы предприятия «Мотор Сич» подали против Украины в Арбитражный суд в Гааге.
«Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.
«Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.
«Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.
«Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».
В понедельник стало известно, что Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, приводит РИА «Новости» заявление компании.
В сообщении китайской стороны отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.
Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР потребовал от Киева соблюдать права инвесторов, которым был причинен ущерб в 3,5 млрд долларов.
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В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха
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«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал репараций за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности.
«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – уверен депутат бундестага прошлого созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. То Украина возвеличивает и прославляет тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, то просит репарации от ФРГ. Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – недоумевает он.
Гердт также добавил, что лучше ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрыть, а то их можно будет предъявлять до бесконечности. «В итоге придется тем же полякам платить репарации России за разрушенную Москву и так далее, – сыроинизировал он. – Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать».
«Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США. И это при том, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – отметил собеседник.
«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – предположил Гердт.
В понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. Он потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а заодно вернуть и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.
Посол сказал, что за время оккупации культурная сфера Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна расстроена отказом Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
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На Украине заявили о «трусливой» российской армии
Российская армия обратится в бегство в случае боестолкновения с ВСУ, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» – это говорильня», – заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».
По его словам, Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».
Ранее СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России. В интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Белоруссия в войне в Донбассе
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Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Центре стратегического управления министерства обороны.
«Они [Запад] прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», – передает его слова пресс-служба президента.
Однако, продолжил Лукашенко, «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». «Это порядка восьми тысяч [военных] на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», – сказал глава республики.
При этом Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия «не бряцает оружием». «Мы хоть и не участники последней страшной войны (Великой Отечественной – прим. ВЗГЛЯД), но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн», – подчеркнул он.
Лукашенко также напомнил об «активных телодвижениях вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину».
«У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», – подчеркнул президент Белоруссии.
Он напомнил о поручении министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.
«Планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия», – заявил Лукашенко.
В то же время министру обороны и начальнику генерального штаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.
Между тем в республике есть обученные и оснащенные воинские подразделения.
«Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов… У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Кроме того, он заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России».
Бывший главный тренер израильских гимнасток перешла в сборную России
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Бывший главный тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик начнет тренировать российскую сборную: она будет работать с групповыми упражнениями, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.
«Почему этот тренер приехала в Россию? Все очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии», – передает ее слова ТАСС.
«Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик – хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, она выразила желание приехать работать в Россию», – добавила Винер-Усманова.
Ирина Вигдорчик в свою очередь заявила изданию «Исраэль а-Йом», что будет работать с российскими спортсменками в ходе подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Я благодарна Ирине Винер-Усмановой за возможность тренировать сборную России», – передает ее слова «Спорт-экспресс».
Отмечается, что в качестве тренера россиянок Вигдорчик может приехать уже на чемпионат Европы, который в следующем году должен принять Израиль.
Вигдорчик родилась в 1964 году в Москве, где начала заниматься художественной гимнастикой. В 15-летнем возрасте вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Израиль. Входила в состав сборной этой страны по художественной гимнастике, с 1988 года перешла на тренерскую работу. С 2008-го по сентябрь 2016 года и с марта 2017 года по август 2021 года она занимала пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике, большую часть своего времени уделяла команде в групповых упражнениях.
Напомним, в этом году Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Между тем сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира, который проходил в японском Китакюсю 27-31 октября. Ашрам также решила не участвовать в чемпионате мира в Японии по профессиональным соображениям.
Посол Украины потребовал репараций от Германии
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы.
По его словам, Киев имеет полное право ожидать от правительства Германии компенсации за свои огромные потери. Дипломат также отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в Европейском союзе (ЕС), передает РИА «Новости».
При этом посол пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. По вопросу передачи архивов Баха Берлин также не отвечает на предложения о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине, подчеркнул Мельник.
Помимо этого, украинский посол рассказал, что за время оккупации в годы Второй мировой войны Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина расстроена отказом входящих в правящие партий Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.
Напомним, сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.
«Увидите: Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15–20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждены сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Reuters о том, что президент Турции Тайип Эрдоган предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина, касающийся судьбы Донбасса.
«Откуда появилась такая информация? Я источники не комментирую никак», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому найти решение на таком саммите будет нельзя. Есть лишь две стороны конфликта – Киев и ЛДНР, заявил Песков.
Ранее глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.
«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы (этот регион – прим. ВЗГЛЯД) не был территорией, где доминирует война», – сказал политик.
Также Эрдоган заявил, что Турция будет посредничать в этом вопросе, а также обсуждать тему с Киевом и Москвой.
Ранее на фоне падения лиры в Турции глава страны обвинил в происходящем внешние силы. Он заявил о наличии иностранных агентов, которые начали наступление. Президент заявил о готовности продолжить экономическую программу, несмотря на сложности.
Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook
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Противники вакцинации против коронавируса раскритиковали лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который высказался в пользу вакцины.
На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что уже много десятков лет человечество «дышит черт знает чем», «поглощает килограммы антибиотиков с мясом» и «добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка».
«Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов – с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной – нашла коса на камень. Вот что это???» – написал он.
В комментариях противники вакцинации раскритиковали позицию Макаревича.
«Всю эту химию с едой человек поглощает сам, без принуждения. И никто ему не ставит ультиматумов. С прививкой-принуждение и ультиматум», – отметила пользователь Светлана Орехова.
«Вы предлагаете не есть, не пить и не дышать? Посвятить свою жизнь борьбе за экологию? Что по Вашему должен сделать человек, чтобы избежать всего этого? Умереть с голоду или переехать на остров и заняться натуральным хозяйством?», – добавила Наталья Береза.
«Чипы двух противоборствующих сторон внедрены и уже борятся за нас. Осталось взять попкорн, расслабиться и получать удовольствие. Мы все заочно на передовой», – заявил Vitaly Fish.
«Все, что мы едим, пьем и чем дышим выводится из организма например через голодание. «Вакцина» с недоказанной эфыективностью и подрзрительно быстро сваренная, за даром насильно навязываемая, проникает через оболочку клетки в ядро», – отметила Ксения Ефимова.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
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Стало известно о проведении испытаний собранного с нуля ракетоносца Ту-160М
Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») в декабре 2021 года, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС.
По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
В марте модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский.
Украинцев разозлил призыв Германии к США по «Северному потоку – 2»
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Читатели «РБК-Украина» остро отреагировали на публикацию, касающуюся заявления о том, что правительство ФРГ попросило Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции по отношению к трубопроводу «Северный поток – 2».
Материал спровоцировал активную реакцию комментаторов под соответствующим сообщением агентства в Facebook.
«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», – заявила пользователь Валентина Бабак.
«Вот марионетки!» – возмутилась Нина Яковлева.
«Ядерное оружие уже выманили, где безопасность? Заявления они присылают обеспокоенные... Вам верить нельзя, точка», – написал Виктор Заворотько.
«Нужно готовиться защищать самих себя! От них помощи не ждать!» – призвал Сергей Михайлов.
«Германия будет очень озабочена. На этом и все ее действия», – посетовала Галина Будник.
«Вот у кого хата с краю», – выразил мнение Виталий Ильницкий.
«Своя шкура ближе к телу», – добавил Сергей Степанец.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
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