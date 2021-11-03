Мать заступилась за обвиняемого в двойном изнасиловании рэпера Yung Trappa

Мать рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) Ольга Ширяева не поверила, что ее сын, подозреваемый в изнасиловании, мог совершить такое, женщина призналась, что не понимает, почему девушки поехали с ранее сидевшим рэпером.

«Почему они поехали с сидевшим рэпером, непонятно. Который позиционирует себя в Сети, по-моему, тоже не очень», – сказала она каналу «360».

Мать артиста призналась, что ей сложно говорить, потому что она сильно переживает за сына. Еще когда его судили в первый раз, она тяжело болела. Женщина рассказала, что сына поддерживают друзья. Они уверены, что первокурсница, обвиняющая рэпера в изнасиловании, оболгала его.

Сам Yung Trappa после выхода с допроса записал видео, в котором заявляет, что его оговорила девушка Алина, с которой он встречался около месяца. По словам артиста, когда она уезжала с подругой из дома, который музыкант снимал для вечеринки, хозяин коттеджа видел девушек, следов насилия не было.

«Я никого не насиловал. Меня оговорили и оклеветали», – сказал он.

Как сообщает «Царьград», в Сеть попала запись телефонного разговора первокурсницы и рэпера. Он состоялся на следующий день после предполагаемого изнасилования. Девушка заявляет Ширяеву, что у нее на лице остались синяки и напомнила, что просила остановиться, так как не хочет близости.

Напомним, российский рэп-исполнитель, выступающий под псевдонимом Yung Trappa (Владислав Ширяев), задержан по подозрению в изнасиловании двух девушек. Согласно данным следствия, в ночь на 1 ноября мужчина, находясь в доме, расположенном в поселке Подборовье, совершил преступление. Пострадавшими стали две 18-летние девушки.

Ранее музыкант был судим за сбыт наркотиков в значительном размере. Среди поклонников он прославился как участник движения баттл-рэпа в Петербурге, Ширяев один из первых рэперов так называемой новой школы.