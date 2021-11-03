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Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге»
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«Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Поэтому я бы предложил Байдену вернуть России Аляску и Калифорнию, которая была продуктовой базой для наших колонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее Джо Байден рассказал о «горящей тундре» в России.
«Наблюдая то престарелое недоразумение, которое сегодня занимает пост президента США, первое, что я ему напомнил бы в ответ – «Аляску верни! И про Калифорнию не забудь». Ее в свое время освоил русский начальник Аляски Баранов как продуктовую базу для колонистов. Вот и все», – сказал президент научного центра «Инстиутут Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Поэтому что касается пожаров в Калифорнии и на Аляске – Байден мог бы их тушить с нашими представителями МЧС. Проблема ведь в том, что с американцами бесполезно разговаривать любым другим образом. Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Все остальное – разговоры в пользу бедных», – подчеркнул собеседник.
Ранее президент США Джо Байден критически высказался в адрес Москвы на саммите по вопросам изменения климата (COP26) из-за того, что Россия «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
В ответ Кремль напомнил Байдену о том, что горит не только тундра, «но и Калифорния горит». «Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Россия и Китай разочаровали Байдена
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Президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились».
Во время пресс-конференции американского лидера попросили прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя G20» в сфере преодоления климатического кризиса, «не впечатляют», передает ТАСС.
Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20
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Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».
«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.
«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.
Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
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Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности
В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей.
На кадрах видео видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».
29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast.
Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.
Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу
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Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».
Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – заявила министр.
Напомним, США и Япония испугались прогноза президента России Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.
Байден опоздал на пресс-конференцию из-за «игры с лифтами»
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Глава американского государства Джо Байден объяснил опоздание на пресс-конференцию по итогам саммита G20 «игрой с лифтами».
Президент США извинился перед журналистами за то, что «заставил ждать». «Мы игрались с лифтами. Долгая история, ладно», – сказал он, но не стал объяснять ситуацию подробнее.
Байден также прокомментировал падение своего рейтинга. По его словам, «опросы могут падать, расти», прежде «они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу». Как заявил президент США, «со всеми другими президентами это случалось», передает РИА «Новости».
«Я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», – сказал Байден, подчеркнув значительную поддержку на саммите G20. По его словам, «США самая критически важная часть всей повестки дня».
В октябре Квиннипэкский университет зафиксировал оглушительное падение рейтинга Байдена. Позднее данные исследований Gallup показали, что его популярность за первые девять месяцев на посту президента США упала сильнее, чем у любого другого главы американского государства со времен Второй мировой войны.
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Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке якобы обусловлен главным образом нежеланием России и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.
«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о росте цен на многие товары в Соединенных Штатах. «Я знаю, что вам это известно», – добавил политик.
«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина [в США], на стоимость нефти – это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», – заявил глава американской администрации после двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
В понедельник Байден призвал Россию и Саудовскую Аравию наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+. Он подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по добыче нефти, при этом они каждый раз подлежат ревизии. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Лавров оценил встречу с Байденом в Риме
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Встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что состоялся «непродолжительный, но полезный разговор». Байден «передал наилучшие приветы» главе российского государства Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить». Министр сообщил, что «уже передал президенту об этом», Лавров полагает, что «это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Лавров и Байден общались в Риме на ужине. По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Риме.
Глава МИДа также сообщил, что российское ведомство передало западным «коллегам предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в «нормандском формате». Москва «ожидает реакции». Лавров отметил, что Россия «всегда видит смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении». «Они говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Эксперт назвал бредом и абсурдом претензии Байдена к России по нефти
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«У Байдена его же нефтяники спрашивают: «Ты совсем с ума сошел? Сначала тебе нужна зеленая повестка, а потом, оказывается, нужно больше нефти» – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее американский президент обвинил Россию и ОПЕК+ в низких объемах добычи черного золота, что привело к подорожанию бензина в США.
«Это тот случай, когда политики путаются в своих действиях, а потом пытаются сохранить лицо, чтобы не выглядеть клоунами. Байден пришел во власть на волне зеленой повестки, когда раздавались лозунги, мол, «нефть – это что-то плохое». Его администрация объявила, что будет делать ставку на ускоренный энергопереход. Но о каком переходе может идти речь, если Байден одновременно призывает увеличить добычу нефти? Это просто бред и абсурд», – подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
По его словам, дорогой американский бензин сразу бьет по рейтингу Байдена, чего он усиленно пытается избежать. Отсюда непоследовательность по линии ОПЕК+ и необоснованные претензии к России. «Обвинять нас в этом вопросе еще глупее: мы второй поставщик нефти в Америку после Канады, даже Мексику переплюнули, – сказал собеседник. – Более того, Россия поставляет много нефти даже с учетом ограничений по ОПЕК+. Мы сократили добычу и пока не можем ее мгновенно нарастить из-за удара пандемии в 2020 году».
При этом сейчас США не могут производить бензин и другие нефтепродукты так масштабно, как у них это получалось раньше. Во-первых, нефтяникам при Байдене стало очень некомфортно: новая администрация принимает странные решения – то за, то против нефти. Во-вторых, черное золото в Америке объявляют чуть ли не вторым табаком, а дополнительные проблемы создают активисты и суды. В результате многим компаниям приходится продавать свои активы в нефтяной сфере.
«Сейчас цена на нефть поднялась и у нефтяников появились хоть какие-то деньги. Но они их отправляют на дивиденды, а не вкладывают в дополнительную добычу, – рассказал собеседник. – Отсюда попытки пойти за нефтью в ОПЕК+, что создает противоречие в зеленой повестке. Решить его можно, скорректировав темпы обещанного энерогоперехода. Но тогда Байдену придется признать свою неправоту».
Что касается отношений Вашингтона и ОПЕК+, то их можно описать формулировкой «любовь и ненависть в одном флаконе».
«С одной стороны, Америка потребляет опековскую нефть. С другой стороны, ОПЕК для нее – конкурент. С третьей стороны, американская администрация в угоду зеленой повестке вообще призывает закрывать нефтяные производства в этих странах. Хотя их потом петух клюет в одно место, и внезапно Штатам нужно больше нефти», – уточнил экономист.
«Пока что Америка предпочитает сохранять хоть какие-то отношения с ОПЕК+, чтобы в случае чего можно было опереться на Саудовскую Аравию. Но надо понимать, что при желании она может выкрутить саудитам руки в любую сторону», – отметил он.
Поэтому говорить о будущем цен на нефть проблематично – ситуация очень переменчива. Некоторые западные банки, по словам собеседника, ожидают, что она может подорожать до 100-120 долларов за баррель, если мировая экономика будет восстанавливаться быстрыми темпами. Но у игроков на рынке сохраняются опасения из-за распространения новых штаммов коронавируса, которые приведут к локдаунам и понижению спроса на нефть.
«Поэтому России надо приспосабливаться к любому возможному сценарию и выживать в любых условиях», – считает Митрахович. Он также указал на символичность того, что заявление Байдена о низких темпах добычи нефти Россией и ОПЕК+ прозвучало на фоне подорожания «ненужных энергоресурсов».
«На конференции в Глазго звучал лозунг: «Отправить уголь и другие ископаемые виды топлива в историю!». Ну в какую историю вы собрались их отправить, когда сами же в Британии наращиваете производство электроэнергии из угля. Это все выглядит глуповато, как и позиция Байдена, который сам не знает, чего хочет», – заключил эксперт.
Во вторник Джо Байден на 26-ой конференции ООН по климату (COP26) в Глазго заявил, что рост цен на углеводород вызван отказом России и ОПЕК от увеличения объемов добычи нефти, а также влиянием пандемии на цепочку поставок.
Двумя днями ранее глава Белого дома призвал Москву и Эр-Рияд наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться следующих консультаций ОПЕК+.
В прошлом месяце в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть, а российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не получала от США запросов на обсуждение стабилизации нефтяного рынка.
Также в октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов, а глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии анонсировал возможное завершение столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
В начале прошлого месяца мировые цены на нефть выросли после решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
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Названы причины провала партии Байдена на местных выборах в США
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Поражение демократов на региональных выборах в ряде штатов США стало следствием критического падения рейтинга Джо Байдена из-за его провалов в экономической и социальной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Во вторник в США прошли выборы региональных законодателей и мэров.
«Самой интригующей была борьба в Вирджинии, где за несколько месяцев до выборов обострились самые разные культурные противоречия. Наиболее громким был «трансгендерный» скандал, когда парень в юбке изнасиловал ученицу в женском туалете, куда имел законный доступ. Произошедшее хотела замолчать администрация школы, добившаяся даже ареста отца потерпевшей. Демократы тоже пытались игнорировать эту «антилиберальную» историю», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
Кроме того, обстановку в Вирджинии накалило возмущение общественности тем, что в программу обучения детей ввели критическую расовую теорию, утверждающую, что деятельность государственных институтов США изначально направлена на ущемление прав чернокожих.
«Республиканцы активно использовали все эти темы, что в итоге и привело к победе, хоть и с небольшим отрывом, их кандидата на пост губернатора – 54-летнего инвестиционного банкира Гленна Янгкина. Это показательно, учитывая, что Вирджиния – штат довольно либеральный, Байден здесь получил 60% на прошлогодних выборах. Теперь же республиканцы здесь побеждают впервые за 12 лет. При этом либеральные СМИ уже заявили, что причиной победы Янгкина стало «белое невежество», – констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что Республиканская партия теперь получит большинство еще и в местной Генеральной ассамблее штата. «Байден активно помогал своим кандидатам в Вирджинии, но проиграл, потому что стал непопулярным. Общенациональный рейтинг главы Белого дома колеблется в районе 42% и имеет дальнейшую тенденцию к снижению. Причины этого – рост инфляции, логистический кризис, неправильная иммиграционная политика, провал в Афганистане. Впрочем, на результаты выборов в Вирджинии также повлияли, конечно, местная повестка и специфика», – указал Дудаков.
В других штатах, например в Нью-Джерси, республиканские кандидаты тоже выступили успешно, они там почти победили, хотя от них никто не ожидал ничего подобного. В Техасе и Пенсильвании на выборах в местные законодательные органы республиканцы также были успешны.
«В Нью-Йорке обошлось без сюрпризов – новым мэром города стал 61-летний демократ Эрик Адамс, возглавлявший полицейское отделение Бруклина. Он шел на выборы с повесткой «закона и порядка», что является сейчас одной из важнейшим тем для мегаполиса, уставшего от бесконечных погромов и насилия», – детализировал Дудаков.
Республиканцы не стали выдвигать кандидата против Адамса, потому что его позиции были весьма сильны, и он лидировал в опросах, заметил эксперт. «Думаю, мы увидим уход Нью-Йорка от радикально левой повестки, которая наблюдалась при предыдущем мэре Билле де Блазио, и возвращение в более умеренное русло, наподобие того, что было при Майкле Блумберге. Это будет более предпочтительно для самого города», – пояснил аналитик.
В Миннеаполисе ситуация похожа, отметил политолог, погромы и преступность привели к тому, что референдум об упразднении полиции провалился, хотя левые и демократы призывали к тому, чтобы ввести вместо полиции службу социальной защиты. «По их замыслу, правоохранительной деятельностью должны заниматься медиаторы – социальные сотрудники, которые договорными механизмами разрешали бы конфликты между жителями штата. В Миннеаполисе большинство ее не поддержало, хотя идея эта довольно популярна у либеральной общественности. Отказ от расформирования полиции ударит по позициям местных демократов, но вряд ли сильно повлияет на общенациональную повестку», – спрогнозировал эксперт.
При этом издание The New York Times написало, что отказ Миннеаполиса распускать полицию после гибели Джорджа Флойда «может иметь национальные последствия для дебатов о деятельности полиции и расовой справедливости». По мнению газеты, «провал поправки показал, что даже в либеральном городе, где с глубоким скепсисом относятся к полиции, многие американцы не готовы избавиться от нее».
В целом результаты электоральной гонки в штатах на региональном уровне говорят о том, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году республиканцы покажут себя весьма хорошо, а демократам остается надеяться только на то, что рейтинги Байдена к следующему году хоть немного повысятся. На фоне бушующих культурных войн битва за Конгресс станет следующей линией фронта в «холодной» гражданской войне, разрывающей Америку, подчеркнул Дудаков.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три–четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.
В конце прошлой недели сообщалось, что, согласно результатам последнего национального опроса NBC News, большинство американцев в настоящее время не одобряют работу Байдена, а половина выставляет ему низкие оценки за некомпетентность. Исследование показало, что семь из десяти американцев, три из которых – демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.
Исторические данные Gallup показывают, что рейтинг одобрения Байдена (42%) сейчас ниже, чем у любого другого президента США за тот же период работы, за исключением Дональда Трампа (чье одобрение в среднем составляло 37% осенью 2017 года).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему рейтинг Байдена идет ко дну.
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Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
Трамп счел «заснувшего» Байдена опровержением глобального потепления
Глава американского государства Джо Байден заснул на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Судя по видеозаписи, сидящий с прямой спиной Байден закрыл глаза на несколько секунд, открыл их, после чего вновь закрыл уже почти на полминуты. В это время к нему подошел член американской делегации, который прошептал что-то президенту США.
Трамп заявил, что «даже Байден не мог выдержать» необходимость «выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление». По словам Трампа, Байден «заснул на виду у всего мира, на самой конференции». «Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден на одном из мероприятий в рамках COP26 извинился перед международным сообществом за решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.
Байден сдал тест на коронавирус после выявления COVID у Псаки
Президент США Джо Байден сделал тест на коронавирус на фоне сообщений о заражении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, он показал отрицательный результат.
«Он сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат», – передает РИА «Новости» слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Псаки ранее сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи. Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации.
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В Кремле заявили о заинтересованности России и США в прямых контактах лидеров
Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в прямых контактах президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года, что «есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов, сроки будут определяться», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Сергей Лавров и Джо Байден побщались в Риме на ужине. Министр назвал эту встречу полезной. В ходе беседы американский лидер «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Также Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить».