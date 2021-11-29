В гибели детей в ДТП на Алтае обвинили учительницу

За рулем автомобиля, въехавшего под снегоуборочный поезд в Алтайском крае, ехала учительница: в ДТП погибли трое ее учеников, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Трое погибших – ученики, второклассники. За рулем сидела их учительница. Еще один ученик в больнице», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

Погибшие учились в Луговской средней школе, а женщина там работает.

Авария произошла в 8.45 в понедельник, 29 ноября, на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. По данным представителей РЖД, водитель Toyota выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал, предупреждавший о приближении состава.

«Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей погибли на месте», – передает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Прокуратура Алтайского края сообщила о начале проверки по факту случившегося, в частности будет проверяться, как содержалась автодорога к переезду. На место выехал заместитель краевого прокурора Петр Новиков.

Кроме того, по факту ДТП заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время следователи проверяют на предмет халатности организацию проезда школьников на учебу.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли, еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае.

Водитель и еще один ребенок попали в больницу в тяжелом состоянии, по предварительным данным, за рулем была учительница, которая везла учеников домой в село Наумово.