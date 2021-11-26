Зеленский рассказал об альтернативных форматах переговоров по Донбассу Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию 26 ноября 2021, 19:21 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока. «Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале. Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики. Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества. Также он назвал строительство газопровода «Северный поток-2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины. Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.

В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России 26 ноября 2021, 14:54

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами». «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу. Ранее Зеленский Ранее Зеленский заявил , что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать» 26 ноября 2021, 09:45

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Текст: Елизавета Булкина

На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно». Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации. «Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины. Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила. «Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции. Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра. Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек. Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая. Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине 26 ноября 2021, 14:14

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. «Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости». Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами. «Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент. «Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент. Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России 26 ноября 2021, 00:17 Текст: Наталья Ануфриева

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов. «Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС. Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда». «Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он. Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги 26 ноября 2021, 10:15

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Текст: Елизавета Булкина

В случае отказа Запада финансировать Украину Киев может в ближайшем будущем сблизиться с Россией, заявил аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред». Он прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глава российского государства потребует от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Кочетков считает, что Москве при этом может не потребоваться искать «предложение, от которого «США не смогут отказаться», передает РИА «Новости». «Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», – считает Кочетков. Аналитик отмечает, что сейчас украинские власти не готовы пойти на выполнение договоренностей «Минска», поскольку это будет означать «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости». Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев» 26 ноября 2021, 14:37

Фото: EPA/STEFANIE LOOS / POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки. Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news». Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский. Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет». При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули», – высказался он. Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос: «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию». Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане»). При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был «Турецких авиалиний»). Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали Bellingcat. По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена. Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины. Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского. В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем 25 ноября 2021, 21:51 Текст: Кристина Цыцура

В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище. Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA. По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться. «Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница. На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта. Зеленский назвал «Северный поток – 2» для Украины «большой трагедией» 26 ноября 2021, 17:27

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, а также призвал ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины в контексте запуска газопровода. «Это [«Северный поток – 2»] не просто бизнес, для нас это большая трагедия», – передает ТАСС его слова пресс-конференции в Киеве. Глава Украины также выразил надежду, что страны ЕС И США исполнят все данные Украине обещания в случае запуска газопровода. «Даже если «Северный поток – 2» будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено. Что мы будем в этом плане в безопасности. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания», – добавил он. Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом». Зеленский назвал Порошенко причастным к потере Донбасса, а Турчинова – Крыма 26 ноября 2021, 16:25 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов является одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-глава страны Петр Порошенко причастен к потере Донбасса. «Что касается утраты Крыма. Вы же постоянно работаете с господином Турчиновым? Это ж правда, правда. Но вот Турчинов рассматривается, я его не обвиняю, но он один из тех, кто потерял Крым. А Порошенко – один из тех людей, который потерял Донбасс», – сказал президент Украины в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовящемся госперевороте в Украине при участии в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Состоится он 1 декабря, сказал украинский лидер. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. В отношении них столица начала военную операцию. Жертвами конфликта стали тысячи людей. Зеленский: Продление транзита газа после 2024 года с Газпромом пока не обсуждалось 26 ноября 2021, 16:19 Текст: Кристина Цыцура

Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было. «У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют...», – цитирует главу Украины РИА «Новости». По словам Зеленского, он слышал мнение России о готовности продлить контракт на транзит, но кроме заявлений ничего не было, встреч между представителями «Нафтогаза» и Газпрома не было. Ранее сообщалось, что в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на слова главы компании заявили, что газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом еще 15 лет. Говорилось о том, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. На эти цели потратят 1,5 млрд гривен. Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявлял, что транзит газа возможен и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. Посольство Украины потребовало от Испании отозвать учебники с российским Крымом 25 ноября 2021, 21:05

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Посольство Украины в Испании требует от местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства. «Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives» по отношению к принадлежности Крымского полуострова России. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее пользователи нашли в приложении Apple Music for Artists, позволяющем смотреть статистику по прослушиванию треков, карту Украины без Крыма. Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис 25 ноября 2021, 21:19 Текст: Кристина Цыцура

Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ. «Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <...> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу. Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину. Зеленский: Принятие закона о переходном периоде в Донбассе сейчас приведет к эскалации 26 ноября 2021, 18:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, так как это может привести к эскалации. «Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», – цитирует Зеленского РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга говорила о том, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде, не отвечающим принципам демократии и верховенства права. Ранее сообщалось, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине, если будет принят, то будет означать только выход Киева из Минских соглашений, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Киев подробно описал свои планы, касающиеся Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Проект противоречит минским договоренности, а также создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. В ГБР Украины не исключили вызова Зеленского на допрос 26 ноября 2021, 02:25 Текст: Наталья Ануфриева

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян, ведомство может вызвать и главу государства Владимира Зеленского, заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев. Сухачев заявил в эфире телеканала «1+1», что «мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос», в данный момент ожидается некоторая информация от правоохранителей, передает РИА «Новости». «Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента (Зеленского) на допрос», – добавил он. Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины. Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком. Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке 26 ноября 2021, 15:46 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. «Я не принял это решение, это правда», – цитирует политика ТАСС. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества. «Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой личности, моей личности народом Украины», – сказал он. Зеленский добавил, что принимать решение будет со своей семьей, вместе со своими детьми. Главным, прежде всего, для него остается поддержка украинского общества, которое отдавало свои голоса, поэтому решение Зеленский примет позже. Напомним, победу на президентских выборах Владимир Зеленский одержал в апреле 2019 года во втором туре. Его соперником стал действующий тогда глава страны Петр Порошенко. Ранее Зеленский заявил, что знает о готовящемся 1 декабря госперевороте в Украине, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. В Кремле прокомментировали это сообщение, отметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».