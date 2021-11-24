Житель Калуги за убийство двухлетнего сына получил 13 лет колонии

|
24 ноября, среда | Последнее обновление — 21:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией
Разделы
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
Подробности...
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.
Подробности...
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда.
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Житель Калуги за убийство двухлетнего сына получил 13 лет колонии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Суд Калуги вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины, который до смерти избил двухлетнего сына за плач. Отца приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Согласно данным следствия, мужчина в июле 2021 года раздраженный тем, что его ребенок плачет и капризничает, ударил сына о лавку, а затем избил мальчика.
«В результате осложнений от причиненных отцом телесных повреждений мальчик скончался в больнице спустя 22 дня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Суд приговорил 28-летнего отца к 13 годам колонии строгого режима. После освобождения виновный будет ограничен в свободе еще на один год.
Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»
|
|
Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.
По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.
Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.
В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».
Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского
|
|
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.
«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
«Как государственная измена замаячила <...> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Фотография советского солдата до и после войны поразила американцев
|
|
Пользователей американской соцсети Reddit поразило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны.
Соответствующие комментарии появились под публикацией с названием «War changes you». На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором – уже после нее, передает РИА «Новости».
Пользователи обратили внимание на большое количество морщин у вернувшегося с войны мужчины, а также на его изменившийся взгляд.
«Перемена в глазах просто пугающая», – признался BuckFuddy82.
«В фильме «Иди и смотри» тоже запечатлен этот эффект», – вспомнил Ligecockn.
«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», – отметил doogie8888888.
«Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте», – уверен Meme-Man-Dan.
«Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму)», – описал увиденное CmosChipReddit.
«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война – это ужасно», – подчеркнул Reasonable_Motor8490.
«Еще и недоедание. Лицо изможденное и глаза запали, отсюда такой взгляд», – выразил мнение wWao.
Захарову поразил непрофессионализм министра энергетики США
|
|
Глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм даже приблизительно не знает, сколько нефти страна потребляет ежедневно, однако при этом США вмешиваются в энергетическую политику других государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно», – написала Захаров в своем телеграм-канале.
На видео, которое она прикрепила к записи, у главы ведомства поинтересовались, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, на что та сказала, что не владеет такой информацией.
«При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток – 2» необходимо вводить санкции. Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды», – отметила Захарова.
Дипломат заключила, что в США «так во всем». «О себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», – заключила представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.
Газпром согласился не прекращать поставки в Молдавию
|
|
Российская компания «Газпром» согласилась с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну, сообщил представитель холдинга.
Он уточнил, что Кишинев обязался полностью осуществить текущие платежи перед Газпромом до 26 ноября, передает ТАСС.
Также холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Молдавская сторона при этом полностью признает правомерность действий Газпрома.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.
На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
|
|
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.
Украинский дипломат выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. По его мнению, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Однако, как считает Климкин, США и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры, передает РИА «Новости».
«Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», – сказал бывший глава МИД Украины. При этом, по словам Климкина, вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Госдумы: У Бастрыкина есть основания требовать отмены ЕГЭ
|
|
То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, может быть продиктовано тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с трагическими историями, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя призыв главы СК Александра Бастрыкина отменить в школах ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи».
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член СПЧ, координатор федерального проекта «Защита детей» Яна Лантратова («Справедливая Россия») заявила, что поддерживает призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «В программе нашей партии об этом говорилось. Еще в прошлом созыве наши депутаты вносили инициативы, направленные против ЕГЭ», – говорит депутат.
Лантратова отмечает несколько проблем ЕГЭ: «Такой вариант экзамена вырабатывает у школьников навыки заучивания вместо навыков обучения. Кроме того, родители вынуждены платить за репетиторов. Порой их требуется несколько. Получается, у кого есть чем платить, тот обеспечивает детям возможность сдать хорошо, а у кого нет – извините», – сетует собеседница.
Депутат отмечает и стрессогеность ЕГЭ: «Родители нам рассказывали, мол, был умный, спокойный ребенок, все было хорошо, но в один момент не сдал экзамен – и сломался, все пошло под откос. Более того, вызванный подготовкой к ЕГЭ стресс приводит порой даже к самоубийствам. В Казани 16-летний мальчик покончил с собой как раз по этой причине. Подобный случай был и в Петербурге, только там уже из-за Основного госэкзамена (ОГЭ)», – перечисляет Лантратова.
То, что об этой проблеме заговорил глава Следственного комитета, в сферу деятельности которого вопросы образования формально не входят, может быть продиктовано как раз тем, что ему поступает большое количество писем, документов, которые могут быть связаны с такими историями, как в Казани или Петербурге, допускает Лантратова. «Не берусь судить о причинах такого заявления Александра Бастрыкина, но тема серьезная, и ее надо обсуждать. Нужно ввести добровольность ЕГЭ, чтобы была также и возможность сдавать традиционный экзамен, – убеждена депутат. – Мы понимаем, что резко взять и отменить ЕГЭ не получится. Выстроена целая система, и она уже устоялась. Но эту историю точно нужно менять».
Председатель СК Александр Бастрыкин во вторник призвал упразднить в российских школах систему ЕГЭ. «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – признал Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»
|
|
Слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Оскар Кучера ответил на открытое письмо врачей
|
|
Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался на тему письма российских врачей, адресованного противникам обязательной вакцинации. По его словам, авторы письма «попутали понятия» ради борьбы с коронавирусом.
«Проценко не хочет пригласить в свои красные зоны других врачей, пациенты которых умирают от онкозаболеваний, туберкулеза и прочего? Они решили нас позвать только в отделения с ковидом, забыв про все остальные болезни. Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел», – сказал актер «Ридусу».
Кучера добавил, что планирует написать более развернутый ответ на открытое письмо медиков. «Когда вам говорят: «Вы будете пельмени?», а вы отвечаете: «Нет, я ем только компот» – это что, значит, что вы отрицаете пельмени?»
Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Турецкие пропагандисты исказили историю гибели российского Су-24
|
|
«В фильме действия Турции описаны слишком уж деликатно. Наши кинематографисты сглаживают углы. А вот турецкие телевизионщики поступают наоборот – пытаются подорвать авторитет нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Леонков. Так он оценил реакцию турецкого ТВ на фильм «Небо», посвященный истории катастрофы российского Су-24 в 2015 году.
«Фильм «Небо» – художественный, некоторые факты там изображены по-другому. Фамилии главных героев изменены. Но сюжет опирается на реальные события, которые произошли 24 ноября 2015 года в небе на границе Сирии и Турции. А произошла в тот день подготовленная провокация, в результате которой был сбит наш самолет Су-24 и погиб наш летчик, командир экипажа Олег Пешков», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Ранее турецкий телеканал TRT в своем русскоязычном телеграм-канале опубликовал анонс фильма «Небо», в котором говорилось: «Картина рассказывает о событиях 24 ноября 2015 года, когда российский Су-24М нарушил границу Турции и после 10 предупреждений был сбит истребителями F16 ВВС Турции».
«Версия «с десятью предупреждениями» уже была опровергнута. Было расследование. Нашли того, кто стрелял. Вся достоверная информация уже озвучивалась. Так зачем теперь писать откровенные фейки?», – удивляется Леонков. По данным Минобороны России, Су-24 не покидал пределов воздушного пространства Сирии. В Анкаре же утверждали, что самолет пересек турецкую границу, напомнил эксперт. «Но даже сама турецкая сторона тогда утверждала, что Су-24 залетел в ее воздушное пространство на считанные секунды. Даже если допустить такую версию, за столь короткое время, конечно, чисто физически не могло прозвучать десять предупреждений, о которых пишет канал TRT», – говорит Леонков.
По его мнению, публикация подобных анонсов служит достаточным поводом для вмешательства Роскомнадзора. «Надо для начала хотя бы просто оштрафовать этот телеканал за искажение фактов. Это не мелочь. Анонс спровоцировал неоднозначную реакцию подписчиков канала, они бросились оставлять комментарии антироссийского содержания. Вообще антироссийская деятельность канала TRT не только этим случаем ограничивается. Там часто звучит антироссийская пропаганда», – поделился Леонков. «Запад тогда поддержал Турцию. Ее действия сначала были названы законными, но позднее России удалось доказать, что эта версия событий фальшива. И Турция тогда это признала и извинялась. И тут вдруг они снова повторяют то, что несколько лет назад уже было признано ложью», – напомнил Леонков.
«Русскоязычные сотрудники телеканала заново запускают старую легенду. Они дают понять, что, мол, русские сняли лживый пропагандистский фильм, приукрашивают свою роль в сирийском конфликте. Плохой заход, на самом деле. Если так пойдет, они эту тему будут развивать. Скажем, пройдутся еще раз по роли России в Сирии, – допустил военный эксперт. – Словом, такого рода вбросы лживой информации работают только на одну цель – подрыв авторитета России».
Как известно, версию о том, что турецкие диспетчеры успели 10 раз предупредить самолет прежде, чем по нему был открыт огонь, сразу после инцидента озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, ее сразу же опроверг штурман Су-24 Константин Мурахтин, которому удалось спастись. По словам российского офицера, никаких предупреждений с турецкой стороны не поступало и удар турецких ВВС сказался совершенно неожиданным.
Наблюдатели тогда же обратили внимание на то, что уже в первые минуты после катастрофы крупные турецкие новостные агентства обнародовали видеозаписи падения Су-24, снятые с различных ракурсов. Так, представители телеканала Haberturk заявили, что «случайно» сняли горящий самолет. «Эту съемку сделала наша команда. В провинции Хатай происходит очень много событий, особенно на границе, и там всегда есть наши операторы. Падение самолета они сняли случайно, просто заметили его и начали съемку», - сообщил РИА Новости представитель компании. Все это наводило на мысль о том, что нападение на Су-24 было заранее подготовлено.
Спустя полгода после инцидента в Турции началась публичная переоценка этой трагедии. В конце июня 2016 года Эрдоган принес извинения за гибель летчиков, а спустя месяц, уже после попытки путча, выступил с совершенно новой, более самокритичной для его страны трактовкой события. Он дал понять, что обстрелявшие российский самолет турецкие военные пилоты действовали по приказу будущих путчистов – с целью поссорить Россию и Турцию. «Два пилота, сбившие российский самолет, задержаны по делу о перевороте», - цитировало РИА Новости Эрдогана 20 июля 2016 года.
В ноябре того же года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Россию и заявил, что готов лично принести извинения Гелене Пешковой, вдове погибшего летчика, которому к тому времени уже было присвоено звание Героя России. Кроме того, по словам турецкого министра, Анкара была готова выплатить ей компенсацию.
В Германии объяснили резкую критику санкций против «Северного потока – 2»
|
|
«Зеленых» начинает возмущать наглость США. Немцы не могут согласиться с ролью вассала», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал резкую критику американских санкций против «Северного потока-2» со стороны фракции «Зеленых» в Бундестаге. Ранее партия активно выступала против строительства газопровода.
«Войдя в новое правительство Германии, «Зеленые» принимают на себя ответственность за вопросы безопасности страны и Европы, и поэтому должны придерживаться более прагматичного курса. Лидер «зеленой» фракции в Бундестаге Омид Нурипур, скорее всего, станет председателем партии после того, как нынешний лидер партии Анналена Бербок займет пост главы МИД. Так что его заявление отражает не только его личное мнение, но и позицию всей партии», – считает германский политолог Александр Рар.
«Зеленых» начинает возмущать наглость США, с которой они стремятся обеспечить европейскую энергетическую безопасность с помощью санкций против компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для Европы, – объяснил собеседник. – Но если согласиться с такой позицией, выходит, что Европа – вассал США и что Вашингтон вправе определять политику Германии и других европейских стран. Однако немцы не могут на это пойти. Это просто нонсенс».
При этом Рар обратил внимание на то, что «Зеленые» не меняют своего отношения к «Северному потоку – 2». «Они всегда выступали против строительства газопровода, и сейчас не поменяли точку зрения. Просто они не хотят, чтобы этот вопрос решали США. К тому же, раньше к их заявлениям не относились столь внимательно, но сейчас они имеют большое значение», – резюмировал политолог.
В среду депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении СП-2. Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
В среду в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Днем ранее Госдеп предложил Конгрессу в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» связанную с Россией компанию Transadria Ltd, которая считается связанной с Россией, а также два судна. Одно из них, «Марлин» принадлежит Transadria Ltd.
По данным Bloomberg, второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, именуется «Блю шип». Сообщется, что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».
Позднее представитель крупной промышленной ассоциации ФРГ сказал, что если меры против «Блю шип» действительно будут приняты, «это станет роковым сигналом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
|
|
Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России появился новый вид «пенсионного» мошенничества
|
|
Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта.
«В среду, 24 ноября, волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», – передает РИА «Новости» текст материалов ОНФ.
Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.
В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В конце – предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.
Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с подключенным SSL-сертификатом. «Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов «Яндекса». «Также по ссылке открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», – заявила Лазарева.
По ее словам, команда «Мошеловки» уведомила «Яндекс» о выявленной атаке, сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы.
Ранее эксперт описал новую схему обмана пользователей сервисов объявлений.
Газпром не получил платеж Молдавии
|
|
Газпром все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – цитирует ТАСС Куприянова.
Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать
в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается
.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом.
Голикова назвала процент умирающих в течение полугода после выздоровления от COVID
Смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировали 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 267 819 человек.
|
|