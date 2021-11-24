В Кремле оценили предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, предложивший отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), имеет свое мнение и обладает широким кругозором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него поинтересовались, согласовывал ли Бастрыкин свои заявления с Владимиром Путиным.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше Министерство просвещения и Министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», – сказал он.

Напомним, Бастрыкин во вторник призвал упразднить в российских школах систему ЕГЭ. «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», – признал Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Также Песков прокомментировал заявления Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками» в соцсетях.

«Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами, – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», – сказал представитель Кремля.

Он также уточнил, что глава СК «безусловно, постоянно докладывает главе государства».

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.