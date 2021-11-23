В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины

В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе

«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».

«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.

«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.

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