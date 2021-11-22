Лавров оценил заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе

Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы «Джавелин», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.