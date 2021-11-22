В Кремле ответили на вопрос о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

По законопроекту о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников еще предстоит работа, поэтому Кремлю пока рано его оценивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня», – передает его слова РИА «Новости».

Песков пояснил, что сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности в СМИ не запрещено.

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«В дайджесте для президента указывается то, что фигурирует в СМИ, какие-либо данные... и основная задача дайджеста показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это все предоставляется. В данном случае вы хотите, чтобы я дал не юридическую оценку, а эмоциональную оценку. Я этого делать не буду. С юридической точки зрения, да, никаких де-юре запретов на это сейчас нет. Это единственное, что я могу констатировать», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент Владимир Путин «всегда говорил о том, что наказание за преступление должно иметь неотвратимый характер – это основное».

Напомним, парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника.

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил газете ВЗГЛЯД, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.