В медучреждениях Казани скопились огромные очереди за медотводом

В Казани желающие получить QR-код по медотводу выстроились в огромные очереди в поликлиниках, сообщают в местных пабликах.

«В медучреждениях ажиотаж – в них набиваются люди, желающие получить QR-код по медотводу. На этом кадре огромная очередь в 20-й казанской поликлинике. Стимул для этого уж очень большой», – говорится в сообщении Telegram-канала «ВТатарстанеПоймут».

Ранее в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов и опасаются, что повторные инциденты приведут к сокращению числа сотрудников автотранспортных предприятий, что грозит коллапсом.

Сообщается, что из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов.

В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека – с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.