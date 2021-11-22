Проститутки в Сызрани начали требовать у клиентов QR-коды

В Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на «представительниц отрасли».

Местная телекомпания КТВ-ЛУЧ заявила, что о новом требовании ее корреспонденту сообщили сами женщины в телефонном разговоре. «Я сама сделала прививку и у клиентов заранее спрашиваю наличие сертификата о вакцинировании. Зачем мне рисковать? Потом лежи, задыхайся. Здоровье не купишь», – приводит телекомпания слова «30-летней Алины».

На вопрос о том, как «проверяют принадлежность QR-кода именно этому клиенту», корреспонденту ответили, что «паспортов не просят и на этом прекратили телефонный разговор». «Напомним, что проституция осуждается обществом и пресекается законом», – пишет КТВ-ЛУЧ.

Напомним, подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов. Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе: противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение, а их оппоненты уверены, что базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода.