Адвоката поместили в психбольницу после угроз убийством продавцу в Нижегородской области

Адвокат из Москвы, угрожавший убийством женщине-продавцу из села Дивеево Нижегородской области за то, что она отказалась продавать ему алкоголь, помещен в психиатрическую больницу, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской конторы г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК России («Угроза убийством»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как считает следствие, ночью 15 сентября подозреваемый, находясь на территории автозаправки в селе Дивеево Нижегородской области, поссорился с продавцом-кассиром, которая отказалась продавать ему алкоголь. После этого он достал нож и стал угрожать женщине убийством.

В настоящее время подозреваемый находится на лечении в психиатрической больнице, сообщили следователи. В отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, что многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом: его скрутили покупатели и удерживали до приезда полиции.