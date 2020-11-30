Покупатели обезвредили вооруженного грабителя в магазине под Волгоградом

Многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом: его скрутили покупатели и удерживали до приезда полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в небольшой магазин в Волжском вошел мужчина и попросил продавщицу вызвать такси, когда она отказалась, то он достал предмет похожий на пистолет и начал угрожать ей.

«Находившиеся в павильоне покупатели обезоружили злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Полиция задержала напавшего.

Отмечается, что 63-летний злоумышленник был шесть раз судим, в том числе за убийство, освободился только в марте. По информации ведомства, у него изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».