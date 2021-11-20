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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки.
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря
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Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он.
Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
МИД потребовал прекратить гонения на российскую диаспору в США
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Требуем немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.
«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека, считает дипломат.
«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила Захарова.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование диаспоры.
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США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Глава минобороны Британии обвинил Россию в слежке за авианосцем Queen Elizabeth
Россия уделяет пристальное внимание британской авианосной группе во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, российские самолеты отслеживают авианосец, а также находящиеся на его борту боевые самолеты и флотилию вспомогательных кораблей во время их передвижения по Средиземному морю. Ранее сообщалось, что авианосец возвращается в Британию из семимесячного похода в Азиатско-Тихоокеанский регион.
«Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой во время их движения из Соединенного Королевства – когда она плыла в сторону Тихого океана – а теперь она снова в Средиземном море ... Конечно, русские уделяют пристальное внимание, этого я и ожидал», – передает РИА «Новости» слова Уоллеса в интервью телеканалу Sky News.
«Это то, что мы делаем и в отношении их (России) кораблей ... Мы следим друг за другом, таким образом мы, надо надеяться, стараемся избежать недопонимания и просчетов», – добавил министр.
Уоллес заявил, что операция по поиску разбившегося в среду в Средиземном море истребителя продолжается. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося, и добавил, что все учебные полеты F35 продолжаются, несмотря на происшествие.
По данным телеканала, Уоллес не стал уточнять, есть ли у Британии информация о том, что искать разбившиеся самолеты могут и российские подводные лодки.
Напомним, в среду министерство обороны Великобритании сообщило, что истребитель F35 с британского авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море, пилот катапультировался и вернулся на авианосец.
Украина попросила США нарастить поставки оружия
Украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну, сообщают СМИ.
Резников также попросил США помочь Украине в защите в воздухе и на море, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», – заявил Резников после встречи с американским коллегой, передает РИА «Новости».
Резников выразил удовлетворение тем, что глава Пентагона пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.
Украинский министр встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
Резников также встретился с американским сенатор от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Определены сроки завершения испытаний дальнобойного снаряда для ТОС-2
Госиспытания нового реактивного дальнобойного снаряда для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» завершатся до конца этого года, сообщил гендиректор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов.
«Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году», – передает ТАСС слова Смирнова, который отметил, что новый снаряд отличается повышенной дальностью и может также быть использован и с ТОС-1А.
По его словам, ТОС-2 «Тосочка» вызвала интерес у иностранных заказчиков.
Смирнов отметил, в этом году система получила рекламный паспорт.
«Учитывая интерес зарубежных заказчиков к системе ТОС-1А, можно смело сделать вывод о не менее высоком экспортном потенциале ТОС-2», – сказал он.
По словам гендиректора НПО «Сплав», первый публичный показ изделия вызвал интерес у других стран: «Насколько я знаю, первый публичный показ данного изделия во время парада на Красной площади вызвал интерес у иностранных заказчиков». Эта тяжелая огнеметная система имеет ряд улучшенных технических характеристик, таких как увеличенная дальность, колесный ход, улучшенная эргономика.
ТОС-2 «Тосочка» – наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
«Уже идет подготовка боевых расчетов для эксплуатации новой системы, так как она по своему техническому оснащению кардинально отличается от ТОС-1А», – сказал Смирнов.
Он отметил, что сейчас проходят совместные испытания на предприятиях госкорпорации «Ростех», в частности на НПО «СПЛАВ» и специальном конструкторском бюро военного дивизиона «Мотовилихинских заводов». До конца года планируется их завершить.
Напомним, в марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Захарова прокомментировала идею Конгресса США о выборах-2024 в РФ словом «заигрались»
Идея конгрессменов США о «непризнании» Владимира Путина в случае участия в выборах в 2024 году говорит о множестве проблем внутри самих Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть масса насущных внутренних проблем, которыми пора бы заняться. Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене США, к сожалению, инициировали, вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблема беженцев», – сказала Захарова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Она добавила, что у самих США тоже на границе схожая проблема с мигрантами.
Проблемы американской стороны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, разобщенностью внутри страны, конфронтации людей, «которых стравливали друг с другом на протяжении нескольких лет те люди, которые боролись за власть, за политическое влияние».
Дипломат отметила, что в США есть дисбаланс между законодательными актами, которые приняты ранее.
«Даже внутри самих себя (проблемы) относительно свободы слова и реальности, которая говорит совершенно об ином. Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики, и оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно», – сказала представитель МИД.
Она добавила, что в случае с предложением конгрессменов США не признавать Путина президентом, если он будет баллотироваться в 2024 году необходимо разбираться отдельно.
«Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», – заключила Захарова.
Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
Первыми на странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.
А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты
Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.
«Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности.
Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении.
«Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении.
Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией.
Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета.
Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С»
НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») начало серийное производство новейших корректируемых реактивных снарядов для 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил гендиректор «Сплава» Александр Смирнов.
«Такие снаряды уже серийно изготавливаются. Заключен долгосрочный контракт с Минобороны на их поставку в войска», – цитирует ТАСС Смирнова.
По его словам, в настоящее время также ведется подготовка к предварительным испытаниям новой ракеты с беспилотным летательным аппаратом для РСЗО «Смерч». «В настоящее время ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с участием заказчика», – добавил Смирнов.
По словам Смирнова, семейство новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» зарекомендовало себя как надежное и эффективное оружие.
«В настоящее время семейство «Торнадо» состоит из двух систем: 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» и 300-мм РСЗО «Торнадо-С». Принятые на вооружение системы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям», – сказал Смирнов.
По его словам, актуальность РСЗО семейства «Торнадо» будет сохраняться на продолжении длительного времени: «Они являются концептуально новыми системами и их актуальность, на наш взгляд, будет сохраняться долгие годы».
«Торнадо-Г» – реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.
Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО «Торнадо-С» может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.
Напомним, в мае источник в ОПК сообщил, что для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения.
НАТО и ЕС осудили испытание Россией противоспутниковой системы
НАТО и Евросоюз (ЕС) решительно осуждают испытание Россией 15 ноября противоспутниковой системы: они обвинили Москву в «безответственности».
В заявлении НАТО говорится, что альянс «решительно осуждает испытание противоспутниковой ракеты, осуществленное России в безответственной и безрассудной манере 15 ноября 2021 года», там также отметили, что это испытание привело к образованию обломков, которые якобы «представляют опасность для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств», передает РИА «Новости».
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа «решительно осуждает проведение Россией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника (...), в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве», передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
В МИД России заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.
Японские истребители попали на видео при сопровождении российских самолетов
Истребители ВВС Японии попали на видео, которое снимали экипажи российских Ту-95мс во время совместного с Китаем патрулирования над Тихим океаном.
Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано, как японские истребители приближаются к российским самолетам почти на ту же дистанцию, на которой летят сопровождающие их российские истребители, передает РИА «Новости».
Ролик доступен в паблике ведомства во «ВКонтакте».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов.
Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами.
Эксперт: Силовикам США не удастся парализовать работу совета российских соотечественников
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Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США в том или ином виде продолжится, несмотря на давление со стороны ФБР. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил один из членов совета Эдуард Лозанский. Ранее совет объявил о заморозке своей работы из-за преследования со стороны силовых структур США.
Действия ФБР – это чисто политические игры, которые зависят от состояния отношений России и США, уверен член Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС), президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. «К сожалению, пока с каждым днем эти отношения только ухудшаются. Дай бог, чтобы дело вообще не дошло до большой войны. Но если в будущем отношения все же улучшатся, то проблемы с ФБР рассосутся сами собой», – заявил он.
Лозанский сомневается в том, что имеет смысл оспаривать в суде законность обысков и допросов, которые ФБР устроило россиянам. «Придется тратить время и большие деньги на юристов – причем без малейшего шанса на успех», – пояснил он.
Полностью заморозить деятельность совета преследователям все равно пока не удастся. «Дело в том, что у каждого члена КСОРС есть своя структура. Собственно, в совет и выбирали руководителей наиболее активных организаций. Думаю, большинство продолжит свою работу. По крайней мере, я – уж точно», – пояснил член КСОРС, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Скажем, я намерен продолжить один из проектов, который также поддерживался КСОРС – это ежегодная церемония, посвященная «Встрече на Эльбе». Мы отмечаем каждую годовщину исторической встречи советских и американских военных, которая состоялась 25 апреля 1945 года на реке Эльбе в немецком городе Торгау», – рассказал Лозанский.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил свою деятельность. «На протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – пояснили в КСОРС причины данного решения. По данным совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». В совете пожаловались на «неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине», пишет ТАСС.
Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС используется Москвой в качестве инструмента «мягкой силы».
Требуем прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан, заявила по этому поводу представитель МИД Мария Захарова. «В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – напомнила Захарова.
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ВМС США захотели как можно скорее получить гиперзвуковые ракеты для подлодок
Военно-морские силы США хотели бы получить гиперзвуковые ракеты для использования на подводных лодках быстрее, заявил глава программ по стратегическим системам американских ВМС вице-адмирал Джонни Вулф, который также отвечает за гиперзвуковое оборудование флота.
Как заявил Вулф, слова которого приводит издание Defense News, начало использования запускаемых с подлодок гиперзвуковых ракет в американских ВМС было отложено с 2025 на 2028 финансовый год в том числе из-за проблем финансирования, связанных с оборудованием для подводных испытаний. Среди причин желания флота США получить гиперзвуковые ракеты скорее указывается и увеличение возможностей КНР в этой сфере.
«Мы намерены развернуть их в сухопутных войсках в 2023 финансовом году... Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса «Виргиния» в 2028 году... а также мы изучаем... можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?», – передает РИА «Новости» слова Вулфа.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине, заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», – сказал он.
В октябре близкий к Минобороны источник сообщил, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Напомним, в четверг российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием.
Комиссия Совфеда по защите суверенитета отреагировала на резолюцию США по Путину
США в очередной раз подтвердили, что ведут работу над проектами по организации вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.
«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», – цитирует Джабарова Telegram-канал комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Он подчеркнул, что инициатива американских конгрессменов Стива Коэна (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсона (республиканец от Южной Каролины) «является возмутительной попыткой вмешаться в суверенные дела России», так как «никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннею политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов».
«Нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам. Отдельное возмущение вызывает оправдание требований конгрессменов позицией американских сенаторов и Госдепа», – добавил сенатор.
Джабаров заявил также, что «выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России», и «любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться».
Ранее в Кремле сочли неприемлемой инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отметили, что это доказывает: США официально вмешиваются в дела других стран.
Напомним, Коэн и Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
В октябре Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
В Минобороны назвали цель патрулирования над Японским и Восточно-Китайским морями
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами, сообщили в Минобороны России.
«19 ноября 2021 года ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Целью совместной акции, указали в министерстве, было развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, а также повышение уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, «совершенствование их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности».
Мероприятие проводилось в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
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