Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США

Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».

Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».

Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.

Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.

Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.