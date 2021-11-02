Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    конфликт в Донбассе


    Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

    поставки газа


    Зачем Россия снова спасла Молдавию

    трансафганская магистраль


    Россию завлекают в выгодный бизнес в Афганистане

    дрон-доставщик


    Курьеров в России заменят новой технологией

    медики бьют тревогу


    Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

    мягкая сила


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    жесткая реакция


    Геворг Мирзаян: Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

    падение авторитета


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    на ваш взгляд


    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?

    Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине

    2 ноября 2021, 19:39

    Текст: Кристина Коваленко

    В Госпогранслужбе Украины заявили, что задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который привез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также имел при себе произведение с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

    «Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», – рассказали в пресс-службе о туристе.

    Помимо вышеперечисленного у мужчины было много незадекларированной валюты, передает РИА Новости.

    Предметы удалось обнаружить во время проверки автомобиля Mercedes в пропускном пункте «Сеньковка». Пограничники начали углубленный досмотр после сообщения о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность.

    Валюта в размере 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США была обнаружена в машине, там же старинная посуда и автограф художника. Икону мужчина клейкой лентой прикрепил к спине.

    Вещи временно изъяты таможней, а обстоятельства нарушения сейчас выясняются. Дальнейшие решения будут принимать эксперты. 


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    Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
    		    2 ноября 2021, 13:17
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.

    «Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

    Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.

    В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.

    Коментарии (61)
    Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
    		    2 ноября 2021, 09:09
    Фото: Danil Shamkin/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».

    По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.

    Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.

    Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».

    Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.

    Коментарии (43)
    Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
    		    2 ноября 2021, 08:37
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.

    «Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».

    Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.

    Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

    Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.

    Коментарии (31)
    В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
    		    2 ноября 2021, 03:27
    Фото: armygames2019.mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.

    Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».

    Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

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    США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины

    1 ноября 2021, 22:22

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

    Коментарии (30)
    Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией

    2 ноября 2021, 18:35

    Текст: Кристина Коваленко

    Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.

    «Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

    Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.

    Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.

    Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию. 

    Коментарии (37)
    В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
    		    2 ноября 2021, 13:59
    Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.

    «Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».

    Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.

    Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.

    Коментарии (61)
    Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ

    2 ноября 2021, 13:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.

    «Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».

    «Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

    Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (38)
    «Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
    		    2 ноября 2021, 16:14
    Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

    «Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.

    Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».

    «Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.

    Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

    Коментарии (28)
    Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева

    1 ноября 2021, 21:59

    Текст: Вера Басилая

    Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.

    Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.

    Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.

    «С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», –  признал мэр.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.

    За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.

    Коментарии (12)
    Минобороны Украины опровергло информацию о стягивании российских войск к своим границам
    		    1 ноября 2021, 21:43
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    В Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Вооруженные силы РФ возле украинской границы наращивают группировки после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

    В ведомстве заявили, что не фиксируют фактов наращивания войск России на украинско-российской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован», – сообщили в минобороны страны.

    Публикации в СМИ на эту тему в ведомстве посчитали элементом специальных информационно-психологических действий, а перемещение войск назвали плановыми мероприятиями после завершения учений, говорится в релизе.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские и европейские чиновники заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Перемещения якобы начались в последние недели.

    Отмечается, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск РФ возле границ страны.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать. 

    Коментарии (9)
    Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
    		   2 ноября 2021, 19:59
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    Глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду», – говорится в сообщении

    Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.

    При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки Минобороны. До 2014 года работал постпредом Минобороны при представительстве Украины в ООН.

    Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года. 

    Коментарии (50)
    Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару

    2 ноября 2021, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

    По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

    «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».

    Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.

    Коментарии (8)
    МИД Украины призвал руководство России перестать мыслить категориями войны

    1 ноября 2021, 21:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти России прекратить мыслить категориями войны и выполнять договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.

    «Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем Россию наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже в декабре 2019 года», – заявил Николенко в комментарии изданию Hromadske, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе.

    «В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – отметил Николенко.

    На саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей.

    В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

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    Терехов победил на выборах мэра Харькова

    1 ноября 2021, 22:41

    Текст: Антон Антонов

    И.о. мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах главы города, получив поддержку 50,66% избирателей, свидетельствуют данные территориального избиркома.

    За Терехова проголосовали более 146 тыс. жителей, за его главного соперника Михаила Добкина – более 82 тыс. горожан. Терехов позиционирует себя как последователя прежнего мэра Геннадия Кернеса, умершего в 2020 году, передает ТАСС.

    Напомним, Терехов заявлял, что Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией. По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. Он заявлял: «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском».

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