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Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине
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В Госпогранслужбе Украины заявили, что задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который привез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также имел при себе произведение с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
«Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», – рассказали в пресс-службе о туристе.
Помимо вышеперечисленного у мужчины было много незадекларированной валюты, передает РИА Новости.
Предметы удалось обнаружить во время проверки автомобиля Mercedes в пропускном пункте «Сеньковка». Пограничники начали углубленный досмотр после сообщения о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность.
Валюта в размере 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США была обнаружена в машине, там же старинная посуда и автограф художника. Икону мужчина клейкой лентой прикрепил к спине.
Вещи временно изъяты таможней, а обстоятельства нарушения сейчас выясняются. Дальнейшие решения будут принимать эксперты.
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины
Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.
«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».
Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.
Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.
Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ
Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.
«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».
«Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.
Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
«Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
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Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
«Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.
Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».
«Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Минобороны Украины опровергло информацию о стягивании российских войск к своим границам
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В Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Вооруженные силы РФ возле украинской границы наращивают группировки после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».
В ведомстве заявили, что не фиксируют фактов наращивания войск России на украинско-российской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован», – сообщили в минобороны страны.
Публикации в СМИ на эту тему в ведомстве посчитали элементом специальных информационно-психологических действий, а перемещение войск назвали плановыми мероприятиями после завершения учений, говорится в релизе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские и европейские чиновники заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Перемещения якобы начались в последние недели.
Отмечается, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск РФ возле границ страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду», – говорится в сообщении.
Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.
При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки Минобороны. До 2014 года работал постпредом Минобороны при представительстве Украины в ООН.
Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
МИД Украины призвал руководство России перестать мыслить категориями войны
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти России прекратить мыслить категориями войны и выполнять договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.
«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем Россию наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже в декабре 2019 года», – заявил Николенко в комментарии изданию Hromadske, сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе.
«В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – отметил Николенко.
На саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей.
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Терехов победил на выборах мэра Харькова
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах главы города, получив поддержку 50,66% избирателей, свидетельствуют данные территориального избиркома.
За Терехова проголосовали более 146 тыс. жителей, за его главного соперника Михаила Добкина – более 82 тыс. горожан. Терехов позиционирует себя как последователя прежнего мэра Геннадия Кернеса, умершего в 2020 году, передает ТАСС.
Напомним, Терехов заявлял, что Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией. По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. Он заявлял: «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском».