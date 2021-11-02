Актер Александр Невский назвал главную ошибку россиян в Голливуде

Талантливым российским актерам трудно прижиться в зарубежном кинематографе, и есть некоторые ошибки, которые допускают многие из них, заявил актер и продюсер Александр Невский, который дебютировал в Голливуде в 2001 году.

Невский рассказал, что в 1999 году переехал в Лос-Анджелес и начал учебу в Калифорнийском университете UCLA и театральном институте Ли Страсберга, а в 2001 году дебютировал в Голливуде, «сыграв у Уолтера Хилла в «Непререкаемом», а в качестве продюсера и сценариста – в боевике «Московская жара» режиссера Джеффа Челентано», передает ФАН.

При этом в России он снимался всего раз – в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты».

При этом актер отметил, что сильных отличий между актерской игрой в США и в России он не видит: «Почти в каждом из моих международных проектов снимались и российские актеры – от Марии Голубкиной в «Московской Жаре» и Альберта Филозова в «Охотниках за сокровищами» до Эммануила Виторгана в «Черной Розе» и Дмитрия Дюжева в «Разборке в Маниле». Голливудские коллеги, которые принимали участие в этих фильмах (Майкл Йорк, Эдриан Пол, Дэвид Кэррадайн, Кристанна Локен, Марк Дакаскос, Каспер Ван Дин), всегда отмечали профессионализм российских актеров и считали совместные съемки своеобразным «оркестром», в который собираются мастера из разных стран. Добавлю, что самый известный голливудский «метод» актерского мастерства был основан Ли Страсбергом на системе Константина Станиславского».

Невский также указал, что «в Голливуд вообще никого особо не приглашают», в США достаточно своих актеров, которые мечтают о карьере в кино или на телевидении, поэтому «конкуренция чрезвычайно высока».

«Поэтому приезжим тяжело вдвойне и не важно – из России вы родом, из Франции или Германии. Другое дело, что представители англоязычных стран не сталкиваются с проблемой знания языка и в этом плане им проще. Что касается российских актеров, то главная ошибка, которую они допускают – это готовность играть «русских злодеев». Такие роли никого не сделают звездой и не принесут уважения», – подчеркнул актер.

Он добавил, что всегда отказывается от подобных предложений: «Я играю русских героев».

Невский добавил, что благодаря Netflix и Amazon Prime Video его проекты стали миллионам людей по всему миру, они «не только развлекают зрителей разных стран, но также разрушают стереотипы новой холодной войны и показывают российских полицейских и сотрудников спецслужб настоящими героями».

Ранее российский фильм «Ыт» получил награду на Варшавском кинофестивале.