Чернышенко: Реализация туристических проектов в регионах создаст тысячи рабочих мест

В правительстве подписаны соглашения о развитии туристической инфраструктуры между корпорацией «Туризм.РФ» и регионами Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов.

К работе по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» присоединились еще девять регионов России: Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашская Республика.

«Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное – отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах Российской Федерации в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тыс. новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 миллиона человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тыс. новых рабочих мест в разных уголках нашей страны», – приводятся слова вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко в сообщении на сайте правительства России.

Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации «Туризм.РФ».

По словам гендиректора компании Сергея Суханова, рассмотрены 385 инвестиционных предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения. Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок.

При участии корпорации комфортнее и доступнее станет комплекс «Шерегеш» в Кемеровской области, в Алтайском крае будет создан туристический кластер «Предгорье Алтая». В Курской области сформируют туристический кластер на базе всеми известного мемориального комплекса «Курская битва». Перемены ожидают туристов и в Забайкалье: предстоит строительство туристических проектов медицинского туркомплекса «Дарасун», Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера «Агинский Бурятский округ». В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории «Самарская Лука» и «Сокольи горы», а в Ульяновске предстоит долгожданный старт строительства туристско-рекреационных кластеров.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что совместная работа с корпорацией «Туризм.РФ» даст новый импульс развитию туристических кластеров Кузбасса.

«В перспективе результатом нашей общей работы станет развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Он будет комфортнее и доступнее для туристов, в том числе для кузбассовцев. Но особенно важно отметить, что эти совместные проекты принесут региону дополнительные рабочие места, для людей появится новая социальная инфраструктура. В целом развитие курорта приведёт к повышению уровня жизни в Кузбассе», – пояснил Цивилев.

В Алтайском крае корпорация «Туризм.РФ» будет участвовать в развитии туристического кластера «Предгорье Алтая». Губернатор края Виктор Томенко намерен к 2030 году нарастить туристско-экскурсионный поток до 1 миллиона человек, в отрасли к 2030 году планируется создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза.

«На данный момент основными направлениями сотрудничества станет разработка мастер-планов развития наиболее востребованных туристских территорий края, создание обеспечивающей инфраструктуры и привлечение инвесторов. Уже сегодня правительством Алтайского края сформирован портфель из 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 млрд рублей частных капиталовложений».

В Курской области создадут туристические кластеры на базе мемориального комплекса «Курская битва» и регионального объекта культурного наследия «Здание водяной мельницы». Соглашение, подписанное генеральным директором корпорации Сергеем Сухановым с правительством Забайкальского края, послужит развитию туристических проектов медицинского туркомплекса «Дарасун», Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера «Агинский Бурятский округ».

В Псковской области начнется совместная с «Туризм.РФ» работа над туристической территорией «Духовные истоки». В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории «Самарская Лука» и «Сокольи горы». В Ульяновской области корпорация «Туризм.РФ» начнет совместную с регионом работу над несколькими кластерами.

«В соответствии с подписанным соглашением совместно с корпорацией «Туризм.РФ» к 2022 году планируется проведение мастер-планирования туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии. В результате реализации проекта туристский поток в Чувашскую Республику может возрасти к 2030 году к уровню 2020 года в четыре раза, до миллиона человек. В 2022 году этот показатель может составить до 350 тысяч человек, в полтора раза, к 2024 году – до 500 тыс. человек», – заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.