Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.

«Президент республики [Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром Матеушем Моравецким] подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей...», – передает РИА «Новости» текст заявления Елисейского дворца.

«Он призывает Европу продолжать работать со странами происхождения (мигрантов) и транзита, а также с авиакомпаниями, чтобы прекратить эти перемещения и разрешить принимать обратно тех, кто не имеет права на убежище», – заявили в Елисейском дворце.

Там также отметили, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.

Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей.

В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.

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