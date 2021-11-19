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Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за мигрантов
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.
«Президент республики [Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром Матеушем Моравецким] подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей...», – передает РИА «Новости» текст заявления Елисейского дворца.
«Он призывает Европу продолжать работать со странами происхождения (мигрантов) и транзита, а также с авиакомпаниями, чтобы прекратить эти перемещения и разрешить принимать обратно тех, кто не имеет права на убежище», – заявили в Елисейском дворце.
Там также отметили, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей.
В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
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Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
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Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Отказ Москвы от мигрантов на стройках назвали невозможным
Ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что отказ от мигрантов должен быть поэтапным.
«Это право каждой страны, с точки зрения нашей организации, – принимать такое решение. Но реально ли принимать такие меры на сегодняшний день – пандемия показала, что строительная отрасль пострадала», – передает РИА «Новости» слова Эсоева.
Он также сомневается, что сейчас получится заменить мигрантов, являющихся на стройках разнорабочими, на жителей регионов России: «Не думаю, что это возможно».
В то же время Эсоев отметил, что если мигранты не смогут найти работу в Москве, они попробуют найти другие рынки труда. «Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан – Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим», – сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тыс. беженцев, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», – рассказала она о ходе разговора с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.
Эйсмонт отметила, что Минск «выполняет свои обещания, притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства».
«Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», – отметила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.
Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».
«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.
Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».
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Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер на польско-белорусской границе
В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи, сообщает фонд «Польский центр международной помощи».
«После 02:26 (04:26 мск) мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь», – указано в сообщении, передает ТАСС.
По словам спасателей, на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, поясняется, что они пробыли в лесу 1,5 месяца.
«У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – сообщили спасатели.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Названо число беженцев на территории Белоруссии
На территории Белоруссии находится порядка 7 тыс. беженцев, в том числе на границе с Польшей в стихийном лагере около 2 тыс. человек, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что «на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев, из них на границе – в так называемом стихийном лагере – около 2 тыс. человек», передает БелТА.
«От 200 до 500 человек – по имеющей информации – также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», – добавила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
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Путин рассказал о пострадавших детях на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей.
«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России, сообщает РИА «Новости».
Ранее еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны
Белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий», передает РИА «Новости».
«Условие одно – их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем», – добавила она.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
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Все беженцы из лагеря на польско-белорусской границе перебрались в логистический центр
Госпогранкомитет Белоруссии сообщает о том, что беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
По данным на 18 ноября беженцы добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра из-за резких ухудшений погодных условий, создающих угрозу для жизни, особенно для детей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в центре иностранцев обеспечат горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем окажут медицинскую помощь.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Самолет с мигрантами добрался из Минска в иракский Эрбиль
Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщило иракское министерство транспорта.
«Момент прибытия самолета Iraqi Airways, предназначенного для перевозки иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе, в аэропорт Эрбиля», – цитирует заявление иракского ведомства РИА «Новости».
Ранее Польша заявила, что может финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
С границы Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
«Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Уточняется, что еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
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