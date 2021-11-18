Пользователи Spotify вновь сообщили о сбоях в работе сервиса

Хинштейн: Рашкин продолжает вводить общественность в заблуждение

«Рашкин сознался в лживости ранее данных им заявлений. Кроме того, пытаясь перевести все в эмоциональную плоскость и говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, он не объясняет, зачем разделывал тушу убитого животного», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося.

«Честно говоря, аргументы депутата КПРФ меня не убеждают. Более того, они лишь свидетельствуют о том, что господин Рашкин продолжает ранее начатую им линию по введению общественности в заблуждение, пытаясь сформировать иную картину событий», – считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Во-первых, он признался в лживости ранее данных заявлений, в том числе перед сотрудниками правоохранительных органов, – отметил собеседник. – Во-вторых, его признание совершенно не объясняет, почему ему потребовалось сбросить ружье и оставить охотничий билет в другом месте. Такие действия традиционно предпринимают браконьеры, чтобы обезопасить себя от возможной остановки транспортного средства и досмотра».

По мнению парламентария, садясь за руль машины, Рашкин уже сознательно готовился к тому, чтобы уйти от ответственности. «Его поведение в день совершения преступления совершенно не соотносится с его сегодняшней попыткой перевести все в чисто эмоциональную плоскость. Сюда же относятся его слова о том, что он якобы перепутал лося с кабаном, – полагает Хинштейн. – Когда человек в пылу эмоций кого-то убивает табуреткой, а потом хватается за голову – это эмоционально понятно. Но когда затем человек начинает распиливать труп и выносить его по частям – это говорит уже не об эмоциях, а о сознательной попытке уйти от преследования и замести следы. Именно это и было проделано господином Рашкиным».

«Кроме того, в ходе признания нет объяснения тому, почему он сел за руль в странном состоянии, а также он сомнительно аргументирует отказ от медицинского освидетельствования. Согласно действующему административному законодательству, это автоматически подтверждает то, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметил депутат.

Хинштейн также указал на весьма странное объяснение Рашкиным относительно охотничьей лицензии на право отстрела того или иного животного. «Лицензия оформляется на конкретное физическое лицо. Если на охоту идет Рашкин с разрешением на оружие, то и лицензия должна быть оформлена на него, а не на охотника Иванова, под видом которого Рашкин будет отстреливать животных, – убежден он. – Теперь депутат будет отвечать на все эти вопросы перед следствием по всей строгости закона».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео записал и опубликовал сам Рашкин на YouTube.

Он рассказал, что поехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после длительного предвыборного и избирательного процесса. Там он встретился с друзьями, поел и выпил чай. Парламентарий подчеркнул, что алкоголя не пил. Затем ему предложили поохотиться и половить рыбу. Знакомые депутата заверили, что вся необходимая разрешительная документация для этого есть.

Отправившись на охоту с карабином, оснащенным оптическим прицелом, Рашкин заметил животное, однако из-за плохой погоды он якобы перепутал лося с кабаном. Затем депутат убил зверя и приступил к разделыванию туши, а потом решил отправиться к друзьям за помощью.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», – заявил депутат.

Позже внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий усомнился в том, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог перепутать лося с кабаном. Шаблий заявил, что «спутать лося, который на ногах стоит ростом в два метра, и кабана фактически невозможно, тем более в тепловизоре видно силуэт зверя».

Ранее в Госдуму поступило представление на снятие неприкосновенности с Рашкина.

Напомним, депутата от КПРФ Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. При этом не исключалось, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».