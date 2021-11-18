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Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»
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«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.
«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы, играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».
Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».
В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей и более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.
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«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Украину лишили права вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» будут привлечены к процессу сертификации оператора «Северного потока – 2» без права вето, сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) Фите Вульф.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», – отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. «Право на вето с этим не связано», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.
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Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Между тем в прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал украинские компании не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
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В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
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Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.
Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».
«Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.
При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».
Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
На Украине подсчитали ежегодные потери из-за «Северного потока – 2»
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В случае запуска газопровода «Северный поток – 2» ежегодные потери Украины составят около 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с Reuters.
«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5%-ам ВВП страны», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» также выступил с утверждением, что трубопровод якобы «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США. «Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток – 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», – утверждает украинский чиновник.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
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Стало известно о приостановке сертификации «Северного потока – 2»
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Федеральное сетевое агентство Германии «приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора», говорится в сообщении регулятора.
«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», – цитирует сообщение ТАСС.
В регуляторе добавили, что процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой «дочки», - отметили в регуляторе.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
До этого глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Пушков: Инициативы Польши всегда направлены против России
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«Русофобские инициативы Польши не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. Этот призыв будет, скорее всего, воспринят как новый приступ антироссийской истерии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию из международных организаций.
«Это отдельно взятый призыв наиболее радикального крыла правящей польской элиты, отражающий ее неадекватное восприятие событий и стремление создать из частного кризиса глобальную проблему, чтобы не мытьем, так катаньем привлечь Россию к ответственности», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Как напоминает сенатор, Польша всегда автоматически выступает против всего, что связано с Россией. «Любые инициативы Варшавы направлены против наших интересов, и заявление вице-премьера Глиньского – не исключение. Среди прочего, оно имеет целью создать еще более напряженную атмосферу вокруг «Северного потока – 2». В чем-то это давление на Германию, чтобы она изменила свою позицию. Сорвать его строительство не смогли, теперь пытаются помешать запуску. Банальная, привычная польская политика», – пояснил собеседник.
«Обратите внимание – за весь XXI век Польша не выдвинула ни одной позитивной международной инициативы, все они направлены на разрушение и конфронтацию», – отметил сенатор.
Такая риторика, по мнению собеседника, привела к тому, что предложения Варшавы все воспринимают даже в Европе как продиктованные исключительно ненавистью к России. Поэтому к ним относятся сдержанно. Например, Париж уже открыто заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису. Остальные государства ЕС, не считая стран Балтии, по этому поводу молчат, солидарности с польскими властями они не выражают. И даже немногочисленные сторонники Польши не могут не замечать ее «глубоко предвзятое и враждебное отношение к России», считает Пушков. «Поэтому подобные призывы воспринимают как эмоциональный всплеск, продиктованный спецификой психологии польской элиты и тем историческим наследием, которым Польша по-прежнему живет», – уточнил он.
«Польская элита до сих пор где-то в периоде перед Второй мировой, никак не может забыть о нем. Если бы весь мир жил в состоянии 1930-х годов, то не смог бы развиваться. Но Варшава позволяет себе такой подход, что объясняет многие ее выпады в адрес Москвы. Однако это же и ослабляет их значение, а также степень поддержки со стороны европейских союзников. Заявлениям Польши уже знают цену: многие ее антироссийские инициативы уже не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. И призыв господина Глиньского будет воспринят как часть антироссийской истерии и не будет поддержан большинством государств», – предположил политик.
Заявление о необходимости исключить Россию из международных организаций Пушков назвал смехотворным. «Из ООН или Совбеза ООН никто РФ не станет выдворять. Глиньский даже не смог назвать конкретные международные организации, из которых хотел бы нас исключить. Абсолютная бессмыслица», – сказал сенатор.
«Когда звучат подобные призывы, возникает вопрос: с кем тогда даже плохо относящиеся к нам страны Запада будут решать актуальные проблемы современности? Проблемы нераспространения ядерного оружия и борьбы с глобальным потеплением? С Польшей? Или все-таки с ведущими державами мира, как бы Польша их не ненавидела? Есть объективные потребности современного мира. Это понимают в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, но отказываются понимать в Варшаве. Это означает, что Польша просто стоит на обочине этих процессов», – заключил сенатор.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, отстранить их от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на границе. «Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал вице-премьер изданию Polska Times. Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления».
Глиньский не имеет право высказываться на тему исключения России из международных организаций, поскольку Россия стояла у истоков создания большинства из них, заявил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией
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Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия.
Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.
«ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»
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Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», – приводит ТАСС решение суда.
В документе говорится, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени не обоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде.
Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Ранее были названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2».
Во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
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Порошенко призвал остановить сертификацию «Северного потока – 2»
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Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является ничем иным как издевательством. Пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», – написал Порошенко в своем Telegram-канале.
«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», – считает Порошенко.
По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.
«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока – 2», – считает Порошенко.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению провозглашенных республик Донбасса, поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с российскими.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
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