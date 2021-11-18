|
|
США на Западе предсказали поражение в случае войны с Россией на Украине
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ.
Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен.
По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости».
Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России.
Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор.
Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов.
Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК.
Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).
Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28).
Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива.
Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.
Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов.
Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию.
«Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO.
Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410.
Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93.
Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период.
Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений.
В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония).
Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%.
Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год.
Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов.
Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа.
В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией
|
|
Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.
«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.
Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.
Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.
«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине признали провал водной блокады Крыма
|
|
Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»
|
|
Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.
То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту.
По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске.
Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина».
Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина и Британия заявили о нежелании враждовать с Россией
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес в совместном заявлении заверили, что у британского и украинского правительств «нет желания быть враждебными» к России.
В заявлении говорится, что в Киеве и Лондоне не хотят предпринимать попытки «каким-либо образом стратегически окружить или подорвать» Россию. Однако власти Украины и Великобритании «озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной».
При этом подчеркивается, что «государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы». Указывается, что «Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать». «Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Сообщается, что встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности. Уоллес находится с визитом на Украине, он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России отметили появление «мини-Маккейнов» в США
|
|
Призыв конгрессменов США к Госдепу ужесточить политику в отношении России – это попытка республиканцев «отмыться» от «рашагейта» с участием Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
«Письмо конгрессменов главе Госдепартамента Энтони Блинкену – это попытка республиканцев реабилитироваться за четыре года обвинений в рамках «рашагейта». Это история не про Россию, а про внутриамериканскую политическую повестку. Республиканцев многие годы обвиняли в том, что они якобы являются ставленниками Москвы, а русские помогали Трампу побеждать на выборах. Теперь республиканцы пытаются перевернуть медийный фон в противоположную сторону, и обвиняют Джо Байдена в мягкотелости по отношению к России», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва не является реальным объектом ненависти американских законодателей. «Очень возможно, что в следующий раз аналогичное письмо будет посвящено Китаю или Ирану. Причем с подобными обвинениями в адрес Белого дома в недостаточной жесткости», – добавил эксперт.
Политолог указал, что в целом это письмо не является отражением действительно актуальной для американцев повестки. «В американских либеральных СМИ иногда появляются алармистские сообщения о том, что Россия якобы собирается предпринять военную операцию против Украины. Но это далеко не главные темы для общественности и политиков США. Куда больше их волнуют собственные экономика, инфляция, миграция и меры борьбы с пандемией», – подчеркнул аналитик.
Дудаков уточнил: в США нет явной влиятельной политической силы или яркого лидера, придерживающихся резко антироссийского вектора. «Нового полноценного Маккейна в США нет. Есть несколько «мини-Маккейнов», которые всегда и по любому поводу критикуют Россию. К ним относятся, например, Линдси Грэм, Тед Круз, Лиза Чейни. Но все их заявления – это, скорее, информационный шум, чем призывы к реальным действиям», – резюмировал политолог.
Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря.
«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания.
Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ.
Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания.
«После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости».
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
|
|
Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
В России напомнили собравшимся на Украину шведским военным о Полтаве
|
|
«Шведы просто забыли о Полтавской битве. Для того, чтобы вспомнить это историческое событие, пускай разместят своих военнослужащих под Полтавой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее министр обороны Швеции заявил о возможности переброски шведских военнослужащих на Украину, а президент Франции сказал о готовности защищать «территориальную целостность» Украины.
«Судя по всему, в Европе на этой почве вообще начался какой-то психоз. Видимо, шведский министр обороны забыл про Полтаву. Пусть они и там разместят своих военнослужащих и заодно вспомнят о Полтавской битве. Непонятно одно – зачем Швеция, нейтральная страна, сейчас способствует европейскому милитаризму по поводу Украины?» – отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«При этом Россия вообще ни о каком вторжении на Украину не думает и все время заявляет об этом публично, – указал он. – А то, что творят руководители ключевых европейских стран, вызывает горькое сожаление, потому что для серьезных политиков подобного рода высказывания глупы. Особенно подготовка Британией 600 спецназовцев SAS для десанта на Украине. Это же вообще смехота. Пусть посылает, но разве от этого жизнь на Украине улучшится?»
«А что касается заявления президента Франции о готовности защищать «территориальную целостность Украины», то Макрон просто готовится к выборам. Он хочет показаться жестким политиком в отношении России, потому что сейчас это стало неким трендом. В целом я бы спокойно относился к словам Макрона, потому что они продиктованы внутренней повесткой», – пояснил Джабаров.
Сенатор Андрей Климов придерживается схожей точки зрения. «Суть в том, что шведы забыли про Полтаву. Вот и все, – уверен он. – А что касается заявлений британских и французских политиков по поводу сохранения территориальной целостности Украины, то это просто риторика. Может быть, для них это удивительно, но Россия тоже делает все для сохранения Украины. Просто сами украинские власти этого не хотят. Россия не делает ничего, что не было бы предусмотрено Минскими соглашениями».
При этом высказывание Макрона сенатор объяснил некой эклектикой в его голове. «С одной стороны, он хочет порадовать США своей жесткостью, с другой – дуется на Вашингтон из-за провалившейся сделки по подлодкам с Австралией, – пояснил собеседник. – Когда он находится в антироссийском фарватере, у него возникают большие надежды на консенсус в НАТО, а когда он высовывается из этого клубка, то тут же получает по голове. Видимо, определенные рефлексы закрепились, поэтому он так и высказывается. Хотя если размышлять здраво, то где Франция, а где Украина. Лично я против рассмотрения всего мира в контексте событий, происходящих в одном регионе. Это большая ошибка».
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. При этом министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.
Сообщается, что предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины. А накануне Британия приготовила 600 спецназовцев SAS на случай вторжения России на Украину. При этом в Раде высмеяли это обещание Британии.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине. Между тем генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину
|
|
Одна из украинских бригад для маневра на полигоне получила по пять литров топлива для бронемашин, заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, занимающийся расследованиями в украинской армии.
По его словам, когда он об этом узнал, то не поверил, так как пять литров понадобится только для прогрева двигателя, передает ТАСС.
«Но оказалось все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке», – говорится в посте Бутусова в Facebook. Он ссылается на данные портала «Прозорро», где публикуют государственные и коммунальные закупки.
Бутусов сообщил, что на 28 октября заключено договоров лишь на 19% от плановых объемов закупок. Остальное либо в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно.
«Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам [Игорь – прим. ВЗГЛЯД] Халимон, по которому сейчас ГБР (Госбюро расследований – прим. ВЗГЛЯД) открыло дело за коррупцию», – заключил журналист.
Швеция собралась направить военных на Украину
|
|
Шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза (ЕС), заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы.
Хультквист заявил в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR), что «мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины», передает Deutsche Welle.
Предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.
Министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.
В настоящее время «все внимание приковано к Польше и к происходящему на границе с Белоруссией», и это может означать, что Украина «немного отошла на второй план», считает он. При этом необходимо демонстрировать «очень явную солидарность» с Киевом в любое время, подчеркнул Хультквист.
Между тем, как передает агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник заявил, что альянс видит «крупное и необычное» сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины.
Столтенберг призывал снизить напряжение на границе с Украиной. До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы России и Украины.
Напомним, в конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Музейщики Крыма решили обжаловать передачу скифского золота Украине
|
|
Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», – цитирует РИА «Новости» Умрихину.
При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам.
«Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем», – сказала Умрихина.
По ее словам, музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота.
«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов. Все это очень странно», – сказала Умрихина.
Она считает, что вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. «Это всегда дает плохие результаты», – подчеркнула директор музея.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС
Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».
«Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.
Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.