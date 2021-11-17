Российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител

Ученые из России создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать «дельта» и «гамма» варианты коронавируса, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «дельта» и «гамма», – передает его слова ТАСС.

Макаров добавил, что высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», – пояснил ученый.

Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.