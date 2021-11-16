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Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода
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QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.
«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.
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Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
«Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Думе.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
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Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.
«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID
Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (...) мы не заметили», передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.
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По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
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Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ
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«Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.
«Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно проработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
«Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.
«Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.
«Россия уже потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России», – напомнил Ревенко.
Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают
: граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.
«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Напомним, как сообщил
газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25–30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тысяч медицинских работников.
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BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок
Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.
«Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.
«В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID в некоторых регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции недостаточны в ряде регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», – цитирует его ТАСС.
Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать работать с субъектами России оказывать им максимальную поддержку.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Мурашко оценил эффективность QR-кодов в ситуации с коронавирусом
Введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек, порядка семь тыс. человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщает РИА «Новости».
«На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тыс. пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек. Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более семь тыс. человек», – добавил Мурашко.
При этом шесть тыс. коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные.
«Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично», – рассказал Мурашко.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Человек без прививки после контакта с больным COVID-19 должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – цитирует документ РИА «Новости».
Также из постановления следует, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.
«Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», – сказано в документе.
Кроме того, Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических правил профилактики коронавируса до 2024 года.
«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», – приводит текст документа ТАСС.
Постановление вступает в силу 17 ноября.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Американская Pfizer собралась провести в России испытания нового препарата от COVID-19
Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики коронавируса, сообщают СМИ.
Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса, пишут «Ведомости».
В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.
«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», – пишет газета.
Представитель компании пояснил, что в испытаниях участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Добровольцы «Молодежки ОНФ» выполнили необычные просьбы пожилых людей
Участники всероссийской акции #МыВместе оказывают помощь медикам в больницах, а также доставляют продукты и лекарства пожилым людям на дом, выполняя их самые необычные просьбы.
«Сейчас наша главная задача – помочь пожилым и маломобильным людям сохранить свое здоровье. Из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, им рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Основная работа добровольцев – это как раз доставка продуктов и лекарств тем, кто сегодня остается дома. Но вместе с этим важно поддержать пенсионеров и вниманием, живым разговором», – заявил первый замруководителя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
По его словам, в Кемерово ребята регулярно приезжают в пансионат к пожилым людям: общаются, обсуждают литературу и историю. Среди подопечных учреждения есть и ветераны Великой Отечественной войны, которые делятся с командой историями.
Так, кузбасская команда «Молодежки ОНФ» по обращению жителей пансионата по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки» привезла пенсионерам более сотни книг. Пенсионеров из учреждения добровольцы взяли под свое шефство около двух месяцев назад и теперь навещают их каждую неделю.
В Республике Коми участники «Молодежки ОНФ» работают по заявкам одновременно в трех городах: Сыктывкар, Ухта и Вуктыл. Ребята доставляют продукты и лекарства не только пожилым и маломобильным людям, но и тем, кто сегодня болеет коронавирусом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Команда «Молодежки ОНФ» в Тульской области выезжает по обращениям в среднем 5-7 раз в день. С 8 ноября в регионе ввели режим самоизоляции для не вакцинированных людей старше 60 лет. Сегодня добровольцам помогают два студента из Республик Замбия и Уганда.
Катета Нконде – будущий врач, учится в тульском вузе. В перерывах между занятиями в университете он выезжает к одиноким и пожилым жителям. По его словам, просьбы о помощи разные – от выписки рецептурных препаратов и доставки продуктов до сопровождения в больницы и другие учреждения.
«Есть удовольствие, которое мы испытываем от потребления. Но я уверен, что истинная радость находится в отдаче. Будь это помощь людям или творчество», – отметил Катета Нконде.
С каждым днем увеличивается число обращений и на горячую линию #МыВместе в Амурской области. В основном это просьбы людей старшего поколения. Например, пожилая жительница Благовещенска Светлана Капустина сегодня соблюдает режим самоизоляции и попросила добровольцев привезти ей продукты.
«Волонтеры – очень хорошие люди, которые правильное дело делают. Мы уже такого возраста, когда особо по магазинам и не походишь. А тем более, сейчас, при пандемии, вообще, лучше из дома не выходить. Спасибо большое ребятам, что помогают», – поблагодарила добровольцев Капустина.
Кроме помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #МыВместе, участники команды «Молодежки ОНФ» сегодня работают в медучреждениях страны, уменьшая нагрузку на врачей.
Например, добровольцы ежедневно оказывают помощь сотрудникам Амурской областной инфекционной больницы. Уже месяц участники «Молодёжки ОНФ» работают в две смены, помогая вносить в электронную систему лаборатории результаты тестирования на COVID-19, которые приходят со всего региона. За день волонтеры обрабатывают около двух тысяч результатов тестов.
Основная работа липецкой «Молодежки ОНФ» сегодня сосредоточена в областной инфекционной больнице. Добровольцы распределили обязанности. Девушки дежурят в эпидотделе, они переносят данные по очагам заболеваемости с бумажных носителей на цифровые, помогают персоналу с уборкой на пищеблоке.
Мужская часть волонтеров, тем временем, выполняет тяжелую физическую работу. Молодые люди перевезли из госпиталя архивные документы для хранения. Ежедневно разгружают СИЗы, лекарства, кислородные концентраты.
Напомним, всего, в 2021 году добровольцы «Молодежки ОНФ» оказали разные виды помощи в 72 клиниках страны. А началась работа волонтеров в рамках акции #МыВместе еще в марте 2020 года.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 18 октября на территории России возобновлена деятельность волонтеров в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. С 27 октября штабы помощи работают уже во всех 85 регионах.
Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, но в других по-прежнему остается много заболевших, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной, подробно обсуждали это на совещании у президента в прошлую среду. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших», – приводит РИА «Новости» слова Мишустина.
По словам премьер-министра, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, это те, кто не прошел вакцинацию.
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«Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой», – цитирует ТАСС Мишустина.
Он уточнил, что «это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома, под наблюдением врачей.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.
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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.
По состоянию на 12 ноября от гриппа в России привито более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин предупредил о нарастании проблемы распространения гриппа. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.
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Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID
Россияне с 16 ноября могут получать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ), за документом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода – тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на «Госуслугах», либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.
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Ранее стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах.
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В России выявили 36,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Всего в стране выявлено 9 145 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 257 837 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 846 448 человек.
Накануне, 15 ноября, в России выявили 38 420 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1602.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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