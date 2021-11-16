Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода

QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.

«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.

Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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