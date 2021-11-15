Visa решила обнулить комиссию за переводы по номеру телефона

Платежная система Visa вслед за Mastercard решила следующей весной обнулить комиссии на переводы с карты на карту по номеру телефона. По мнению участников рынка, этот шаг вызван активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП) от ЦБ, сообщили СМИ.

Как стало известно «Коммерсанту», Visa в начале ноября разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Сегодня банки платят 3 руб. (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Как пояснили изданию в Visa, расширение использования сервиса переводов с карты на карту – одно из важных направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

В системе подчеркнули, что при этом Visa не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, шаг Visa – попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. Банк России эту статистику не раскрывает, переводы с карты на карту у ЦБ проходят в разделе «прочие операции», но даже по сравнению с этими цифрами рост переводов между гражданами с использованием СБП очевиден. В третьем квартале граждане перевели через СБП почти 1,4 трлн руб., и ежеквартальный рост составляет 30–40%, а в четвертом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к 2 трлн руб.

По экспертным оценкам, доля СБП в Р2Р-переводах уже довольно значительна и продолжает расти, что не может не беспокоить международные платежные системы.

Ранее Visa анонсировала рост межбанковской комиссии за оплату картами в магазинах.