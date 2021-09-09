Visa анонсировала рост межбанковской комиссии за оплату картами в магазинах

Международная платежная система Visa с 2022 года поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили в пресс-службе компании.

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием», – отметили в компании, передает РИА «Новости».

В Visa подчеркнули, что межбанковская комиссия не служит доходом платежной системы. Ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа. «Платежная система Visa действует в интересах всех участников рынка, включая и конечных потребителей. Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей», – пояснили в компании.

В платежной системе считают, что межбанковская комиссия была и остается важным инструментом влияния на платежный рынок, позволяя стимулировать применение и быстрое распространение платежных решений. «Отказ от такого инструмента или искусственное его ограничение приводит к существенному замедлению развития платежного рынка и распространения безналичных расчетов», – заключили в Visa.

По данным РБК, с 1 февраля межбанковская комиссия для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров, а также в три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы и товары для садоводства; с 5 августа – для магазинов бытовой техники; с 30 сентября – для курьерских служб.

Также с 1 февраля ряд карт будет исключен из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Еще одно изменение, о котором рассказали участники платежного рынка, это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.

Ранее в Wildberries заявили, что зарубежные платежные системы начали давить на российские банки. Это, по мнению ретейлера, является следствием того, что магазин решил предоставлять скидки при оплате картами «Мир», через SberPay и Систему быстрых платежей. После этого Visa попросила банки расследовать возможное завышение комиссий магазином Wildberries.