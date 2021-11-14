|
|
Пушков счел отношения между Россией и Западом «ледяной войной»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, который заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Как пишет Пушков в Telegram, «Картер заявил, что между Россией и Западом наблюдается сейчас большая напряженность, чем во времена холодной войны», и «назвал причину – миграционный кризис на границе с Польшей».
«Неужели? 4 тыс. мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России – в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – заявил Пушков. Он отметил, что «ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев». По его словам, «война уже стала ледяной».
Напомним, Картер заявил о возможности «случайной» войны с Россией. Его слова подверглись критике читателей британского издания Times. «Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задались вопросом читатели.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
|
|
Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
|
|
На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
|
|
Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев указал, что «основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию, все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», передает ТАСС.
«В пятницу (12 ноября) представители Польши (в ООН) и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина «преступного режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко» и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», – указал он.
Лукьянцев отметил, что беженцы, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС), так как «совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства».
«Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное – место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре», – указал он.
Между тем, указал дипломат, правоохранители из соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В Британии заявили о возможности «случайной» войны с Россией
|
|
Отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер.
Картер заявил, что «мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад, и я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», – отметил он.
По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Читатели Daily Express высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США.
«Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование Вооруженных сил в глобальном масштабе», – написал Leswin.
«Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса / Байдена и их сфабрикованные обвинения против России», – поддержал его Mikeuk.
«Опять «Беженцы из разрушенных войной территорий». Интересно, а кто создал эти районы? (...) Могла ли НАТО быть причастно, как и, соответственно, польские войска?», – задался вопросом HarryMeneely.
«Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам (...) Только ни у кого из них нет добрых намерений», – написал Archway.
Ранее в МИД России рассказали о подготовке ряда стран к космическим войнам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС
Белоруссия готова «максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров», заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей сказал, что «введение санкций абсолютно недопустимо». Комментируя возможность перекрытия поставок газа в Европу, он заявил, что власти страны могут «пойти на любые самые жесткие и крайние меры», передает БелТА.
Он назвал заявления «европейских пока еще партнеров» безумными и сказал, что усиление санкций «ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны». «Хуже нам уже не будет ничего уже сделано», – приводит его слова РИА «Новости».
Минск заявляет о готовности к диалогу по миграционному кризису не из-за «слабости», заверил глава МИДа, добавив, что «никто не сдается и не сдастся». В европейской политике по отношению к Белоруссии он видит только «подкуп» оппозиции и «шантаж», «размахивание топором санкций».
Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм. Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. Министр заявил, что Минск готов предоставить ЕС любую информацию по ситуации на границе с беженцами. Макей также сказал, что угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией являются проявлением бездумной политики.
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Британцы раскритиковали слова генерала о войне с Россией «из-за случайности»
Заявление британского генерала Ника Картера о возможной войне Запада и России из-за случайности подверглось критике читателей британского издания Times.
Читатели заявили, что военное руководство Британии сделало несколько ошибок, повлиявших на обороноспособность страны, передает РИА «Новости».
«Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задался вопросом NorthernBoy.
«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», – добавил Bomber Harris.
Он отметил, что от британской армии остались «один танк, авианосец, который не слишком хорошо работает, и три старых истребителя».
Mr Patrick Elliott заявил, что правительство страны испортило отношения со всеми союзниками, отвлекая внимание от внутренних проблем.
«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», – написал он.
Напомним, начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности».
Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».
«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.
«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польша выразила готовность перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Минск знает, что Варшава может «закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», при том, что Белоруссия является важным транзитным государством», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».
Вместе с тем Сейм Польши на следующей неделе рассмотрит закон, ужесточающий правила функционирования пограничных территорий.
«После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем новелизацию закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично, с учетом разного рода замечаний», – сказал Каминьский.
По его словам, «новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением, это будет обновление закона о пограничной охране». Так, в отличие от нынешней ситуации в пограничной зоне смогут находиться журналисты, «но каждый раз предварительно это будет согласовываться с Пограничной стражей (Польши) и на их условиях».
«Можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией, но мы хотим учесть право выполнять профессию журналистам и передавать информацию», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным
|
|
В условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря, в том числе, и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, у российских лидеров, у таких, как Путин, многому можно научиться.
«И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, ему важно знать, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия поддержит белорусскую сторону.
«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».
«Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 млн человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», – заявил он.
По словам Лукашенко, у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», – заявил он.
Лукашенко не отрицает, что он «пророссийский человек».
«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое». По его словам, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе.
«Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», – отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.
Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией в ООН
Страны Запада пользуются кризисом с мигрантами, чтобы свести счеты с Белоруссией, хотя сами спровоцировали исход беженцев с Ближнего Востока, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.
При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС, передает РИА «Новости».
Выступая на заседании Третьего комитета ГА ООН, Лукьянцев заявил, что тему борьбы с торговлей людьми «отдельные западные государства решили использовать в своих конъюнктурных целях». Москва осуждает «попытки этих государств свести политические счеты» с Минском, «беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса в Европе», передает ТАСС.
Лукьянцев сказал, что «следовало бы задать вопрос» странам ЕС, «почему они отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы», но при этом «развернули на границах войска». Как заявил Лукьянцев, «складывается впечатление, что ЕС не стремится урегулировать острый гуманитарный кризис, а пытается использовать сложившуюся ситуацию в борьбе с политическим оппонентом».
Представитель России Степан Кузьменков отметил, что Россия «осуждает оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека». Москва видит «в этих попытках стремление Евросоюза свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса». По его словам, Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск.
Напомним, в Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции, а мигрантов заманивают на рейсы «Белавиа» из Стамбула, Дамаска и Дубая. Большинство из тысяч людей, штурмующих польские границы – это курды из Иракского Курдистана.
Британцы раскритиковали решение Лондона отправить военных на помощь Польше
|
|
Читатели британского издания The Times подвергли критике решение британских властей отправить военных на границу Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса.
«Направление британских войск в Европу – это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?» – написал alanmowle, передает РИА «Новости».
«150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?» – добавил Spike.
«Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия – якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало», – отметил Oakley.
«Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу», – заявил Andrew Tarrant.
«Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда «Брекситная» Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают», – написал attenborough.
Пользователь witne55 счел отправку «глупостью», по его мнению, это может дать повод российскому президенту Владимиру Путину «предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину».
«Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат», – подвели итог читатели.
Напомним, британское минобороны направило на границу Польши и Белоруссии группу военных, которые займутся помощью в укреплении заграждений.
Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией
В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили тело сирийца, причина смерти не установлена, сообщила польская полиция в Twitter.
«Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности. Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши
Cтихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе, сообщил официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
По составу эти новые группы немногочисленные, ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается без существенных изменений.
«Вблизи пункта пропуска «Брузги» находится группа беженцев численностью до 100 человек, фактически на территории Польши. Мы фиксируем их пребывание на польской территории, вблизи польских инженерных заграждений», – цитирует РИА «Новости» Бычковского.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Ранее иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию.
До этого белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.
Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Путин пожалел детей на белорусско-польской границе
Детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».
«Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне, прежде всего, детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью. Они сидят там без средств к существованию, заканчиваются средства. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные. Но деньги-то ниоткуда не берутся, они только тратятся теми людьми, которые сидят на границе», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Да, людей жалко, конечно. Я сейчас не говорю ни о причинах, ни о том, что там происходит. Но жалко людей, безусловно», – добавил президент.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польские пограничники обвинили нелегалов в применении слезоточивого газа
Белорусские солдаты обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков, говорится в сообщении пограничной стражи Польши.
«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», – приводит сообщение польских пограничников РИА «Новости».
«Рядом группа из около ста мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы. Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков», – отметили пограничники.
По их словам, были пресечены и другие попытки нелегального пересечения границы.
По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.