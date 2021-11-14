Пушков счел отношения между Россией и Западом «ледяной войной»

Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным

В условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря, в том числе, и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, у российских лидеров, у таких, как Путин, многому можно научиться.

«И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться», – заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ему важно знать, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия поддержит белорусскую сторону.

«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».

«Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 млн человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», – заявил он.

По словам Лукашенко, у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», – заявил он.

Лукашенко не отрицает, что он «пророссийский человек».

«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое». По его словам, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе.

«Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», – отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.

Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

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