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Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников
Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».
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Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.
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Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
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В Амстердаме по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, добавив, что ФБР «фактически похитило» Дубникова.
Дубникова задержали в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянин не намерен признавать вину. Защита будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», передает ТАСС.
Бух сказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили». Бух уточнил, что говорит о ФБР, инцидент произошел 2 ноября, передает РИА «Новости».
По мнению адвоката, документы для задержания подготовили, пока Дубников летел из Мексики. Адвокат объяснил, что Дубникова «задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия». Россиянин «содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег – до 20 лет в тюрьме».
По данным Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.
В конце октября россиянин Владимир Дунаев был экстрадирован Южной Кореей в США, ему грозит до 60 лет тюрьмы за киберпреступления. Российский МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.
Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а Россия уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
«Белавиа» решила не принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.
В компании заявили, что «в соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Белоруссию», передает РИА «Новости».
Отмечается, что пассажиры авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.
Ранее Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.
Между тем в Минске заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами.
Иракские и турецкие авиаперевозчики пообещали не отправлять мигрантов в Белоруссию
Иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Иракские авиалинии» уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, «Турецкие авиалинии» приостановят продажу билетов в один конец в Минск», – цитирует представителя ЕК ТАСС.
По словам Спинант, борьбу с трафиком мигрантов «полностью поддержала» Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
В пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной
Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Разработчик Checkmate заявил о способности истребителя бороться с любыми целями
Одномоторный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate сможет бороться на поле боя со всеми целями, сообщили в Ростехе.
«Истребитель Checkmate оснащается многопрофильным комплектом вооружения, способным бороться с любой угрозой – от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Самолет сможет выполнять задачи вне зон действия ПВО противника. «Важно, что машина способна выполнять поставленные задачи вне зоны действия ПВО, сохраняя жизнь летчика», – подчеркнули в Ростехе.
Ранее руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к проекту по созданию Checkmate могут привлечь иностранный капитал.
Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».
Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
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США заявили России об обеспокоенности проблемой на границе Белоруссии
Вашингтон заявил Москве и Минску, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность, сообщил президент США Джо Байден.
Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, толпы курдов штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Керри назвал отличной встречу со спецпредставителем президента России
На полях конференции ООН в Глазго состоялась вторая встреча спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, сообщают информационные агентства.
Эдельгериев сообщил, что договорился с Керри «о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов». Керри назвал встречу отличной, передает ТАСС.
Конференцию по климату в Глазго проходила с 31 октября и до 12 ноября. В ходе первой встречи, которая состоялась 5 ноября, представители России и США обсудили тему сокращения выбросов метана, сотрудничество по климату и ожидания от конференции.
Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.
На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.
Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
В четверг Минобороны России показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.
Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел Бута и Ярошенко
США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев заявил, что «любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи, они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание, передает РИА «Новости».
«Видимо, и в назидание другим», – отметил он.
По его словам, в практике США очень распространено давление «на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания», однако «ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество».
«Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины» – сказал Лукьянцев.
Известно, что сильнейшее физическое давление оказывалось на Ярошенко. Так, например, при задержании в Либерии ему выбили практически все зубы, и в результате он имеет большие проблемы и с пищеварением.
Ситуация с Бутом и Ярошенко и других россиян в американских тюрьмах не поменялась и после саммита России и США в Женеве, она все еще вызывает «большую обеспокоенность», передает ТАСС.
«Мы неоднократно предлагали США наладить диалог, чтобы попытаться разрешить эти ситуации, потому что Виктор Бут и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию, у них есть проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, проведением медицинского освидетельствования, хотя и у того, и у другого большие проблемы со здоровьем», – указал Лукьянцев.
Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД Сергея Лаврова: «Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан».
Напомним, в августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Кроме того, 13 ноября стало известно о задержании россиянина Дениса Дубникова в Амстердаме по запросу США, его подозревают в связях с киберпреступниками.