Турки призвали США «убраться» из Черного моря

Взгляд
13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
Разделы

Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
Перейти в раздел…

Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

На Украине в следующем году снова сменится власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем 2022 году. Единственное, что этому может помешать – война. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Перейти в раздел…

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
    Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией В создаваемой в Бундестаге коалиции возникли разногласия по России Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
    На Украине нашли замену газу из России Нарышкин ответил Западу на критику имперской политики России Эрдоган создал Организацию тюркских государств Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии
    США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС Лавров: Принятие закона о переходном периоде повлечет выход Киева из Минских соглашений Турки призвали США «убраться» из Черного моря

    Главная тема


    Как избежать превращения московских окраин в гетто

    борьба с COVID-19


    Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

    заявление госдепа


    В США заявили об отсутствии сведений о намерениях России у границ Украины

    «Свобода слова»


    Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

    Видео

    антимонопольное расследование


    Брюссель готовит удар в спину Газпрому

    кризис на границе


    Европа просит Россию помочь с белорусами

    либеральная коалиция


    Власть в Чехии отдали упертым русофобам

    оборона москвы


    «Генерал Мороз» пытался воевать за Гитлера

    хартия о партнерстве


    США готовят Европу к провокации с Украиной

    мощная оппозиция


    Глеб Простаков: На Украине в следующем году снова сменится власть

    Похороны великой иллюзии


    Алексей Алешковский: Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

    интересы олигархии


    Владимир Прохватилов: За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

    на ваш взгляд


    Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?

    Турки призвали США «убраться» из Черного моря

    13 ноября 2021, 09:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».

    Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».

    «Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.

    «Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.

    «Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.

    Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.

    «США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.

    Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

    Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

    Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

    Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
    		    12 ноября 2021, 22:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

    Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.

    Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».

    Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.

    Коментарии (124)
    Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией

    12 ноября 2021, 10:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.

    «Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».

    В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.

    Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.

    МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».

    «Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.

    «Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

    США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (54)
    Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников

    12 ноября 2021, 14:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

    В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».

     

    Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.

    Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

    В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

    Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
    		    13 ноября 2021, 04:34
    Фото: FBI/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В Амстердаме по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, добавив, что ФБР «фактически похитило» Дубникова.

    Дубникова задержали в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянин не намерен признавать вину. Защита будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», передает ТАСС.

    Бух сказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили». Бух уточнил, что говорит о ФБР, инцидент произошел 2 ноября, передает РИА «Новости».

    По мнению адвоката, документы для задержания подготовили, пока Дубников летел из Мексики. Адвокат объяснил, что Дубникова «задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия». Россиянин «содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег – до 20 лет в тюрьме».

    По данным Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.

    В конце октября россиянин Владимир Дунаев был экстрадирован Южной Кореей в США, ему грозит до 60 лет тюрьмы за киберпреступления. Российский МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

    Коментарии (14)
    Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США

    12 ноября 2021, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.

    Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а Россия уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.

    Коментарии (1)
    США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма

    13 ноября 2021, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.

    Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».

    Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.

    Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Коментарии (3)
    «Белавиа» решила не принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена
    		    12 ноября 2021, 11:36
    Фото: Лысцева Марина/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.

    В компании заявили, что «в соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Белоруссию», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пассажиры авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

    Ранее Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.

    Между тем в Минске заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами.

    Коментарии (14)
    Иракские и турецкие авиаперевозчики пообещали не отправлять мигрантов в Белоруссию

    12 ноября 2021, 15:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    «Иракские авиалинии» уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, «Турецкие авиалинии» приостановят продажу билетов в один конец в Минск», – цитирует представителя ЕК ТАСС.

    По словам Спинант, борьбу с трафиком мигрантов «полностью поддержала» Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

    В пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

    Коментарии (5)
    США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной

    13 ноября 2021, 02:01

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».

    Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».

    Коментарии (0)
    Разработчик Checkmate заявил о способности истребителя бороться с любыми целями

    12 ноября 2021, 11:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Одномоторный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate сможет бороться на поле боя со всеми целями, сообщили в Ростехе.

    «Истребитель Checkmate оснащается многопрофильным комплектом вооружения, способным бороться с любой угрозой – от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    Самолет сможет выполнять задачи вне зон действия ПВО противника. «Важно, что машина способна выполнять поставленные задачи вне зоны действия ПВО, сохраняя жизнь летчика», – подчеркнули в Ростехе.

    Ранее руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к проекту по созданию Checkmate могут привлечь иностранный капитал.

    Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.

    Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

    Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

    Коментарии (2)
    Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»

    13 ноября 2021, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

    Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».

    Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    США заявили России об обеспокоенности проблемой на границе Белоруссии
    		    13 ноября 2021, 03:28
    Фото: Biden Campaign/CNP/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон заявил Москве и Минску, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность, сообщил президент США Джо Байден.

    Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, толпы курдов штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

    Коментарии (3)
    Керри назвал отличной встречу со спецпредставителем президента России

    13 ноября 2021, 02:29

    Текст: Антон Антонов

    На полях конференции ООН в Глазго состоялась вторая встреча спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, сообщают информационные агентства.

    Эдельгериев сообщил, что договорился с Керри «о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов». Керри назвал встречу отличной, передает ТАСС.

    Конференцию по климату в Глазго проходила с 31 октября и до 12 ноября. В ходе первой встречи, которая состоялась 5 ноября, представители России и США обсудили тему сокращения выбросов метана, сотрудничество по климату и ожидания от конференции.

    Коментарии (0)
    Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями
    		    13 ноября 2021, 06:55
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.

    На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.

    Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

    В четверг Минобороны России показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.

    Коментарии (2)
    Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел Бута и Ярошенко

    13 ноября 2021, 08:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

    Лукьянцев заявил, что «любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи, они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание, передает РИА «Новости».

    «Видимо, и в назидание другим», – отметил он.

    По его словам, в практике США очень распространено давление «на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания», однако «ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество».

    «Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины» – сказал Лукьянцев.

    Известно, что сильнейшее физическое давление оказывалось на Ярошенко. Так, например, при задержании в Либерии ему выбили практически все зубы, и в результате он имеет большие проблемы и с пищеварением.

    Ситуация с Бутом и Ярошенко и других россиян в американских тюрьмах не поменялась и после саммита России и США в Женеве, она все еще вызывает «большую обеспокоенность», передает ТАСС.

    «Мы неоднократно предлагали США наладить диалог, чтобы попытаться разрешить эти ситуации, потому что Виктор Бут и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию, у них есть проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, проведением медицинского освидетельствования, хотя и у того, и у другого большие проблемы со здоровьем», – указал Лукьянцев.

    Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД Сергея Лаврова: «Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан».

    Напомним, в августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

    Кроме того, 13 ноября стало известно о задержании россиянина Дениса Дубникова в Амстердаме по запросу США, его подозревают в связях с киберпреступниками.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •