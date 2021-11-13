Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС

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13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 06:55  |  vz.ru
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Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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«Генерал Мороз» пытался воевать за Гитлера

Холода не остановили наступление немцев, а позволили его возобновить Самарий Гурарий/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 ноября 1941 года, в московском регионе начались аномальные для этого времени года морозы. Популярная легенда гласит, что именно морозы остановили гитлеровскую армию и спасли советскую столицу. Однако немецкие генералы, видевшие всё своими глазами, называют другие причины своего исторического поражения.  Подробности...
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Рост цен убивает главную скрепу Америки

Американцы с удивлением столкнулись с давно невиданной картиной – дефицитом и ростом цен JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
«Люди видят рост цен, не могут найти в магазинах то, что они всегда хотят покупать». Эта цитата – вовсе не описание советского товарного кризиса. Таким заявлением президент США Джо Байден признал большие проблемы, прямо сейчас разрывающие американскую экономику. И это в том числе его личные политические проблемы. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

На Украине в следующем году снова сменится власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем 2022 году. Единственное, что этому может помешать – война. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС

    13 ноября 2021, 06:36

    Текст: Антон Антонов

    Белоруссия готова «максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров», заявил глава МИД страны Владимир Макей.

    Макей сказал, что «введение санкций абсолютно недопустимо». Комментируя возможность перекрытия поставок газа в Европу, он заявил, что власти страны могут «пойти на любые самые жесткие и крайние меры», передает БелТА.

    Он назвал заявления «европейских пока еще партнеров» безумными и сказал, что усиление санкций «ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны». «Хуже нам уже не будет ничего уже сделано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Минск заявляет о готовности к диалогу по миграционному кризису не из-за «слабости», заверил глава МИДа, добавив, что «никто не сдается и не сдастся». В европейской политике по отношению к Белоруссии он видит только «подкуп» оппозиции и «шантаж», «размахивание топором санкций».

    Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм. Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. Министр заявил, что Минск готов предоставить ЕС любую информацию по ситуации на границе с беженцами. Макей также сказал, что угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией являются проявлением бездумной политики.

    Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.


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    Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
    		    12 ноября 2021, 11:48
    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.

    «Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

    В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

    Коментарии (88)
    При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
    		    12 ноября 2021, 22:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

    Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.

    Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».

    Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.

    Коментарии (111)
    Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией

    12 ноября 2021, 10:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.

    «Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».

    В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.

    Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.

    МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».

    «Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.

    «Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

    США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (54)
    Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке новых автомобилей в Белоруссии

    12 ноября 2021, 15:48

    Текст: Вера Басилая

    Граждане России могут столкнуться со сложностями в приобретении новых автомобилей российской сборки в Белоруссии, сообщили сотрудники ряда автосалонов страны.

    Проблемы у россиян могут возникнуть при покупке в белорусских автосалонах новых автомобилей российской сборки. Например, в одном из автосалонов рассказали, что не продадут россиянину Hyundai российской сборки, не уточнив причин отказа. В другом автосалоне заявили, что не смогут продать гражданину России KIA российской сборки, сославшись на политику производителя, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщали, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам, которые решают купить машину в Белоруссии из-за более низких цен. По данным изданий, это происходит по договоренности с российскими коллегами, а причина таких мер – дефицит и наценки на российском рынке плюс заполненные склады в Белоруссии.

    До этого сообщалось, что продажи легковых автомобилей и LCV в России за месяц упали на 22%.

    Коментарии (13)
    Украинский посол раскритиковал предложение размещать мигрантов из Белоруссии на Украине

    12 ноября 2021, 15:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил против инициативы размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.

    «То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.

    С таким предложением выступил эксперт фракции Социал-Демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильс Шмид. Мельник сказал, что это – «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», – добавил дипломат.

    Он подчеркнул, что Украина будет готова обсудить официальное предложение по мигрантам, если оно действительно поступит от Евросоюза. «Мы готовы обсуждать вопрос о том, как облегчить гуманитарную ситуацию с беженцами на границе Беларуси с ЕС, но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против», – пояснил он.

    Сейчас, по словам Мельника, создается впечатление, что никто в ЕС не собирается обращаться к Украине с подобным предложением.

    Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.

    Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

    Коментарии (21)
    Белоруссия обвинила западных членов СБ ООН в прямой угрозе
    		    12 ноября 2021, 09:24
    Фото: Li Muzi/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявление европейских членов Совбеза ООН о готовности обсуждать новые меры против Минска Белоруссия рассматривает как прямую угрозу, заявил постпред республики при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков.

    «Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии – пятый пакет санкций, который вроде как готовится», – сказал Рыбаков РИА «Новости».

    По его словам, принятие нового пакета санкций будет «очень печальным», но Минск будет реагировать на попытки экономического и политического «удушения Белоруссии».

    Ранее США, Британия и страны ЕС в Совете Безопасности (СБ) ООН заявили о готовности обсудить новые санкционные меры против властей Белоруссии и причастных к миграционному кризису на границе с Польшей.

    США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (3)
    Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии

    12 ноября 2021, 20:27

    Текст: Валентина Григоренко

    Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

    «Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий», – сказал Пшидач, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio ZET.

    Ранее Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

    Кроме того в Белоруссии заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

    В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польшапривела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

    Коментарии (15)
    «Белавиа» решила не принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена
    		    12 ноября 2021, 11:36
    Фото: Лысцева Марина/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.

    В компании заявили, что «в соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Белоруссию», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пассажиры авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

    Ранее Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.

    Между тем в Минске заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами.

    Коментарии (14)
    Иракские и турецкие авиаперевозчики пообещали не отправлять мигрантов в Белоруссию

    12 ноября 2021, 15:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    «Иракские авиалинии» уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, «Турецкие авиалинии» приостановят продажу билетов в один конец в Минск», – цитирует представителя ЕК ТАСС.

    По словам Спинант, борьбу с трафиком мигрантов «полностью поддержала» Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

    В пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

    Коментарии (5)
    Минск заявил о намерениях Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами

    12 ноября 2021, 09:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польская и литовская стороны в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией пользуются возможностью получить дополнительные деньги от Евросоюза, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

    «Мы считаем, что именно западные страны «инструментализировали» эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там», – заявил Рыбаков в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, эти страны должны быть в ответе за людей, которые сейчас бегут из государств, разрушенных Западом.

    «Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз... Люди не едут в Белоруссию. Люди едут через Белоруссию», – подчеркнул постпред.

    «Польша и Литва, с нашей сточки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», – сказал он.

    Варшава и Вильнюс, по мнению Минска, пытаются за счет демонизации Белоруссии повысить собственную значимость и роль в европейской и международной политике.

    США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

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    ЕС призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу

    12 ноября 2021, 16:43

    Текст: Вера Басилая

    Спекулировать и воспринимать всерьез заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа, идущего через республику, в случае введения новых санкций против Минска, не следует, заявил в пятницу в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду. Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России – прим. ВЗГЛЯД), что он вряд ли хочет сделать», – приводит ТАСС слова Стано.

    В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Белоруссией стран Евросоюза от российского газа этой зимой «сугубо гипотетической возможностью». «Возможность отключения газа Белоруссией – это сугубо гипотетическая возможность, поэтому мы предпочитаем не спекулировать на эту тему. Газ – это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак». «Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать», – подчеркнула она.

    Что касается поставок энергоносителей в ЕС в целом, то, по словам Спинант, «Еврокомиссия уже объявила набор мер для защиты европейских потребителей от роста цен и обеспечения стабильности.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «неперевариемых» санкций.

    Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не позволит президенту Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.

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    Белоруссия зафиксировала движение мигрантов в сторону стихийного лагеря

    12 ноября 2021, 12:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусские пограничники заметили движение порядка 100 мигрантов, идущих вдоль границы страны с Польшей к лагерю беженцев, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

    «Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже», – сообщил Бычковский РИА «Новости».

    По его словам, в группе насчитывается до 100 человек.

    Между тем пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что число мигрантов, планирующих пересечь границу, растет.

    «Число мигрантов увеличивается. Мы видим это по лагерю в Кузнице», – цитирует представительницу отделения ТАСС.

    По ее словам, в стихийном лагере теперь могут находиться уже не 800, а порядка 1 тыс. человек. Всего же вблизи границы могут быть рассредоточены около 4 тыс. мигрантов.

    Ранее в пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

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    Песков: Лукашенко не согласовывал высказывание про перекрытие газа

    12 ноября 2021, 13:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, они никак не согласованы», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Он добавил, что Белоруссия – союзник России, но в то же время еще и суверенное государство.

    Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

    Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не позволит президенту Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.

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    Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении «Аэрофлота»

    12 ноября 2021, 21:48

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что санкции против компании «Аэрофлот» – глупость, поэтому эта тема не поднималась на встречах в Париже, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Я думаю, Россия должна реагировать просто – надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость. Тем более, что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда «Аэрофлот» летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации», – приводит ТАСС слова министра.

    Россия на заседании в Париже заявила о необходимости разрешения проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии путем диалога и на основе норм международного гуманитарного права.

    Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

    США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

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    Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России

    12 ноября 2021, 15:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Белоруссия готова защитить рубежи Союзного государства и создать необходимую группировку войск на любом направлении, сказал главы военного ведомства республики Виктор Хренин.

     «Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Российской Федерацией», – передает его слова ТАСС.

    Хренин добавил, что есть впечатление, что соседи Белоруссии на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу.

    Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.

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