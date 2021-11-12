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При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Польша привела войска на границе с Белоруссией в наивысшую готовность
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Войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.
«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – приводит слова польского президента ТАСС. Дуда заверил, что Польша может справиться с кризисом на границе с Белоруссией.
«Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой», – указал политик.
Миграционный кризис на границе с Белоруссией Дуда назвал «гибридной атакой», «использованием мигрантов из Ближнего Востока» руководством Белоруссии, «последовательной и запланированной политикой [президента Белоруссии] Александра Лукашенко». «Мы не можем согласиться на нелегальное пересечение польской границы. Согласие на незаконный проход даже небольшой группы мигрантов или отсутствие адекватной реакции повлекли бы за собой драматичные последствия как для нас, так и для всего Евросоюза», – заявил Дуда, подчеркнув, что без решительной реакции польскую границу штурмовали бы десятки, а возможно и сотни тысяч мигрантов.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии увеличилось до 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Турция и Украина договорились о поставках реактивных двигателей для беспилотников
Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
В сообщении компании в Twitter говорится, что «мы подписали контракт с ведущей украинской компанией «Ивченко-Прогресс» на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА».
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Контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Между тем генштаб украинских вооруженных сил официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. В ДНР опровергли эту информацию и обвинили Киев в распространении фейков.
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Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов
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Пограничники Польши и Литвы неоднократно били мигрантов и оттесняли их на территорию Белоруссии в нарушение любых возможных международных конвенций и норм, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед заседанием Совбеза международной организации.
«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», – приводит слова Полянского ТАСС.
Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе и российская сторона намерена узнать на них ответы. «У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», – сказал он. При этом Полянский добавил, что у Белоруссии после приостановки действия договора с ЕС о приеме мигрантов нет ни единой причины отсылать их обратно, подчеркнув, что это «было бы нарушением международных конвенций».
Дипломат также подчеркнул, что Россия и Белоруссия не помогают мигрантам добираться до границы с Польшей. Полянский добавил, что не согласен с описанием кризиса с мигрантами как искусственно созданного, как утверждают представители западных стран. «Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти [на территорию ЕС], говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Белоруссии», – указал дипломат.
Ранее постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд перед обсуждением ситуации в СБ ООН допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке новых автомобилей в Белоруссии
Граждане России могут столкнуться со сложностями в приобретении новых автомобилей российской сборки в Белоруссии, сообщили сотрудники ряда автосалонов страны.
Проблемы у россиян могут возникнуть при покупке в белорусских автосалонах новых автомобилей российской сборки. Например, в одном из автосалонов рассказали, что не продадут россиянину Hyundai российской сборки, не уточнив причин отказа. В другом автосалоне заявили, что не смогут продать гражданину России KIA российской сборки, сославшись на политику производителя, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам, которые решают купить машину в Белоруссии из-за более низких цен. По данным изданий, это происходит по договоренности с российскими коллегами, а причина таких мер – дефицит и наценки на российском рынке плюс заполненные склады в Белоруссии.
До этого сообщалось, что продажи легковых автомобилей и LCV в России за месяц упали на 22%.
США, Британия и страны ЕС пригрозили «режиму Лукашенко» санкциями
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Соединенные Штаты, Британия и страны ЕС в Совете Безопасности (СБ) ООН готовы обсудить санкционные меры против властей Белоруссии и причастных к миграционному кризису на границе с Польшей, говорится в совместном заявлении группы стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.
«Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», – приводит мнение авторов заявления ТАСС.
Подписавшие совместное заявление страны обещали сохранить единство и решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». Они также призвали к сотрудничеству страны происхождения мигрантов, которые должны предостеречь своих граждан «от попадания в ловушку белорусских властей».
Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. «Мы подчеркиваем, что все действия должны предприниматься на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей», – отмечается в документе.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщила, что США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Ростех пригласил иностранный капитал к созданию нового истребителя
К проекту по созданию однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate могут привлечь иностранный капитал, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте», – заявил Чемезов в интервью ТАСС.
Зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
Ранее Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Глава Ростеха называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Предсказаны геополитические последствия конфликта Польши и Белоруссии
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия, заявила постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд перед обсуждением ситуации в СБ ООН.
«Похоже, что Белоруссия создает миграционный кризис с существенными геополитическими последствиями. Гуманитарные последствия тоже очень велики. Мы не можем не замечать фотографии, видео и репортажи о страданиях людей, которые не готовы к зиме, так что мы сегодня в Совете Безопасности ООН обсудим, как смягчить эти последствия», – приводит слова постпреда Британии ТАСС.
Совет Безопасности в четверг рассмотрит миграционный кризис на польско-белорусской границе в закрытом режиме. После завершения встречи европейские страны в Совете планируют выступить с совместным заявлением.
Ранее Британия и Канада призвали привлечь «режим Лукашенко» к ответственности.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
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Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны [Украины] мы говорили о силах территориальной обороны. Министр обороны [Алексей Резников] и президент Украины [Владимир Зеленский] поддержали идею, чтобы провести учения по территориальной обороне в этих областях (на границе с Белоруссией)», – приводит слова министра внутренних дел Украины ТАСС.
Монастырский также сообщил, что поручил привлечь все общественные формирования по охране правопорядка и государственной границы к участию в учениях, которые пройдут в течение ближайшего месяца. Министр также сообщил, что Украина усилит охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается возможный наплыв мигрантов.
В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что пока угрозы со стороны границы с Белоруссией нет.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Между тем США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Украинский посол раскритиковал предложение размещать мигрантов из Белоруссии на Украине
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил против инициативы размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
«То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.
С таким предложением выступил эксперт фракции Социал-Демократической партии (СДПГ) по внешней политике в бундестаге Нильс Шмид. Мельник сказал, что это – «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине». «Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали», – добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Украина будет готова обсудить официальное предложение по мигрантам, если оно действительно поступит от Евросоюза. «Мы готовы обсуждать вопрос о том, как облегчить гуманитарную ситуацию с беженцами на границе Беларуси с ЕС, но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против», – пояснил он.
Сейчас, по словам Мельника, создается впечатление, что никто в ЕС не собирается обращаться к Украине с подобным предложением.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Белоруссия обвинила западных членов СБ ООН в прямой угрозе
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Заявление европейских членов Совбеза ООН о готовности обсуждать новые меры против Минска Белоруссия рассматривает как прямую угрозу, заявил постпред республики при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков.
«Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии – пятый пакет санкций, который вроде как готовится», – сказал Рыбаков РИА «Новости».
По его словам, принятие нового пакета санкций будет «очень печальным», но Минск будет реагировать на попытки экономического и политического «удушения Белоруссии».
Ранее США, Британия и страны ЕС в Совете Безопасности (СБ) ООН заявили о готовности обсудить новые санкционные меры против властей Белоруссии и причастных к миграционному кризису на границе с Польшей.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Белоруссию обвинили в использовании мигрантов для дестабилизации ЕС
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Соединенные Штаты, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах, говорится в совместном заявлении группы стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.
Как подчеркнул эстонский постпред Свен Юргенсон, зачитавший совместное заявление, указанная группа стран «осуждает организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза», передает РИА «Новости».
Авторы заявления призвали к «мощной» международной реакции на действия Минска. Как утверждает Юргенсон, тактика Минска «демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности».
«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», – заявил эстонский дипломат, призвав Минск осознать, что попытки «оказать давление» на ЕС подобным образом «не увенчаются успехом».
Страны, подписавшиеся под заявлением, также выразили готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. «Мы будем едиными и будем полны решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей», – зачитал текст Юргенсон. Авторы заявления призвали Минск отправить всех мигрантов на родину, «обеспечить и способствовать их адекватной защите и уходу за ними».
Ранее Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд допустила, что кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Климкин увидел в миграционном кризисе «спецоперацию» против Украины
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
По словам Климкина, происходящее на границах Белоруссии якобы является «циничной спецоперацией» Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда «Польша и Литва будут эффективно защищаться», передает РИА «Новости».
«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?» – сказал Климкин в эфире телеканала «1+1». Он также обвинил Россию в использовании энергетического кризиса.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщила, что США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Иракские и турецкие авиаперевозчики пообещали не отправлять мигрантов в Белоруссию
Иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Иракские авиалинии» уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, «Турецкие авиалинии» приостановят продажу билетов в один конец в Минск», – цитирует представителя ЕК ТАСС.
По словам Спинант, борьбу с трафиком мигрантов «полностью поддержала» Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
В пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.