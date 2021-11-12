При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных

Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией

Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.

«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».

В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.

Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.

МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».

«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.

«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.

США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.