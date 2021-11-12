Шойгу заявил о важности сотрудничества России и Франции для деэскалации обстановки в Европе

Россия и Франция должны совместно анализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности в интересах деэскалации обстановки в Европе и для недопущения военных инцидентов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Париже на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

«Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности», – приводит ТАСС слова Шойгу.

Он заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с французскими коллегами, который позволит принять нужные решения и поставить задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств России и Франции. По его оценке, «ситуация в мире сегодня достаточно сложная».

«Поэтому есть необходимость обменяться мнениями по вопросам международной безопасности, обсудить региональную проблематику», – заявил министр обороны России.

Позже стало известно, что заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности завершилось в Париже.

Россию представляли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а Францию – министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Встреча продолжалась больше двух часов в здании французского МИД на набережной Орсэ.

Согласно сообщениям сторон перед началом встречи, в ее повестку входили вопросы стратегической стабильности, состояние отношений России с ЕС и НАТО и региональные вопросы – ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны России и Франции на встрече в Париже обсудят ситуацию на Украине.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».