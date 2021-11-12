Пользователи сервисов Goolge в Европе пожаловались на сбои

В нескольких европейских странах произошли сбои в работе сервисов Google, в том числе в Gmail и YouTube, об этом сообщили пользователи на специализированном ресурсе Downdetector.

Сообщения от пользователей о сбоях начали поступать около 11.46 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал.

Сбои фиксируются в Нидерландах, Британии, Германии, часть сервисов работают с перебоями во Франции, Испании и Италии.

Также проблемы наблюдаются у вебсайта Google, у Gmail есть трудности при соединении с сервером, у YouTube – при авторизации и при воспроизведении видео.

Ранее в пятницу перебои в мире наблюдались у сервиса для прослушивания музыки Spotify.