Мишустин выступил в поддержку кандидатуры Москвы на проведение Экспо-2030

Российская столица не раз демонстрировала, что способна обеспечить безопасность и комфорт гостей мероприятий мирового масштаба, потому она может претендовать на Экспо-2030, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба. Все это позволяет Москве претендовать на право проведения Экспо», – цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что сейчас город стал одним из самых «динамичных мегаполисов», у него развита инфраструктура, а также есть современный транспорт.

Напомним, в апреле была подана заявка на право проведения всемирной выставки ЭКСПО в 2030 году в Москве.