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Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее Британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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В Британии завершили рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины
Британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов.
«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид, передает ТАСС.
Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
ДНР заявила об уничтожении наводившего минометы украинского беспилотника
Ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – прим. ВЗГЛЯД) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США
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«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».
«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.
«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».
«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».
«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».
Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.
Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат
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Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в частности для представления его интересов в Европейском суде по правам человека, сообщили на пресс-конференции в Киеве адвокаты политика.
По словам одной из адвокатов оппозиционера Ларисы Чередниченко, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран, это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся», передает ТАСС.
«Мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича (Медведчука)», – добавила она.
Бертран сообщил, что готов бороться с нарушением прав оппозиционера: «Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука, и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона».
Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука «на европейской арене, в частности в ЕСПЧ».
Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
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Украина фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», – приводит слова Немчинова РИА «Новости».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Два украинских силовика погибли в результате ответного обстрела ЛНР
Военные Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ. По предварительным данным, в результате конфликта погибли два украинских силовика, сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Ранее представители Луганской народной республики сообщили, что военный Народной милиции погиб во время обстрела села Сокольники киевскими силовиками.
В Народной милиции заявили, что «подобные действия командования украинских боевиков дестабилизируют обстановку», а также нарушают курс мирного решения конфликта в Донбассе.
Лавров: Франция понимает ответственность за поведение Киева
Франция знает, что ей не уйти от разговора с Россией по теме Украины и ответственности за поведение Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», – прокомментировал Лавров слова главы МИД Франции о том, что на запланированной в пятницу встрече в формате «2+2» Париж поставит вопрос о действиях России в Западной Африке и о ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее французский МИД сообщил, что на полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Киев возвращается к переговорам с США о добыче сланцевого газа на Украине
Украина намерена обсудить с США проекты по добыче сланцевого газа в стране, также интересуется проектами мини-АЭС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На этих переговорах – нет (эти вопросы не обсуждались – прим. ВЗГЛЯД). Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться», – заявил Кулеба в интервью «Укринформ», передает агентство «Прайм».
Так он ответил на вопрос, обсуждал ли он в ходе визита в Вашингтон темы сотрудничества с США в проектах по добыче сланцевого газа на Украине и возможность закупки мини-АЭС.
Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.
По его словам, украинская делегация в Вашингтоне провела предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой, и что для этого могут сделать США. Кулеба добавил, что «в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны с безопасностью».
Ранее Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту.
До этого на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
Оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
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Facebook начал блокировать звук на видео с украинским гимном
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Facebook блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины во время трансляций, посчитав, что авторские права на произведение принадлежат известному украинскому певцу Александру Пономареву.
«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, так как Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) – под защитой авторских прав», – говорится в сообщении телеграм-канала «Политика Страны».
Алгоритмы соцсети Facebook позволяют определять на видеотрансляциях участки контента, защищенного авторским правом, и блокировать звук в такие моменты, чтобы защищать авторские права исполнителей.
Александр Пономарев действительно часто исполнял украинский гимн на различных мероприятиях. Самым знаменательным стало первое выступление артиста с гимном на стадионе в 2000 году перед матчем национальной футбольной сборной.
Ранее телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
Украина решила начать учения на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов
В Волынскую область Украины отправился глава МВД Денис Монастырский, а также представители полиции, погранохраны и нацгвардии.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все структуры МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – заявление министра передает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее депутат немецкого Бундестага выдвинул предложение разместить мигрантов на время на Украине. Украинский Совбез предложил немецким депутатам в ответ поселить мигрантов у себя в домах, а также в Бундестаге.
Сообщалось, что Украина решила увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. На местах начнут организовать мобильные группы для дежурства и патрулирования.
США предупредили ЕС о возможности «вторжения» России на Украину
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Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения относительно возможности «вторжения» России на Украину, сообщили анонимные источники Bloomberg.
В статье утверждается, что у Штатов якобы есть некая информация по поводу «возможной военной операции», которой они пока не поделились с европейскими властями. Вашингтон намерен сделать это, прежде чем будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников, опасения и оценки США подкреплены «общедоступными доказательствами», передает РИА «Новости».
В свою очередь, источник, «близкий к Кремлю», утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. По словам другого источника, наступление «маловероятно», но у Москвы якобы есть план реагирования на провокации со стороны Киева. Вместе с тем один из источников подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о наличии у Москвы планов по «вторжению» на Украину. «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что много угроз, наоборот, исходят от Украины и Соединенных Штатов, корабли которых «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за сообщений западных СМИ о концентрации войск России вблизи украинских границ. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что США обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
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Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны [Украины] мы говорили о силах территориальной обороны. Министр обороны [Алексей Резников] и президент Украины [Владимир Зеленский] поддержали идею, чтобы провести учения по территориальной обороне в этих областях (на границе с Белоруссией)», – приводит слова министра внутренних дел Украины ТАСС.
Монастырский также сообщил, что поручил привлечь все общественные формирования по охране правопорядка и государственной границы к участию в учениях, которые пройдут в течение ближайшего месяца. Министр также сообщил, что Украина усилит охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается возможный наплыв мигрантов.
В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что пока угрозы со стороны границы с Белоруссией нет.
Ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Между тем США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Политологи: Закон о региональной власти больше не позволит чиновникам «футболить» граждан
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Новый закон о региональной власти точно обозначит обязанности местных глав, депутатов и чиновников – так, чтобы в любом уголке России гражданин чувствовал себя в равной степени защищенным. С другой стороны, закон дает регионам в ряде случаев больше свобод и полномочий. Законодательные новшества обсудили эксперты.
«Сколько сроков нахождения на посту должно быть у регионального руководителя? Раньше это устанавливал федеральный закон. Законодатели предлагают отдать этот вопрос на уровень самих регионов, каждый субъект федерации будет решать, сколько сроков и с какими ограничениями (не более двух сроков подряд, как сейчас – или вообще без ограничений) их глава будет находиться у власти», – отметил депутат Госдумы нового 8-го созыва, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. Из его слов следует, что законодатели в данном случае решили пойти по американскому пути. Именно в США каждый штат определяет правила пребывания своего руководителя на посту.
«Так, например, в штате Айдахо нет ограничений по срокам, в Аризоне – с правом одного переизбрания, но губернатор снова получает право избираться после четырехлетнего перерыва, в Нью-Йорке срок полномочий составляет четыре года», – перечислил Матвейчев. Впрочем, российские законодатели полагают, что длительность губернаторского срока не должна варьироваться – как и сейчас, он должен составлять 5 лет. Но сколько «пятилеток» подряд глава может быть у власти, предлагается решать самому региону, вновь указал депутат Госдумы.
Свое мнение парламентарий высказал на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Трансформация публичной власти: на пути к единству системы», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Напомним, что в начале недели Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональной власти в первом чтении. Документ четко определяет полномочия субъектов России. Законопроект поддержало правительство, при этом внеся ряд замечаний – в частности, министры призвали изъять из документа норму, по которой субъекты сами устанавливают порядок взимания региональных налогов и сборов.
Принятие нового закона о региональной власти сделает «правила игры» между центром и регионами понятными, отметили участники круглого стола.
«Говоря о законопроекте, следует понять – это не какая-то поправка к прежним правилам, а принципиально новый фундаментальный документ, – отметил депутат Матвейчев. – Он принимается вместо того закона, который действовал 20 лет, и очевидно морально устарел – в нем 178 даже не поправок, а заплаток. Когда россияне проголосовали за поправки в Конституцию, они проголосовали за то, что будет выстроено единое публичное поле, в котором каждый гражданин в каждой точке России будет чувствовать себя одинаково защищенным. Чтобы на уровнях субъектов федерации человека не «футболили» от ведомства к ведомству».
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«К началу 2000-х конфликты между властями на местах привели к появлению «тянитолкая», когда не было согласованности действий между федеральными, региональными и муниципальными властями», – со своей стороны подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. В 1990-е годы тогдашняя власть провозгласила принцип независимости органов местного самоуправления, но это фактически означало, что многие проблемы были отданы на откуп местным властям, у которых не было ни средств, ни ресурсов для их решения. «Так, в 2001-02 годах президент был вынужден вмешиваться, когда в Приморье люди замерзали в домах», – отметил Данилин. За прошедшие десятилетия власть выстраивала работающую систему отношений «центр - регионы - муниципалитеты», но окончательно остановить ведомственного «тянитолкая» удастся с принятием нового закона о публичной власти, полагает эксперт.
Закон четко обозначит границы ведения центра и регионов, и определит совместные предметы ведения, заметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян .«Практика софинансирования, и распределения трансфертов будет более системной. Правительству будет легче понимать, в каких объемах и где оно должно участвовать», - отметил эксперт. Возможно, региональным властям будет это не очень приятно, но придется смириться – кандидатов на ряд ключевых позиций администраций регионов надо будет согласовывать с профильными федеральными органами власти», – заявил Кирьян.
Данилин отметил, что закон систематизирует российский федерализм – не только по содержанию, но и по форме. Все руководители субъектов федерации будут иметь одинаковый статус. «По закону в России есть лишь один президент – глава государства. Даже глава Татарстана по сути давно не является «президентом». В федерации глава Чечни, глава Татарстана и, например, Тамбовской области одинаковы по своим конституционным полномочиям, – подчеркнул политолог. – В местных законах регионального главу можно именовать как угодно – хоть «ханом» или «набобом». Но после запятой: в первую очередь – он глава одного из субъектов Российской Федерации».
«В 1990-е годы многие наши регионы очень своеобразно понимали принцип федерации, трактовали его каждый по-своему», – напомнил политолог Алексей Мартынов. По сути же, никто не вправе претендовать на роль «набоба», полновластного владыки, отметили участники круглого стола.
По нормам закона, депутаты заксобраний во всех регионах будут нести одинаковую ответственность за ведение деятельности, которая со статусом депутата несовместима, ко всем будут одинаковые требования, подчеркнула политолог Анна Федорова. «Закон не только обеспечивает большую сбалансированность институтов власти в России, но и, на мой взгляд, многих людей, которые сейчас в системе власти работают, заставит более серьезно и вдумчиво относиться к своим обязанностям, а это принципиально важно для качества государственного управления», – подчеркнула Федорова.
Оскорбившему Зеленского депутату Рады предъявили обвинение
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, который на заседании парламента показал неприличный жест в адрес президента страны Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ведомства.
В ГБР сообщили, что Леросу предъявлено обвинение «в хулиганстве в стенах парламента». Уточняется, что член Верховной рады подозревается «в грубом нарушении общественного порядка», передает ТАСС.
Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В ведомстве считают, что целью действий депутата является желание «создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков».
Ранее Лерос на своей странице в Facebook сообщил о том, что следователи пришли к месту его проживания для предъявления обвинений. Он заявил, что его якобы хотят наказать за оппозиционные политические взгляды.
«Буду настаивать на следственном эксперименте: собрать Верховную Раду и президента, чтобы повторить жест снова!», – добавил он.
Напомним, Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады. Перед этим он сказал главе государства, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
Пацифисты предупредили НАТО об опасности провокаций в Черном море
НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией путем активизации учений с Украиной в Черноморском регионе, «такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны», альянс должен прекратить провокации против России, заметил активист Фламандского антивоенного движения Людо де Брабандер.
Представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер выразил уверенность, что военное присутствие стран НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Черного моря является преднамеренным и провокационным и направлено на обострение военной напряженности, передает РИА «Новости».
«Это показывает, что НАТО хочет усилить военную напряженность вместо того, чтобы искать мирные соглашения и решения. Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе», – подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что этим летом Украина и НАТО провели учения в Черном море с участием десятков военных кораблей. Эксперт полагает, что «такие акты демонстрации силы чрезвычайно опасны». Путем активизации военного сотрудничества с Украиной НАТО хочет спровоцировать военную напряженность с Россией, отметил де Брабандер.
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В связи с этим он счел правомерными опасения России по поводу перспективы вступления Украины в НАТО. Такой шаг, по его мнению, может создать серьезную угрозу интересам безопасности России после последовательных раундов расширения НАТО в сторону российских границ в последние два десятилетия. «Необходима демилитаризованная среда. Эта новая холодная война ставит под угрозу мир во всей Европе. НАТО должна прекратить эти провокации и принять во внимание интересы в сфере безопасности России», – добавил де Брабандер.
По его мнению, Североатлантический альянс «заинтересован только в геополитическом господстве и служении интересам военно-промышленного комплекса», а не в построении конструктивных каналов связи и переговорах для поиска политических решений.
Ранее в четверг в Кремле акцентировали внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Накануне в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
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